La cumbre del BRICS "contribuirá a la paz mundial y sentará las bases de una nueva globalización"

La cumbre del BRICS "contribuirá a la paz mundial y sentará las bases de una nueva globalización"

Desde el 22 de agosto hasta el 24 del mismo mes, la ciudad de Johannesburgo será la sede de la 15ª reunión de jefes de estado de China, Rusia, la India, Brasil...

En la cumbre de líderes de los BRICS, la primera que se realizará de manera presencial desde el inicio de la pandemia del COVID-19 en 2020, se espera la asistencia el presidente de China, Xi Jinping; el de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva; el primer ministro indio, Narendra Modi, y el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa.El presidente ruso Vladímir Putin ha decidido participar en la cumbre de los BRICS por videoconferencia. Será una participación de pleno derecho. El ministro de Exteriores Serguéi Lavrov estará presente en la reunión en Johannesburgo.Además, según informó la cancillería del país organizador, se invitó a más de 60 líderes de África y del Sur Global, además de altos funcionarios diplomáticos, como el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, el presidente de la Comisión de la Unión Africana, Moussa Faki, y la presidenta del Nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS, la expresidenta brasileña Dilma Rousseff, entre muchos otros.La reunión se da en un momento en el que países como Rusia y China impulsan a nivel global un nuevo orden basado en el multilaterismo, alejado de la hegemonía económica, militar y política dictada por Washington."El Movimiento de Países No Alineados y otras alianzas estratégicas, como la alianza de los BRICS, que están por fuera de la bipolaridad o de la bipolarización, me parece muy importante para la paz del mundo y para comenzar a construir una alternativa al proceso frente al fenómeno de la desglobalización que se está produciendo (a nivel global)", añadió el exmandatario sudamericano.Samper advirtió que, debido a la polarización que se vive actualmente, causada por la hostilidad de EEUU contra países como China y Rusia, a los que percibe como enemigos, es más necesario que nunca apostar por una mayor cooperación global.Este llamamiento por parte de los países no alineados, perjudicados históricamente por las políticas imperialistas establecidas por EEUU y las naciones que conforman el G7 —Reino Unido, Canadá, Italia, Alemania, Francia y Japón, además del país norteamericano—, ha tenido una recepción inmejorable alrededor del mundo, especialmente en el llamado Sur Global, que integra a países de África, Asia y América Latina, víctimas de las prácticas colonistas y rapaces de las grandes potencias occidentales desde hace siglos.Una muestra de esto es que más de 20 países han expresado su deseo de unirse a los BRICS de manera pública, entre ellos Argentina, Venezuela, Bolivia, Egipto, Argelia, Arabia Saudí, Irán y Turquía.Si tenemos en cuenta que el último país en sumarse fue Sudáfrica, en el 2010, este renovado interés por pertenecer al bloque comercial ―que, en su actual conformación, representa más del 31,5% del Producto Interno Bruto (PIB) global y el 42% de la población mundial― explica por qué Estados Unidos ha intentado boicotear el encuentro de todas las formas posibles, plantando numerosos reportes en la prensa occidental con falsedades sobre supuestas fricciones entre los países miembros."Las medidas que hemos visto hasta ahora han sido sanciones económicas, por lo que podrían aplicar más sanciones y más efectivas para intentar bloquear a Rusia. Podrían explorar la vía de presión diplomática con Sudáfrica o la India", dijo a Sputnik el máster en estudios latinoamericanos Aníbal García, analista del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag).Temario de la cumbre y agenda del futuroSe espera que durante la cumbre se debatan cuestiones globales delicadas: geopolítica, seguridad, finanzas y economía.Los analistas coinciden en que asuntos como la incorporación de nuevos miembros, la creación de una moneda en común para realizar intercambios comerciales y los planes para el revitalizado Nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS estarán indudablemente sobre la mesa.Al fin y al cabo, dijo el experto, se trata de un bloque diseñado para promover el crecimiento económico y la prosperidad de los países miembros, y el camino más corto para conseguirlo es aumentar los lazos comerciales y económicos. Sin embargo, en un entorno en el que todas las operaciones comerciales se realizan utilizando la infraestructura financiera occidental, explicó Grómov, dichos lazos son vulnerables a las influencias externas, como ya ha demostrado la experiencia de las sanciones occidentales contra Rusia.Por eso, según su opinión, los BRICS deberían dar prioridad al desarrollo de países independientes de los instrumentos comerciales occidentales, impulsando centros de comercio y energía, una bolsa o plataforma de comercio electrónico, un tribunal de arbitraje de los BRICS para resolver disputas comerciales, además de la mencionada moneda para transacciones comerciales.Con respecto a la expansión de su número de integrantes, si bien Grómov reconoce que el interés de tantos países por sumarse a los BRICS demuestra el éxito de la asociación, matiza este triunfalismo asegurando que se trata de un proceso que debe llevarse adelante con responsabilidad, para no reducir la eficacia del bloque.En relación al Nuevo Banco de Desarrollo de la alianza estratégica, creado en 2015 y liderado desde el mes de abril por la expresidenta brasileña Dilma Rousseff, el colombiano Samper le dijo a Sputnik que el organismo puede cumplir una tarea importante impulsando grandes proyectos de infraestructura."Es probable que en el marco de los BRICS esté la posibilidad de establecer nuevas cadenas de valor, nuevas rutas de transporte y que, además, visto en clave geopolítica, los BRICS son complementarios a la (nueva) Ruta de la Seda de China, que en gran medida es el trazo de nuevas cadenas de suministro", dijo a su vez a Sputnik Aníbal García. Respecto al Nuevo Banco de Desarrollo el analista del Celag afirmó que "es importante, crea una alternativa al financiamiento de proyectos sociales y de infraestructura para los países miembros".Hablando del tema de la seguridad alimentaria, el experto reiteró que Rusia es un actor relevante en el tema, China ha invertido mucho en materia agrícola dadas las necesidades de satisfacer a su población de alimentos. En tanto, Brasil también es una potencia regional en el sector agrícola, por lo que los BRICS pueden tener una mayor participación y relevancia en él. Además se suma el papel que tienen los fertilizantes en el proceso y Rusia de nuevo es un actor fundamental en ello, afirma García."Además hay acuerdos, como el Parque Industrial de Ciencias Agrícolas China-Brasil para construir una reserva de semillas. Por su parte, la India estableció la Plataforma de Investigación Agrícola BRICS en 2017, con la que pretenden promover el desarrollo correspondiente. El tema es estratégico para los BRICS, considerando que concentran el 40% de la población mundial, claramente con un peso específico de China", abunda.

