https://sputniknews.lat/20230830/embajador-de-la-republica-dominicana-me-declaro-enamorado-del-pueblo-y-la-cultura-de-rusia-1143158719.html

Embajador de la República Dominicana: "Me declaro enamorado del pueblo y la cultura de Rusia"

Embajador de la República Dominicana: "Me declaro enamorado del pueblo y la cultura de Rusia"

"Un enamorado del pueblo ruso". Es así como se definió el embajador de la República Dominicana en Moscú, Hans Dannenberg Castellanos, en una entrevista... 30.08.2023, Sputnik Mundo

2023-08-30T01:02+0000

2023-08-30T01:02+0000

2023-08-30T01:02+0000

internacional

🎭 arte y cultura

república dominicana

moscú

diplomáticos

rusia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/08/1d/1143159030_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b8f88f19d396c03e7af44f2b47531c6c.jpg

Rusia forma a profesionales dominicanosAl recordar que las relaciones bilaterales cuentan con casi 80 años de historia, el diplomático subrayó que Rusia "siempre ha sido un país importante" para la nación caribeña, en particular en la formación de profesionales de altísimo nivel."Tradicionalmente, Rusia ha ayudado a formar a muchos profesionales dominicanos, más de 4.000 egresados de universidades soviéticas y rusas", manifestó Dannenberg Castellanos, al dar a conocer que actualmente más de 170 de sus compatriotas cursan estudios en el país euroasiático. Enfatizó que todos continuaron su carrera universitaria en Rusia a pesar del estallido del conflicto de Ucrania."Eso a mí me dice mucho de cómo un estudiante que vive aquí se siente en Rusia. Cuando uno conoce la sociedad rusa, su cultura, el día a día de cómo es el ruso, descubre que son las personas más dulces, más agradables, más simpáticas, más cálidas, más familiares y más deseosas de hacerte sentir como un rey cuando vas a su casa", afirmó el representante latinoamericano."Cuando una persona viaja a un país y ve la realidad de ese país, se le caen todas esas ideas preconcebidas que existen en los medios", apuntó.La República Dominicana recupera el turismo rusoLa simpatía de los dominicanos por el pueblo ruso es mutua, tal y como quedó demostrado en el caso del turismo ruso hacia el país caribeño. Tras reabrir sus fronteras después de la pandemia del coronavirus, la isla llegó a recibir 55.000 viajeros rusos al mes. "Llegamos a tener en solo seis meses 330.000 rusos", comunicó Dannenberg Castellanos, al lamentar que factores como "las dificultades logísticas" y "la falta de vuelo directo" afectaran esa dinámica.No obstante, gracias a la reanudación de vuelos directos entre Moscú y la Habana, así como al establecimiento del puente aéreo entre la capital rusa y Caracas, Venezuela, entre otras opciones, el turismo ruso está volviendo a la República Dominicana. "Ya estamos recibiendo 7.000 rusos al mes nuevamente", indicó el embajador, al recordar que "los rusos no necesitan visa ni para la República Dominicana, ni para Cuba, ni para Venezuela", haciendo posible el concepto de multidestino para los visitantes de ese país.El comercio rusodominicanoTambién se está recuperando el intercambio comercial entre ambas naciones, destacó el embajador.Precisó que productos dominicanos como el tabaco, ron, aguacate o mango siguen disponibles para los consumidores rusos.Las inmensas oportunidades de la Unión Económica EuroasiáticaDannenberg Castellanos también resaltó la importancia que concede su país a la Unión Económica Euroasiática, mercado común integrado por Rusia, Armenia, Bielorrusia, Kazajistán y Kirguistán.Además, el diplomático comunicó que la República Dominicana ya está dando pasos bien concretos para exportar sus productos a los demás países del bloque regional, así como para aprovechar su enorme capacidad como fuente de turistas. De hecho, el país caribeño ya abrió "una oficina en Armenia" en el marco de una estrategia destinada a cubrir "esos y otros países euroasiáticos en un futuro"."Muchos de nuestros ciudadanos ni conocen, por ejemplo, que Uzbekistán es un país de 35 millones de personas, que tiene una economía bastante sólida, que también genera turismo, que tiene una línea aérea muy fuerte que vuela directamente a Nueva York, o sea, que tiene una línea con buenos aviones que puede conectar pasajeros hacia el Caribe", subrayó.La República Dominicana saluda las exportaciones rusasDannenberg Castellanos también dio la bienvenida a una mayor presencia de exportaciones rusas en América Latina, en un contexto en el que el Kremlin definió a la región como una de las prioridades de la política exterior nacional."El hecho de que Rusia haya priorizado nuestra región nos llena de orgullo y nos pone un compromiso para seguir trabajando, con todos los obstáculos que podamos tener, para que las relaciones fluyan, para que las relaciones continúen y para que a futuro trabas como la logística, los pagos, las sanciones, vayan a un pasado", estimó. "Estoy seguro que eso va a pasar. Tengo mucha fe que va a ser así, porque ya me he declarado un enamorado del pueblo ruso", declaró el embajador de la República Dominicana.

https://sputniknews.lat/20230526/rusia-otorgara-en-2024-mas-de-1100-becas-para-alumnos-universitarios-latinoamericanos-1139905087.html

https://sputniknews.lat/20230617/la-republica-dominicana-busca-diversificar-su-comercio-a-traves-de-mercados-de-la-cei-1140684131.html

https://sputniknews.lat/20220908/estos-paises-latinoamericanos-son-mas-influyentes-a-nivel-mundial-1130235712.html

https://sputniknews.lat/20230715/america-latina-debe-estar-unida-ante-una-europa-con-mentalidad-colonial-1141577418.html

república dominicana

moscú

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Víctor Ternovsky https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e5/03/16/1110246557_0:0:1312:1313_100x100_80_0_0_d1b8e9deedb2088168cd290d5ce9dfe9.jpg

Víctor Ternovsky https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e5/03/16/1110246557_0:0:1312:1313_100x100_80_0_0_d1b8e9deedb2088168cd290d5ce9dfe9.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Víctor Ternovsky https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e5/03/16/1110246557_0:0:1312:1313_100x100_80_0_0_d1b8e9deedb2088168cd290d5ce9dfe9.jpg

🎭 arte y cultura, república dominicana, moscú, diplomáticos, rusia