El informe de Gobierno en México: "Una forma en la que AMLO mide su propia fuerza"

El informe de Gobierno en México: "Una forma en la que AMLO mide su propia fuerza"

Hace unas tres décadas, en México al 1 de septiembre todavía se le llamaba "el día del presidente", pues en esa fecha los mandatarios rinden su informe de... 31.08.2023

Respaldado con más de 30 millones de votos, López Obrador asumió el poder en diciembre de 2018 como el presidente más votado de la historia del país. Todavía hoy, López Obrador ostenta una aprobación de 60%, de acuerdo con la última encuesta del diario local Reforma, una cifra que representa más del doble de la aprobación (28%) que su antecesor, el priista Enrique Peña Nieto, tuvo en agosto de 2017, de cara a su quinto informe de Gobierno, a la misma altura del sexenio que la de este 2023 para el tabasqueño. De acuerdo con el académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Javier Contreras Vázquez, una forma que Andrés Manuel López Obrador ha usado para medir su músculo político y su popularidad son justamente los informes de Gobierno. La historia y los virajes de una ceremonia presidencialDesde la constitución de 1824 se instauró en el país latinoamericano que el presidente tiene que acudir cada 1 de enero al Congreso para dar un mensaje a la nación; sin embargo, la fecha cambió con la promulgación de la carta magna de 1917 —la vigente—, en donde se estableció que el acto se desenvolvería al inicio de sesiones ordinarias del primer periodo del Congreso. Aunque con ciertos momentos ríspidos, el formato del informe se mantuvo igual hasta 2006, cuando el presidente en funciones, Vicente Fox, no pudo rendirlo por inconformidades de los legisladores ante el proceso electoral de julio de ese año. Los parlamentarios opositores acusaban fraude electoral y tomaron la tribuna. Lo mismo pasó con Calderón en septiembre de 2007, cuando Ruth Zavaleta (del Partido de la Revolución Democrática, PRD), entonces presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, se negó a recibir a Calderón, quien había ganado las elecciones de 2006 por un margen de diferencia mínimo ante López Obrador. Estos dos episodios dieron pie a que se modificara la legislación para que el presidente pudiera dar su informe solamente por escrito, sin necesidad de pronunciar un discurso ante los legisladores. "A la apertura de sesiones ordinarias del primer periodo del Congreso asistirá el Presidente de la República, quien hará uso de la palabra y presentará un informe por escrito, en el que manifieste el estado general que guarda la administración pública del país. En la apertura de las sesiones extraordinarias del Congreso de la Unión, o de una sola de sus Cámaras, el Presidente de la Comisión Permanente informará acerca de los motivos o razones que originaron la convocatoria", establece el artículo 69 de la constitución mexicana.Este cambio fue usado por Calderón y también por su sucesor, el priista Enrique Peña Nieto, quien incluso implementó otros formatos más abiertos, como el debate que tuvo con jóvenes en 2016. Los informes de AMLOCon la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la jefatura del Estado mexicano, el formato de que el presidente rindiera un discurso volvió a aparecer; sin embargo, ahora se dirige a su gabinete y a sus colaboradores cercanos, no propiamente al Congreso, que recibe el informe por escrito de manos del titular de la Secretaría de Gobernación, en este caso Luisa María Alcalde.Durante su periodo como mandatario, López Obrador ha rendido su informe desde Palacio Nacional, en donde habita y desde donde también encabeza su famosa mañanera diariamente frente a medios de comunicación, además de ser la sede oficial del Gobierno federal. Pero a este informe formal se suman los que el presidente suele dar los días 1 de julio y 1 de diciembre, cuando conmemora su triunfo electoral y su toma de posesión, respectivamente. Es con estos eventos que, de acuerdo con el profesor Javier Contreras, el mandatario mexicano puede implementar "un termómetro" de su popularidad entre la población y su poder de convocatoria. Según el académico, esta evaluación es básicamente para tantear los cuadros del partido oficialista, pues es un hecho que ningún otro acto político en México es capaz de movilizar la cantidad de gente que logra el mandatario. "No hay otro líder político que pueda mover, en este momento, la cantidad de población, la cantidad de personas convencidas —dicho sea de paso— como lo hace López Obrador. Si esto tú lo pones a hacer a cualquiera de los aspirantes de la oposición del llamado Frente Amplio por México, pues eso nunca va a pasar, ni en sus sueños más salvajes", sentencia. Otra ventaja que el presidente saca de estos informes multitudinarios es "mantener movilizadas a las personas". De acuerdo con Contreras, "es una forma de reconvocar a esa fuerza electoral viva que depende de los réditos de López Obrador". Este 2023, el presidente de México dará el mensaje por su quinto informe de Gobierno en el estado de Campeche, sureste de México. Ese mismo día, el mandatario hará su primer recorrido a bordo del Tren Maya, una de las obras cumbre de su gestión.

