Suecia evalúa las condiciones para la entrega de cazas Gripen a Ucrania

Suecia evalúa las condiciones para la entrega de cazas Gripen a Ucrania

El Gobierno sueco encargará a su Ministerio de Defensa que analice las condiciones de transferencia de cazas JAS 39 Gripen a Ucrania, informó este martes 12 de... 13.09.2023

El país escandinavo no tenía previsto enviar sus aviones de combate a Ucrania, según declaró en agosto el primer ministro sueco, Ulf Kristersson.El Gobierno necesita saber cómo afectará el suministro a las capacidades de defensa de Suecia y en cuánto tiempo podrá recibir nuevos cazas de reemplazo. Otra cuestión importante es la formación de los pilotos ucranianos y demás personal, detalló la radio sueca.Los aviones de combate JAS-39 Gripen de fabricación de la empresa SAAB constituyen el fundamento de la Fuerza Aérea de Suecia y poseen de seis modificaciones. JAS por sus siglas suecas significa caza, avión de ataque y avión de reconocimiento, mientras Gripen se refiere al grifo.Cabe destacar, que uno de los anteriores paquetes de ayuda militar suecos incluía la formación de los pilotos ucranianos para este tipo de cazas sin su transferencia. Además, en mayo de este año, el ministro de Defensa de Suecia, Pal Jonson, declaró que el país no dispone de los JAS-39 Gripen suficientes para entregarlos a Kiev. No obstante, con nuevas declaraciones la posibilidad de suministros sigue vigente, aunque la cantidad de aviones puede ser limitada. Por ejemplo, los aliados occidentales decidieron lanzar un programa de entrenamientos de los militares ucranianos para los cazas F-16 bastante antes de que anunciaran las primeras entregas. En este sentido, también en mayo, el primer ministro británico, Rishi Sunak, declaró que el Reino Unido empezaría a entrenar a pilotos ucranianos, a partir del verano boreal, como parte de un plan "con otros países" sobre el suministro de los aviones de fabricación estadounidense a Kiev. La denominada 'coalición de cazas', en aquel momento sin anuncios concretos de entregas, llegó a componerse de varios países, con los Países Bajos, Bélgica y Dinamarca entre ellos.Ante la estancada contraofensiva ucraniana, el 20 de agosto, los Países Bajos y Dinamarca emitieron una declaración conjunta en la que por fin se comprometían a transferir los F-16 a Ucrania como parte de la coalición establecida. Sin embargo, ambos Estados indicaron en su declaración varias condiciones para la entrega, incluyendo la formación adecuada de pilotos y personal de mantenimiento para estas aeronaves, además de crear la infraestructura y la logística necesarias para la operación de los F-16 en territorio ucraniano.No se sabe la fecha hasta la que Ucrania logrará corresponder a estas condiciones. Uno de los más recientes problemas para Kiev ha sido la barrera lingüistica de los pilotos elegidos para la formación, y ahora entonces, los aviadores tienen que superar primero un curso de inglés. Mientras tanto, la situación con la logística necesaria también sigue siendo un obstáculo muy serio. Cabe destacar que en comparación con aeronaves de fabricación estadounidense, los JAS-39 Gripen cuentan con más ventajas, como poder despegar desde pistas de aterrizaje cortas y requerir menos mantenimiento, además de ser menos costosos.Las entregas de cazas a Kiev, así como los entrenamientos de los pilotos ucranianos por los aliados occidentales, no constituye algo nuevo. Anteriormente, en abril y marzo de este año, Polonia y Eslovaquia suministraron a Kiev varios de sus antiguos cazas MiG-29 para ayudar a compensar las pérdidas de Ucrania, que casi ha agotado su arsenal soviético y es incapaz de producir propias armas sin ayuda de Occidente. En lo que se refiere a la formación de aviadores, se puede recordar, que hace poco los medios occidentales informaron de un piloto ucraniano, Vladislav Savéliev, que regresó a su país natal tras dos años de entrenamientos en EEUU, y fue derribado por las FFAA de Rusia en uno de sus primeros vuelos de combate. Este caso no hace sino confirmar que cierto entrenamiento de los aviadores ucranianos ya se ha llevado a cabo al menos en EEUU.

