Rabótino-Verbovoye, el lugar infernal de la contraofensiva ucraniana | Video

Por el momento, los combates en la zona de Rabótino-Verbovoye son casi incesantes, con aeronaves no tripuladas como espías compactos rastreando el movimiento de ambas fuerzas, artillería usada en abundancia y la aviación maniobrando en búsqueda de objetivos que eliminar.Militares rusos, en medio de este lugar infernal, explican a Sputnik las peculiaridades de las batallas y comentan las tácticas ucranianas en Zaporozhie, profundizando en el papel de los drones First Person View (FPV, visión en primera persona) en el conflicto actual.Los numerosos intentos de Kiev de avanzar hacia las posiciones rusas durante la campaña de mediados de 2023 han llevado a considerables pérdidas del equipo y personal de su Ejército, con pocos resultados en el campo de batalla. De acuerdo con el presidente de Rusia, Vladímir Putin, la contraofensiva ucraniana, que comenzó el 4 de junio, no se estancó, sino que fracasó y las pérdidas de Ucrania ascienden a 71.500 efectivos.Durante tres meses de ataques constantes de las FFAA de Ucrania con tanques alemanes Leopard, vehículos blindados Bradley y otras armas de los aliados de la OTAN entregadas para la tan publicitada ofensiva, Rusia ha destruido en Rabótino y Verbovoye decenas de armas sofisticadas de Occidente. Uno de los últimos episodios que tuvieron lugar ahí fue la destrucción de dos de los tanques 'más protegidos del mundo' británicos Challenger 2 con el arma poco costosa de diseño soviético, Kornet. De acuerdo con varias fuentes, estos carros de combate fueron entregados a la 82.ª Brigada Aerotransportada de Ucrania, que inicialmente se encontraba en la reserva estratégica del mando ucraniano. Se afirma que Kiev ya los ha enviado a la batalla por Rabótino, lo que pone de relieve el muy inferior desempeño de las fuerzas desgastadas de Kiev.

