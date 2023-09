https://sputniknews.lat/20230920/pese-a-presion-de-occidente-rusia-se-ha-vuelto-resiliente-frente-a-las-sanciones-1143886684.html

Pese a presión de Occidente, "Rusia se ha vuelto resiliente frente a las sanciones"

Pese a presión de Occidente, "Rusia se ha vuelto resiliente frente a las sanciones"

A pesar de las sanciones occidentales contra Rusia, la nación ha sido resiliente y avanzado económicamente, considera la especialista en resolución de... 20.09.2023

Recientemente, el presidente ruso Vladímir Putin dio a conocer que su país se ha recuperado económicamente, esto aún frente a las barreras impuestas por Estados Unidos y sus allegados."Podemos decir que la etapa de recuperación de la economía rusa se ha completado. Hemos resistido una presión externa sin precedentes, la embestida de las sanciones de algunas élites gobernantes del llamado bloque occidental, algunas élites gobernantes de ciertos países que calificamos de hostiles", comentó en una reunión sobre la elaboración del presupuesto federal para 2024 y el periodo de planificación de 2025 y 2026.De acuerdo con Rosas, esta es una muestra de cómo Rusia se ha fortalecido no solo tras las restricciones derivadas del conflicto con Ucrania, que inició en febrero de 2022, sino a lo largo de la historia, ya que está acostumbrada a aplicar medidas que le ayudan a seguir creciendo.¿Por qué las sanciones son un fracaso?Para la también profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), hay diversas razones por las que las sanciones de Occidente han fracasado en su intento de mermar a Rusia no solo en lo económico, sino en lo político y hasta deportivo. Entre algunos de los factores destacados están las negociaciones con naciones como China y sus alianzas dentro de los BRICS."Rusia encontró la manera de desarrollar relaciones comerciales más intensas con otros países y eso está traduciéndose en una desdolarización (...). Hay un estudio del Fondo Monetario Internacional al respecto. En él, señala que el dólar cada vez es menos usado en el mundo, esto aunque siga siendo la moneda de las transacciones, de la contratación de deuda y demás. Por esta causa, el FMI estima que es irremediable que [la divisa estadounidense] caiga como moneda de uso corriente en el mundo en el futuro", apunta.En este último factor, agrega Rosas, también está en juego el descontento mundial hacia sistemas como el de Bretton Woods, que se conforma por el FMI y el Banco Mundial. Otro de los ámbitos que causan un resultado negativo para Occidente a la hora de sancionar a Moscú es la periodicidad de sus bloqueos.La cuestión con "las sanciones es que, de durar mucho, hacen que los países que las reciben se [fortalezcan]. A la larga, también [los castigos] se vuelven en contra de las naciones que ejecutan las acciones", puntualiza la experta.En esta misma línea, el internacionalista de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Rubén Ramos Muñoz destaca que, históricamente, extender por un tiempo prolongado las sanciones contra alguna nación es ineficiente, ya que siempre existirá un plan que le ayude a sortear estas barreras."Rusia no es la excepción. Una de sus estrategias fue cuando exigió a Europa que la venta de gas fuera con rublos y no en euros o dólares. Con esta medida, las reservas internacionales de las divisas de Rusia se beneficiaron y su propia divisa se fortaleció", expone en entrevista para Sputnik.Otro ámbito que analiza el especialista en temas internacionales es el ámbito de los hidrocarburos, donde Moscú, al ser bloqueado por las potencias occidentales, se ha enfocado en diversificar su mercado en China y la India.Prueba de estas secuelas es la recesión técnica que se vive en la zona euro, esto tras dos trimestres de resultados económicos negativos consecutivos y con naciones como Alemania, Bélgica y Lituania con cifras en rojo. "En general, Rusia ha manejado muy bien el tablero geopolítico", indica Ramos Muñoz.Las previsiones a corto y largo plazoAnte el efecto boomerang de las sanciones de Occidente contra Rusia, el también docente de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón de la UNAM prevé que estas medidas se fragmenten o flexibilicen en un corto plazo."De manera reciente, Occidente ya disminuido o flexibilizado algunas sanciones. También ha buscado la manera de negociar (...) en temas como el de los granos porque esto ha tenido también una implicación a nivel global", detalla.Estas medidas, sumadas a acciones que se lleven a cabo al interior y exterior del territorio ruso, como son las disposiciones en materia energética, podrán ayudar a que, a finales de este año, el Producto Interno Bruto (PIB) crezca entre 2,5 y 2,8%.Pero eso no es todo. María Cristina Rosas, especialista en resolución de conflictos por la Universidad de Uppsala, Suecia, avizora que las acciones implementadas por el banco central ruso serán medulares para alcanzar un mayor avance en materia económica, ya que ella ha logrado establecer los lineamientos para sortear las peores etapas de los bloqueos implementados por Washington y sus aliados.También requiere seguir trabajando su alianza con China, ya que le beneficiará en todos los ámbitos, y apostar por mejorar su demografía.Ese último rubro "es un desafío toral para que la economía rusa pueda funcionar y, sobre todo compartiendo miles de kilómetros de frontera con China, que es el segundo país más poblado del mundo. También hay que desarrollar más el acercamiento asiático, como lo ha hecho Putin de manera acertada a través de la infraestructura. Eso es importante porque esto puede dinamizar las actividades y darle mayor proyección a Rusia", concluye.

