https://sputniknews.lat/20230921/el-parlamento-espanol-ya-platica-en-las-4-lenguas-del-pais-y-la-derecha-se-opone-como-y-por-que-1143937974.html

El Parlamento español ya platica en las 4 lenguas del país y la derecha se opone: ¿cómo y por qué?

El Parlamento español ya platica en las 4 lenguas del país y la derecha se opone: ¿cómo y por qué?

Los diputados catalanes, gallegos y vascos ya pueden realizar sus intervenciones en sus lenguas vernáculas, si tal es su deseo. PP y VOX critican la medida y... 21.09.2023, Sputnik Mundo

2023-09-21T07:00+0000

2023-09-21T07:00+0000

2023-09-21T07:00+0000

españa

política

alberto núñez feijóo

país vasco

partido socialista obrero español (psoe)

parlamento de españa

lengua castellana

lengua materna

lengua catalana

traducción

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e4/0b/0c/1093468549_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_26ad6b83fdd8aa3d65ef508460cea025.png

La Cámara Baja del Parlamento español ha aprobado la reforma del Reglamento interno para posibilitar el uso del catalán, el gallego y el euskera, lenguas cooficiales junto al castellano en sus respectivas comunidades autónomas. Se podrán usar en todos los ámbitos de la actividad parlamentaria, ya sea oral o escrita.El 19 de septiembre se dio inicio a la tramitación de la proposición para reformar el texto, cosechando 179 votos a favor. Y el día 21 se ha aprobado la reforma por la vía rápida, secundada con los votos del PSOE, de sus socios de Sumar, los independentistas catalanes de ERC y Junts, los nacionalistas y soberanistas vascos del Partido Nacionalista Vasco (PNV) y Bildu, y los nacionalistas gallegos y canarios del BNG y Coalición Canaria."Los diputados y diputadas tendrán el derecho de usar, en todos los ámbitos de la actividad parlamentaria, incluidas las intervenciones orales y la presentación de escritos, cualquiera de las lenguas que tengan carácter de oficial en alguna comunidad autónoma, de acuerdo con la Constitución y el correspondiente Estatuto de Autonomía", reza en la proposición de reforma, ya aprobada.Durante la sesión plenaria, al efecto de la tramitación de la propuesta, ya se pudieron escuchar las primeras intervenciones en las tres lenguas, que contaron con un servicio de traducción simultánea tanto por auricular como por las pantallas de vídeo, mediante subtítulos en castellano.Al socialista gallego José Ramón Besteiro, diputado del PSOE por Lugo, le cupo el honor de ser el primer parlamentario en estrenar el servicio de traducción e interpretación cuando se dirigió desde la tribuna de oradores a los parlamentarios en su lengua materna y sin temor a ser amonestado por no hacerlo en castellano, conforme al Reglamento todavía vigente. La derecha se oponeLas palabras en gallego del diputado Besteiro suscitaron acto seguido una sonora protesta de los diputados de la formación ultraderechista VOX, cosa que les valió una advertencia de la presidenta del Congreso, la socialista balear Francina Armengol.Fue entonces cuando los citados parlamentarios abandonaron demostrativamente el hemiciclo, arrojando sus auriculares del servicio de traducción al paso del escaño vacío de Pedro Sánchez, de visita oficial en la sede de la ONU en Nueva York con motivo de su Asamblea General. Junto a VOX, la principal formación opositora, el Partido Popular, también muestra su rechazo a la reforma del Reglamento y a tal efecto registró una enmienda a la totalidad a la proposición de reforma.Su líder y candidato a la investidura, Alberto Núñez Feijóo, declaró a los medios que el uso de las lenguas cooficiales en el Congreso es "un pago adelantado" de cara a la más que posible investidura de Pedro Sánchez, para la que se necesita el apoyo de los independentistas de Junts. Feijóo ha llegado a declarar que la iniciativa "ahondará las diferencias" entre los españoles y obrará "la desunión del pueblo". "Esto no es avanzar hacia la unidad ni avanzar hacia la igualdad", manifestó a Antena 3."Cuando Feijóo habla de igualdad y dice que solo el uso del castellano en el Congreso favorece esa igualdad, hay que pensar que lo dice un político cuyo sueldo es tres veces superior al de un trabajador normal, no puede ejemplificar así la igualdad", explica a Sputnik Jaime Ferri, profesor de Ciencia Política en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).Este politólogo, que califica de "ridícula" la posición adoptada por VOX, piensa que la politización del uso de un bien cultural como son las lenguas "era inevitable", al situarse su discusión dentro del espacio donde por antonomasia "se politiza todo", el Congreso de los Diputados. "Y más aún ahora, cuando el tema coincide con las negociaciones del PSOE con Junts para investir a Sánchez como presidente", destaca.Preguntado por la postura de VOX y PP frente a lo que en realidad es un patrimonio cultural de España, J. Ferri alude al carácter "histórico" de la posición de la derecha española. "Siempre ha sido reticente ante las lenguas del Estado, especialmente contra el catalán".Como confirmación ad hoc a la explicación del profesor Ferri, la diputada y exportavoz parlamentaria del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, ha calificado de "vergüenza" la medida. En la red social Twitter, ahora llamada X, incluso acusa al Gobierno de convertir al país "en una fábrica de extranjería".A juicio de J. Ferri, la derecha española es heredera de una visión "monolítica" en la que imperaba la noción de "una sola nación, un solo pueblo y una sola lengua".¿Es cara la traducción?Entre los argumentos esgrimidos en contra del uso de las lenguas cooficiales de España en la actividad parlamentaria, se menciona el coste de los servicios de traducción.El Congreso ha adquirido 450 auriculares por algo más de 7.600 euros y otros tantos transmisores por 45.900. Se ha contratado a 12 intérpretes, que podrán facturar por horas trabajadas hasta un máximo de 15.000 euros cada uno. En total, la partida hasta fin de año alcanza los 280.000 euros. El presupuesto total para el Congreso de los Diputados en 2023 es de 110.421.300 euros, casi 400 veces más."Como traductora, no puedo evitar reírme ante el argumento de que la traducción es cara", afirma a Sputnik Gala Arias Rubio, profesora del grado en Traducción e Interpretación de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). "Mucho más caro es no entender, no conocer", asegura. En su opinión, el dinero a gastar se dedicará en realidad a "preservar nuestro patrimonio lingüístico y, a la vez, favorecer el crecimiento del saber"."Es un coste ínfimo, no puede suponer ningún problema", añade Jaime Ferri, que recuerda que la "subvención pública" que recibe la cafetería situada en el edificio del Congreso, célebre por servir a los congresistas consumiciones y platos a un precio mucho menor que en el resto establecimientos de la capital española, también ocupa su correspondiente partida presupuestaria.Por su parte, Red Vértice, organización que integra a las asociaciones de traductores e intérpretes de España, ha emitido un comunicado donde afirma que la reforma del Reglamento del Congreso "contribuye a garantizar los derechos de los hablantes de todas las lenguas oficiales", y que la medida "corrige una incoherencia democrática, contraria a los derechos lingüísticos recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos de 1996".El derecho y la convenienciaSi en la política española la reforma del Reglamento del Congreso ha suscitado choques, en el ámbito cultural no sucede otro tanto y la posición de apoyo es casi unánime entre estamentos diversos. Red Vértice, por ejemplo, asume que con la nueva norma se podrá "promover, preservar y proteger la diversidad cultural y lingüística de España para respetar las identidades de los territorios y sus respectivas lenguas".Por su parte, los docentes de catalán, euskera y gallego valoran el nuevo panorama como "un aumento de sus situaciones comunicativas y una visualización de su gran valor pedagógico para el conjunto de la ciudadanía", tal y como señala a Sputnik Matíes Vaello, licenciado en filología catalana y profesor de esta lengua en el Instituto de Enseñanzas Medias (IES) Marina Baixa de la Vila Joiosa, en la provincia de Alicante.Este profesor se refiere al hecho de tan solo un año atrás, el PSOE votó en contra de reformar el Reglamento del Congreso en el sentido del que ahora lo ha hecho. Semejante cambio de opinión obedece a que "Pedro Sánchez necesita los votos independentistas", en palabras de Borja Sémper, actual portavoz nacional del PP y quien también incurrió en una contradicción respecto a la posición de su partido, al realizar el día 19 una parte de su intervención en euskera, pues es oriundo de Irún, en el País Vasco."Un primer paso""A mí lo que me sorprende es que esto no se haya hecho antes", concuerda G. Arias Rubio, que considera que las lenguas son "tesoros" y que España es "muy afortunada" en este aspecto. "El euskera es una joya especialmente llamativa, es una lengua de origen no indoeuropeo rodeada de lenguas indoeuropeas", recuerda esta profesora madrileña.La entrada en el Congreso de las lenguas cooficiales añade un simbolismo específico, cree M. Vaello. "Es como afirmar que todas estas lenguas forman parte de las instituciones del país, tal y como ocurre en Suiza, Bélgica o Canadá", asevera."Con todo, esto solo es un primer paso hacia la integración de estas lenguas en el funcionamiento del Estado. La ciudadanía ha de poder dirigirse en su propia lengua a cualquier institución y ser atendido en ella. Queda mucho por hacer y el Estado español no se ha distinguido históricamente por el reconocimiento de la diversidad lingüística, más bien por todo lo contrario", concluye este filólogo y docente alicantino.

https://sputniknews.lat/20230905/feijoo-pide-cesar-a-la-vicepresidenta-espanola-diaz-por-reunirse-con-puigdemont-1143381866.html

https://sputniknews.lat/20230817/pedro-sanchez-promete-promover-las-lenguas-regionales-en-espana-para-ganar-mas-apoyo-1142723232.html

país vasco

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Yarisley Urrutia

Yarisley Urrutia

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Yarisley Urrutia

política, alberto núñez feijóo, país vasco, partido socialista obrero español (psoe), parlamento de españa, lengua castellana, lengua materna, lengua catalana, traducción, congreso de los diputados de españa, partido popular de españa, vox, junts per catalunya, 💬 opinión y análisis, 🌍 europa