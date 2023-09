https://sputniknews.lat/20230925/la-alcaldesa-de-iztapalapa-oficializa-su-aspiracion-para-gobernar-la-ciudad-de-mexico-1144085147.html

La alcaldesa de Iztapalapa oficializa su aspiración para gobernar la Ciudad de México

La alcaldesa de Iztapalapa oficializa su aspiración para gobernar la Ciudad de México

"Aquí estamos, hombres y mujeres que participamos y trabajamos por la transformación de la vida pública de México. Hoy los hemos convocado en la sede nacional de Morena para anunciarles que me he registrado como aspirante para ocupar la coordinación de defensa de transformación en la Ciudad de México", dijo en conferencia de prensa.En su mensaje, aseguró que desea dar continuidad al proyecto que encabeza el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y la coordinadora nacional de los comités de defensa de la cuarta transformación de Morena, Claudia Sheinbaum."Estoy convencida que tenemos el respaldo de la mayoría de las y los ciudadanos que simpatizan con Morena (…) Me inscribo para ganar el honor de defender la cuarta transformación", afirmó.Con este procedimiento, la política morenista oficializa su interés por participar en la contienda interna del partido, mismo que dio a conocer el pasado 21 de septiembre en sus redes sociales.Otras personas interesadas en gobernar la capital mexicana son la también alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, quien al igual que Brugada anunció previamente su intención de contender en los comicios locales.En este proceso también están el exsecretario de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México Omar García Harfuch y el subsecretario de Salud de México Hugo López-Gatell Ramírez.Actualmente, el también morenista Martí Batres es el jefe de Gobierno de la CDMX. Está en el cargo desde el 16 de junio, tras la renuncia de Claudia Sheinbaum, quien ahora es la coordinadora nacional de los comités de defensa de la cuarta transformación de Morena, lo que la posiciona como posible candidata presidencial de ese grupo político de cara a la contienda electoral del próximo año.¿Quién es Clara Brugada?Clara Marina Brugada Molina nació el 12 de agosto de 1968 en la Ciudad de México. Es licenciada en Economía por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM)."Desde joven se integró a actividades del movimiento social. Y en 1980, destacó en la participación de diversos movimientos y organismos ciudadanos para mejorar la condición de vida de la población en la ciudad y en el país. Es fundadora y dirigente de diversas organizaciones sociales del movimiento urbano popular", se lee en una semblanza publicada en la página web de la alcaldía Iztapalapa, demarcación al oriente de la capital del país.Fue diputada federal y local por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), grupo político del que formó parte de 1995 a 2012. Desde 2014 es integrante de Morena.Brugada Molina también fue procuradora social del entonces Distrito Federal, esto de 2006 a 2009, durante el Gobierno de Marcelo Ebrard.De 2009 a 2012, fue jefa delegacional de Iztapalapa, cargo por el que volvió a contender y ganó en los comicios locales de 2021.

