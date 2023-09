https://sputniknews.lat/20230920/omar-garcia-harfuch-exsecretario-de-seguridad-va-por-jefatura-de-gobierno-de-ciudad-de-mexico-1143920781.html

El extitular de Seguridad de CDMX, Omar García Harfuch, anuncia que va por la Jefatura de Gobierno

El exsecretario de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México Omar García Harfuch oficializó su intención de participar en las elecciones que definirán a... 20.09.2023

"He tomado la decisión de participar en el proceso interno de Morena (Movimiento de Regeneración Nacional), para la selección del coordinador de la defensa de la transformación en la Ciudad de México", declaró el exmando policiaco en conferencia de prensa."Quiero participar en este proceso y dar continuidad a la construcción de una ciudad en paz y segura, donde el bienestar social sea para todas y todos", aseveró y agregó que en los próximos días hará una gira por las 16 alcaldías que componen la capital mexicana. "Mi compromiso por servir es absoluto y no es de ahora, sino de muchos años. Me he dedicado a servir a mi país con profesionalismo (…). Será un gran honor y privilegio participar en este proceso junto a destacadas y destacados compañeros de Morena", declaró García Harfuch durante el anuncio.El aspirante renunció a su cargo como titular de la SSC capitalina el 9 de septiembre. "Como lo he expresado siempre, 'ser jefe de la Policía no permite agendas paralelas'. Por esta razón me separo del cargo de secretario de Seguridad para colaborar con la doctora Claudia Sheinbaum, quien con su visión y liderazgo, logrará dar continuidad a la transformación del país", escribió en la red social Twitter, ahora llamada X.Previamente, en entrevista con el diario mexicano La Jornada, el aspirante señaló que estaba listo para afrontar los retos pendientes en la Ciudad de México, sin ahondar más en sus intenciones políticas.Naturalmente, García Harfuch no es el único interesado en ser jefe de Gobierno de la capital mexicana. Las alcaldesas de Iztapalapa, Clara Brugada, y de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, también ya anunciaron su intención de contender en los comicios locales, por lo que a su vez solicitaron licencia para separarse de su cargo.Actualmente, el también morenista Martí Batres es el jefe de Gobierno de la CDMX; ostenta el cargo desde el 16 de junio, tras la renuncia de Claudia Sheinbaum, quien ahora es la coordinadora nacional de los comités de defensa de la cuarta transformación del partido oficialista Morena, lo que la prefigura como la candidata presidencial de ese grupo político de cara a los comicios de 2024.¿Quién es Omar García Harfuch?Omar Hamid García Harfuch nació el 25 de febrero de 1982 en Cuernavaca, Morelos. Es hijo de la actriz mexicana María Sorté y del exsenador y exaspirante a la presidencia de México por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) Javier García Paniagua, quien también estuvo a cargo de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), la policía política de ese partido y sus gobiernos.Además, es nieto del exgeneral Marcelino García Barragán, exgobernador de Jalisco (occidente de México), secretario de la Defensa Nacional (Sedena) durante el mandato de Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970) y la matanza de Tlatelolco y excombatiente en la Revolución Mexicana.Tanto el padre como el abuelo de García Harfuch son señalados por su posible participación en crímenes de Estado cometidos durante la Guerra Sucia en México y la matanza estudiantil del 2 de octubre de 1968.Su hermanastro Javier García Morales, quien fuese diputado y secretario general del PRI en Jalisco, fue asesinado en 2011 durante una emboscada perpetrada por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).Su trayectoria profesionalDe acuerdo con el diario mexicano El Financiero, el ahora aspirante declarado a gobernar la Ciudad de México es licenciado en derecho y seguridad pública. Además, cuenta con estudios y cursos en el extranjero que lo acreditan como comandante de Unidades Antidrogas, impartido por la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, senior executive in National and International Security por la Universidad de Harvard y titulado en Planificación de Operaciones Especiales, por la embajada de Estados Unidos.Su trayectoria profesional inició en 2008, cuando García Harfuch se integró a la entonces existente Policía Federal mexicana, hoy absorbida en la Guardia Nacional. En esa corporación de seguridad desempeñó diversos cargos, entre los que destacan una coordinación estatal y la jefatura de la División de Investigación.Entre 2012 y agosto de 2014, fue coordinador estatal de la Policía Federal en Guerrero (sur de México). Para septiembre de ese año, se unió a la División de Gendarmería de ese cuerpo policial.Entre noviembre de 2016 y mayo de 2019 encabezó la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la antes Procuraduría General de la República (PGR), que ahora se reconfiguró como Fiscalía General de la República (FGR).Según el diario mexicano Milenio, durante su gestión dentro de la AIC se capturaron a personajes como el entonces líder del Cártel de Sinaloa Dámaso López Núñez, conocido como el Licenciado, y los exgobernadores de Veracruz y Quintana Roo Javier Duarte y Roberto Borge, respectivamente, acusados de desvío de recursos públicos.En 2019, García Harfuch asumió la titularidad de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, esto tras la renuncia de Jesús Orta. Este cargo lo desempeñó hasta el 9 de septiembre de este 2023.Durante su gestión en el gabinete de Claudia Sheinbaum fue detenido el Lunares, señalado como líder de La Unión Tepito, y otros implicados en la agrupación criminal, como el Colocho, el Yahir y el Junior, hermano del Lunares.El atentado que cambió todoSi bien el trabajo del exsecretario de seguridad era conocido, su nombre comenzó a aparecer con mayor frecuencia en los medios de comunicación y redes a partir del atentado que sufrió el 26 de junio de 2020, donde resultó herido y tres personas fallecieron.Según el diario español El País, en el ataque se detonaron 414 disparos, de los cuales tres impactaron al funcionario capitalino.Por este caso, se detuvo a una docena de personas, quienes fueron acusadas por portación de armas. Presuntamente, todas formaban parte del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), uno de los más importantes en México.

