Secretario de Gobierno de CDMX: "La izquierda mexicana está en su mejor momento"

Secretario de Gobierno de CDMX: "La izquierda mexicana está en su mejor momento"

Martí Batres es un nombre que suena con fuerza entre las encuestadoras que analizan quién podría ser el o la próxima jefa de Gobierno de Ciudad de México. No... 27.03.2023, Sputnik Mundo

El secretario de Gobierno de Ciudad de México es un hombre que se ha mostrado afín al espectro político progresista desde hace décadas, cuando se sumó al movimiento estudiantil del Consejo Estudiantil Universitario (CEU) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Allí conoció y compartió la lucha con personajes clave de la llamada Cuarta Transformación, movimiento político encabezado por el presidente López Obrador. Uno de esos personajes es la actual jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, quien por ese entonces era una de las líderes estudiantiles más destacadas. Para el secretario de Gobierno de Ciudad de México, Morena constituye un fenómeno muy peculiar porque, en un lapso histórico muy breve, ha tenido un crecimiento sorprendente."No hay un caso en la historia institucional de México en el que se haya dado el hecho de que nace una fuerza política y, al terminar ese sexenio, triunfa a nivel nacional y se convierte en Gobierno", afirma el primer presidente de dicho partido desde su oficina, a tan solo unos metros del Palacio Nacional y frente a la plancha del Zócalo donde, días antes, el presidente Andrés Manuel López Obrador congregó a más de 200.000 personas para ofrecer un discurso combativo a favor de la soberanía nacional y en contra de las intenciones injerencistas de Estados Unidos. "[El expresidente de México] Lázaro Cárdenas es un símbolo de un gobernante con un gran apoyo popular, y no se había dado una situación parecida hasta ahora con el actual Gobierno [de López Obrador], que tiene políticas muy parecidas, aunque ajustadas a los tiempos actuales, que buscan soberanía nacional y apoyo popular", asegura quien por tercera ocasión trabaja en la Jefatura de Gobierno de la capital mexicana, tras colaborar con el propio López Obrador y con el canciller Marcelo Ebrard.La conmemoración de la Expropiación Petrolera del pasado 18 de marzo remite a la movilización que encabezó López Obrador el pasado 27 de noviembre de 2022, convocada en respuesta a una marcha impulsada por la oposición para defender al Instituto Nacional Electoral (INE) y posicionarse en contra de la reforma electoral que impulsa el Ejecutivo federal.La marcha del INE convocó en aquella ocasión a más de 65.000 personas en la capital, según cifras oficiales, y para algunos analistas esa movilización demostró el poder de convocatoria de la oposición en todo el país, principalmente en la capital, donde, a pesar de estar gobernada por la izquierda desde el año 2000, en las últimas elecciones locales perdió la mitad de las alcaldías ante el Partido Acción Nacional (PAN), el partido de derecha más fuerte de México. Para Martí Batres, las movilizaciones de la oposición no son síntoma de un avance de la derecha en Ciudad de México, pues "siempre ha habido pluralidad en la ciudad" y "siempre se han manifestado diversas posiciones en todo el país". Según él, dichas protestas demuestran que, en este momento histórico, en México se han ido "generando dos grandes posturas", una en favor de la Cuarta Transformación, y otra en la que "no están defendiendo a la democracia", sino "estructuras políticas elitistas con determinados privilegios y prerrogativas", pues "se han resistido al cambio en términos de la austeridad republicana y de la racionalización de los recursos que reclama la sociedad".¿Bandas neonazis en México?En su gestión, Batres también ha puesto en el debate público la existencia de bandas musicales con ideología neonazi que realizan eventos clandestinos en Ciudad de México. Si bien este fenómeno no es nuevo, para el secretario ha tenido una especie de apogeo tras la visita a México de algunos políticos españoles para firmar la Carta Madrid con miembros del PAN.El tema cobró relevancia pública luego de que en noviembre pasado el diario español El País registró uno de estos conciertos en el barrio Santa María la Ribera, al norte de la capital mexicana. Poco después, el secretario Batres confirmó que, en lugares como Foro Bizarro, en el barrio de la Roma, se había detectado la presencia de estos grupos. El caso más reciente ocurrió en febrero, en el Circo Volador, al oriente de la capital, donde estuvo a punto de presentarse la banda finlandesa Satanic Warmaster, cuyas canciones, varias de ellas, hacen una abierta apología del nazismo. A pesar de que se canceló el evento por solicitud de la Secretaría de Gobierno de Ciudad de México, el show se realizó de forma clandestina en una sede alterna.Sobre el caso, Martí Batres considera que cada situación que surja se analiza conforme a su contexto, y aunque en ocasiones no han podido evitar que los eventos se realicen de forma clandestina, sí logran que ya no tengan la misma convocatoria o difusión. Sobre los organizadores, el funcionario capitalino ha identificado a personajes concretos vinculados a la ultraderecha española, pero no quiso dar a conocer los nombres de estas personas.La gentrificación de la CDMXEn su discurso, Ciudad de México se define como una ciudad de libertades y una ciudad multicultural y diversa, razón por la que la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, firmó el pasado octubre un acuerdo con Airbnb y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) para promover la llegada de nómadas digitales de otros países. Sin embargo, esto ha derivado en diversas quejas de la ciudadanía local. Los inconformes denuncian desalojos de familias porque los dueños deciden alquilar las propiedades a plataformas como Airbnb, que cobran cantidades muy altas a los extranjeros que deciden residir temporalmente en la capital mexicana. De este modo, aparecen otros problemas como el encarecimiento de productos y servicios. La demanda ha crecido tanto que hasta se han detectado inmobiliarias que inventan nombres de barrios lujosos para vender apartamentos o casas a precios más caros.En ese sentido, Batres reconoce que existe un reto para encontrar un equilibrio que permita a Ciudad de México ser atractiva para este turismo digital, sin que ello cambie la configuración de barrios populares. Sin embargo, el secretario descartó que se esté ante una situación de "ocupación masiva", pero ya se trabaja en un marco normativo "para que no se den fenómenos de gentrificación", cuidar la configuración de colonias y los barrios, y así se pueda "convivir adecuadamente con este tipo de fenómenos".El pasado 20 de marzo, el medio Quinto Elemento Lab publicó un reportaje en el que expone la actuación de la Fiscalía de Investigación en Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana (Fidampu), dedicada precisamente a desalojar inmuebles ocupados de manera ilegal o en litigo por la propiedad. Según el material periodístico, esta dependencia ha actuado con opacidad, irregularidades y en beneficio de abogados que representan a empresarios inmobiliarios que construyen edificios de costo elevado.El secretario Martí Batres rechazó que hayan detectado alguna irregularidad en la actuación de la Fidampu, pero reconoció que están investigando el tema de los despojos.Futuro políticoAl margen de lo que parece será un año electoral histórico con la proyección de la derrota del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Estado de México (uno de sus bastiones políticos más importantes), el secretario de Gobierno prefiere no opinar sobre sus aspiraciones políticas, pese a que se le considera uno de los posibles candidatos para suceder a Claudia Sheinbaum:— "¿A usted le interesaría la candidatura?", preguntó Sputnik. — "Tengo trabajo en este momento y, cuando termine mi trabajo, veré qué otro trabajo tendremos; en este momento tengo responsabilidades", respondió Batres. Sobre la jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum —quien ya ha manifestado sus intenciones de contender por la Presidencia del país—, Batres comentó que se identifica con su proyecto de Gobierno. "Yo creo que va a seguir el proyecto progresista, y no solo lo digo yo, es lo que comentan diversos analistas, medios de comunicación, quienes hacen sondeos, quienes estudian estas situaciones", concluye Batres.

