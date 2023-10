https://sputniknews.lat/20231010/nuevos-caminos-para-que-brasil-pueda-exportar-su-liderazgo-al-mundo-1144583444.html

Nuevos caminos para que Brasil pueda exportar su liderazgo al mundo

Con el objetivo de establecer acuerdos comerciales y consolidar relaciones diplomáticas, los encuentros resaltan el crecimiento de la influencia planetaria del país gobernado por Luiz Inacio Lula da Silva, especialmente en el sur global, dijeron analistas entrevistados por Sputnik Brasil.Este 9 de octubre, el Ministro de Relaciones Exteriores brasileño, Mauro Vieira, participó, en Indonesia, de la I Reunión Trilateral Brasil-ASEAN (Asociación de Naciones del Sudeste Asiático). El grupo de naciones, compuesto por diez países, representa la quinta economía global y, según proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), será responsable del 10% del crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) global en 2023.En términos absolutos, los países de la ASEAN (Brunéi, Camboya, Singapur, Filipinas, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Tailandia y Vietnam) son el tercer socio comercial de Brasil. La visita de Vieira representa la primera vez que un representante brasileño visita Camboya y Filipinas, lo que demuestra el deseo del país sudamericano de aumentar su presencia en todo el mundo.Para el académico Marcos Cordeiro Pires, profesor de relaciones internacionales de la Universidad Estadual Paulista, los encuentros no son sólo un hito para Brasil, sino para el mundo entero. "No hay solución a los desafíos que enfrenta la humanidad que no pase por la acción decisiva de los países en desarrollo", afirmó.La posición de Pires coincide con la del también docente universitario Afonso de Albuquerque, profesor de ciencias políticas de la Universidad Federal Fluminense (UFF), que considera que la visita de Mauro Vieira abre nuevos caminos para que Brasil pueda exportar su liderazgo al mundo.En este sentido, acercarse a un bloque como la ASEAN permite al país lusófono actuar como conciliador en diferentes frentes, como intermediario en la resolución de conflictos entre los países de la ASEAN y sus colegas BRICS, India y China.Lira visita la India y ChinaLas visitas de alto rango van más allá de las realizadas por el canciller. El presidente de la Cámara de Diputados, Arthur Lira, del partido Partido Progresista (centro-derecha), llegará a la India el martes 10 de octubre para una reunión de los jefes de Parlamento de los países del G20.Posteriormente, el legislador y otros líderes parlamentarios viajarán a China, donde se reunirán con parlamentarios locales y llevarán a cabo agendas de negocios.Para el académico Evandro Menezes de Carvalho, profesor de derecho internacional público de la UFF y de la Fundación Getúlio Vargas, donde también ocupa el puesto de coordinador del Centro de Estudios Brasil-China, la política exterior del país sudamericano aún no está a la altura del desafío de tener a China como compañero estratégico.Una de las mayores pruebas de ello, señala el académico, es que Brasil está lejos del mayor proyecto de política exterior de China, la Iniciativa de la Franja y la Ruta, que tiene asociación con 18 países de América Latina y el Caribe."El nivel de conocimiento y esfuerzo que Brasil le otorga a las relaciones con Europa —y sin mucho resultado concreto, ver el caso del acuerdo Mercosur— no se ve en las relaciones con China y la India. El año que viene, Brasil y China celebrarán 50 años de relaciones diplomáticas. Es una buena oportunidad para reorganizar la dirección de la política exterior", afirma.

