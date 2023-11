https://sputniknews.lat/20231104/la-cumbre-de-la-apep-deja-ver-la-autonomia-de-america-latina-con-respecto-a-eeuu-1145402520.html

La Cumbre de la APEP deja ver la autonomía política de América Latina con respecto a EEUU

04.11.2023

2023-11-04

En este encuentro, que se llevó a cabo en Washington, participan las cancilleres de México y Panamá, Alicia Bárcena y Janaina Tewaney, así como los mandatarios de Canadá, Chile, Perú, Colombia, Ecuador, Uruguay, entre otros."Es una reunión interesante porque, a pesar de que se plantea que Estados Unidos busca recuperar un liderazgo y comienza a ceder frente a otras potencias en la región, no hubo previsiones sobre que el encuentro fuera terso", asegura el especialista. Quizá el factor más importante en el continente americano es la migración irregular desde varios países latinoamericanos hacia Estados Unidos, afirma. Para el también docente en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la APEP surge, más allá de conformarse como un proyecto que busca hacer frente al crecimiento de la Franja y la Ruta, como la versión moderna de la Alianza para el Progreso, que impulsó el expresidente estadounidense John F. Kennedy en 1961.En esa época, "se buscaban ciertos beneficios económicos a los países latinoamericanos, haciendo una versión muy reducida del Plan Marshall tras la Segunda Guerra Mundial. En la actualidad, Estados Unidos trata de reeditar un poco esa misión, con versiones mucho más reducidas que en la propia Alianza para el Progreso, esto a través del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)", apunta.De acuerdo con Garay, Washington busca, de esta manera, ganar aliados, especialmente con las naciones que tienen un mayor número de personas migrantes y, a la par, "quiere recuperar un poco de la influencia que tenía, que se ha visto perdida frente a países como China o Rusia, que actualmente cuentan con un fuerte avance [en todo el mundo]".¿Y el conflicto palestino-israelí?Si bien lo que ocurre en la Franja de Gaza, donde han muerto más de 9.000 personas a causa de los ataques israelíes, no está dentro de la agenda de la primera cumbre de la APEP, es uno de los temas que mandatarios como Gabriel Boric (Chile) o Gustavo Petro (Colombia) han impulsado previamente. Prueba de ello fueron las palabras que Petro le dijo a Biden en la misma Casa Blanca, según las autoridades colombianas: "La ruptura del derecho internacional que hoy estamos contemplando [con los ataques indiscriminados de Israel contra la Franja de Gaza] produce más violencia, barbarie y la destrucción democrática". Por otro lado, Boric hizo lo propio con el mandatario norteamericano, al recalcarle su oposición a las acciones de Israel. "No aceptamos que se nos haga elegir por uno u otro bando, nosotros optamos por la humanidad. Tanto los atentados de Hamás no tienen justificación como lo que está haciendo el Gobierno de Benjamín Netanyahu", declaró el jefe de Estado chileno tras su encuentro.En entrevista para Sputnik, el académico de la UNAM y experto en geopolítica del Medio Oriente, Alejandro Martínez Serrano, destaca que se podrían intensificar algunas posturas de países latinoamericanos contra Tel Aviv, incluso retirando a sus embajadores en esa nación y, por consiguiente, rompiendo relaciones diplomáticas. Sobre ello, Garay Saldaña, quien también es maestro en estudios México-Estados Unidos por la UNAM, estima que Chile y Colombia podrían convertirse en líderes en América Latina respecto al rechazo de las acciones israelíes en Gaza.Efecto dominó en la regiónMartínez Serrano menciona que la directriz de Chile y Colombia, previo y durante la APEP, sobre Israel, puede provocar un efecto dominó en América Latina. "Sí se podría considerar posible un efecto dominó en algunas naciones latinoamericanas cuyas corrientes ideológicas fueran parecidas a las de los presidentes Petro y Boric (...), como Brasil o Argentina. Todo ello con el fin de hacer un bloque latinoamericano en protesta por lo que está ocurriendo en Gaza", indica.

