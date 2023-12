"Ya ha ocurrido una derrota estratégica para Israel en muchos sentidos"

https://sputniknews.lat/20231206/que-significa-la-derrota-estrategica-de-israel-advertida-por-washington-1146320273.html

06.12.2023

La Administración Biden parece haber cambiado ligeramente su tono con respecto al conflicto palestino-israelí después de que Israel reanudara sus operaciones militares en la Franja de Gaza. "Austin tiene razón, pero cuando dice 'derrota estratégica', nadie en el Congreso o el Senado parece entender de qué está hablando", dijo a Sputnik la teniente coronel retirado de la Fuerza Aérea estadounidense Karen Kwiatkowski, quien también fue analista del Departamento de Defensa de Estados Unidos.Antes de la reanudación de la guerra, algunos medios de comunicación citaron fuentes internas que decían que el presidente Joe Biden y el secretario de Defensa, Lloyd Austin, estaban instando a los funcionarios israelíes a mostrar moderación en el sur de Gaza. Además, el secretario de Estado Antony Blinken, durante su visita a Tel Aviv el pasado 30 de noviembre, dijo a la prensa que quería que la tregua temporal durara más. Luego Austin advirtió a Tel Aviv de una "derrota estratégica" si no protege a los civiles palestinos. Aún así, anteriormente Washington descarriló en el Consejo de Seguridad de la ONU cualquier intento de alto el fuego en el enclave. ¿Qué hay detrás del cambio de opinión?El quid —esencia— de la cuestión es que una parte considerable del electorado de Biden –incluidos jóvenes demócratas, no blancos, estadounidenses árabes y musulmanes y progresistas– apoya a Palestina y un alto el fuego en la Franja de Gaza. Estos grupos están demostrando un creciente descontento con el apoyo del presidente estadounidense a Israel. Incuso algunos votantes musulmanes han llegado a prometer que rechazarán por completo la votación o votarán en contra de Joe Biden en 2024.El medio Axios sugirió que la caída del apoyo no blanco y árabe/musulmán en seis importantes estados en disputa podría costarle al presidente su candidatura a la reelección en 2024, especialmente al tomar en cuenta que su rival Donald Trump tiene una ventaja sobre él en cinco estados indecisos.Por su parte, el diario The New York Times informó a mediados de noviembre que más de 500 funcionarios estadounidenses en representación de unas 40 agencias gubernamentales habían enviado una carta al presidente Biden protestando por su apoyo a Israel en su guerra en Gaza. Simultáneamente, decenas de empleados del Departamento de Estado firmaron memorandos internos dirigidos a Blinken en protesta por el manejo del conflicto palestino-israelí por parte de la Administración Biden. Además de la disidencia que se está gestando dentro del gobierno, algunos senadores demócratas han pedido que se condicione la ayuda a Israel a que Tel Aviv reduzca los combates en Gaza. El equipo Biden parece haber estado bajo una presión sin precedentes tanto por parte de su base como de sus compañeros de partido.La derrota estratégica de Israel en Oriente MedioMientras tanto, las relaciones de Israel con los países del Oriente Medio se están volviendo más tensas a medida que continúa el conflicto y las víctimas civiles siguen acumulándose. Hasta la fecha, más de 15.800 palestinos han sido asesinados en los bombardeos, alrededor del 70% de los que se dice que son mujeres y niños, según el Ministerio de Salud de Gaza, controlado por Hamás. "También se ha producido una derrota estratégica en el sentido de que Israel no sólo ha anunciado su capacidad nuclear, sino que la ha usado como amenaza, y eso es algo que debe preocupar a la región y a los aliados de Israel", añadió el teniente coronel retirado. El descontento con Israel está creciendo entre los países musulmanes y árabes. La cumbre extraordinaria conjunta árabe-islámica celebrada a mediados de noviembre en Riad pidió a la Corte Penal Internacional (CPI) que investigue "los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad que Israel está cometiendo" en Gaza. Jordania, Turquía y Bahréin han retirado a sus diplomáticos de Israel en medio de la guerra de Gaza.Algunos grupos de derechos humanos vinculados a los países árabes han pedido a los Emiratos Árabes Unidos (EAU), Bahréin, Marruecos y Sudán que se retiren inmediatamente de los Acuerdos de Abraham con Israel, insistiendo en que Jordania, Arabia Saudita, los EAU, Bahréin y Catar también deberían prohibir que Estados Unidos proporcione apoyo militar a Tel Aviv desde sus territorios.Al Arabiya citó al príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, quien llamó a las naciones a detener las exportaciones de armas a Israel durante una cumbre extraordinaria de los BRICS el 21 de noviembre. El príncipe heredero destacó la importancia de una solución de dos Estados en el camino hacia lograr "estabilidad y seguridad en Palestina". En declaraciones a Sputnik a principios de noviembre, el doctor Ahmed Al Ibrahim, analista político con sede en Riad, señaló que suspender los Acuerdos de Abraham o eliminar los vínculos con Israel no ayudaría a asegurar la paz en la región. "Congelar los Acuerdos de Abraham no será posible porque todavía se quiere que este tipo de documentos con Israel [...] contengan los problemas que están sucediendo ahora mismo", dijo el analista, condenando no obstante a Israel por su brutalidad y sus víctimas civiles.Riad señaló en noviembre que el acuerdo de normalización con Israel está sobre la mesa y mencionó una solución pacífica de la cuestión palestina como una condición clave. No está claro si los países árabes y musulmanes mantendrán el status quo actual si la guerra en la Franja de Gaza continúa causando enormes víctimas y destrucción.

