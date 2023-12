https://sputniknews.lat/20231221/la-derrota-politica-de-ucrania-seria-mas-alarmante-que-su-fracaso-en-el-frente-1146800477.html

La derrota política de Ucrania sería "más alarmante" que su fracaso en el frente

Si de por sí Ucrania no ha logrado avances en su contraofensiva ante las tropas rusas, lo cierto es que el panorama para 2024 luce aún más complicado para Kiev... 21.12.2023, Sputnik Mundo

Ucrania podría enfrentarse a un mayor número de bloqueos a los paquetes de ayuda de la Unión Europea (UE) gracias a la victoria de gobernantes que se oponen a las sanciones antirrusas, como el eslovaco Robert Fico y el holandés Geert Wilders, indica un artículo de la revista especializada en asuntos globales, Foreign Policy. De igual forma, se han registrado protestas de camioneros en vecinos como Polonia y Eslovaquia, que han estado bloqueando los pasos fronterizos ucranianos en protesta por algunos permisos de la UE para las navieras ucranianas, situación que ha comenzado a afectar el comercio de Ucrania y la llegada de ayuda militar por tierra.Pero el asunto que más podría afectar a Kiev el próximo año y que ya comenzó a ser un problema, según el medio, es la pausa en el envío de financiamiento militar por parte del Gobierno de Estados Unidos. Los obstáculos de ZelenskiDesde hace meses, la Administración Biden ha buscado que se avale un nuevo paquete de ayuda de 61.400 millones de dólares para Ucrania (que está unido a un paquete de ayuda para Israel y Taiwán y presupuesto para la seguridad de la frontera sur); sin embargo, sus esfuerzos han sido en vano, pues los republicanos lo han bloqueado en el Congreso.De hecho, ya se están terminando los fondos que Washington tenía destinados para Kiev, con el reciente envío, a principios de diciembre, de un nuevo paquete de ayuda militar por valor de 175 millones de dólares que incluye misiles y munición para artillería y defensa antiaérea."Si el Congreso no actúa para aprobar la solicitud de apoyo suplementario en seguridad nacional del presidente [Biden], este será uno de los últimos paquetes de asistencia en seguridad que podremos suministrar a Ucrania", declaró en ese entonces el secretario de Estado, Antony Blinken.En el mismo sentido, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, reveló a la prensa el 4 de diciembre que los fondos asignados a Ucrania se habían gastado. Pero además de los problemas para hacerse de más financiamiento militar, Ucrania también enfrenta una importante escasez de munición de artillería para satisfacer las necesidades del conflicto que mantiene con Rusia desde febrero de 2022. Estados Unidos y Europa no han logrado producir suficiente de ese tipo de municiones en el próximo año.Otro foco rojo y quizá el más importante es un posible regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, situación que podría afectar directamente a Kiev, pues el republicano no se ha comprometido a seguir apoyando a Ucrania si logra un segundo mandato en las elecciones del próximo año e incluso nunca se ha mostrado como un aliado de ese país.Bajas cuantiosas en el frenteA principios de octubre, el presidente ruso, Vladímir Putin, declaró que las Fuerzas Armadas de Ucrania registraron más de 90.000 pérdidas desde junio pasado, entre fallecidos y heridos.Además, en el campo de batalla, Ucrania sufre a diario importantes pérdidas. Durante la última jornada, las FFAA de Rusia destruyeron varios sistemas de artillería fabricados en Estados Unidos y el Reino Unido en 129 zonas de la operación militar especial, informó el servicio de prensa del Ministerio de Defensa de Rusia. En cuanto a las bajas, Ucrania perdió al menos 665 efectivos, entre muertos y heridos.En total, desde el comienzo de la operación especial fueron destruidos 553 aviones militares ucranianos, 260 helicópteros, 9.928 drones, 442 sistemas de misiles antiaéreos, 14.226 tanques y otros vehículos blindados de combate. Igualmente, según el Ministerio de Defensa ruso, fueron eliminados 1.188 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 7.430 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 16.547 vehículos militares especiales.

