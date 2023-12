https://sputniknews.lat/20231228/la-sostenibilidad-de-eeuu-esta-en-peligro-mientras-el-mundo-se-vuelve-contra-la-hegemonia-1146954391.html

La 'sostenibilidad' de EEUU está en peligro mientras el mundo se vuelve contra la hegemonía

La 'sostenibilidad' de EEUU está en peligro mientras el mundo se vuelve contra la hegemonía

Ucrania seguirá sufriendo una derrota estratégica durante 2024, mientras que Estados Unidos corre el riesgo de verse involucrado en un conflicto con China por... 28.12.2023, Sputnik Mundo

2023-12-28T03:19+0000

2023-12-28T03:19+0000

2023-12-28T03:19+0000

eeuu

scott ritter

ucrania

china

joe biden

washington

otan

hamás

fuerzas de defensa de israel (fdi)

israel

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/0c/1c/1146956850_0:0:2863:1611_1920x0_80_0_0_8eacae4a6ff9248be91e15a0233e04b4.jpg

A medida que 2023 llega a su fin, la crisis palestino-israelí y el conflicto ucraniano dominan las noticias mundiales, lo que genera dudas sobre lo que le deparará el próximo año a la comunidad internacional. Sputnik conversó con el exoficial de inteligencia del Cuerpo de Marines de EEUU, Scott Ritter, para resumir los resultados del año y discutir cómo podrían evolucionar las cosas en 2024.Ucrania: Rusia decidida a alcanzar objetivos militares y políticosEl Ejército ucraniano seguirá sufriendo una derrota estratégica en 2024, ya que está agotado en términos de personal, municiones y armas, vaticinó Ritter. Depende del ritmo operativo de Moscú y de las Fuerzas Armadas rusas si el conflicto se prolongará hasta 2025, precisó. La operación militar especial de Rusia para desmilitarizar y desnazificar Ucrania nunca tuvo la intención de ser un blitzkrieg, subrayó el experto, añadiendo que el conflicto terminará cuando se cumplan los objetivos políticos y militares establecidos por los dirigentes rusos.Actualmente, Rusia continúa "machacando" al Ejército ucraniano y liberando constantemente sus nuevos territorios, cumpliendo así la tarea de desmilitarización. Cuando se trata de los objetivos políticos de Moscú, es importante acabar con las fuerzas detrás del golpe de estado de 2014 que atrajo a ultranacionalistas y neonazis, incluidos el Batallón Azov, el partido Svoboda y otros herederos ideológicos del colaborador nazi Stepan Bandera, al poder.Durante la operación militar especial, Rusia ha dominado el conflicto moderno, según el interlocutor de Sputnik.Ritter desestimó las afirmaciones del presidente estadounidense, Joe Biden, y del secretario de Defensa, Lloyd Austin, de que, habiendo ganado el conflicto de Ucrania, Rusia procedería a enfrentarse a los Estados miembros de la OTAN. Según Ritter, la retórica de Washington es "infundir miedo" con el objetivo de justificar un mayor gasto militar. Después de lograr sus objetivos en Ucrania, Rusia se centrará en fortalecer su Ejército y aumentar la protección de sus fronteras en el Oeste, el Ártico y el Este, donde están amenazadas por Estados Unidos y sus aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), según el experto militar.El conflicto palestino-israelí concluirá a principios de 2024Israel se enfrenta nada menos que a una derrota estratégica contra Hamás, un grupo islamista palestino que forma parte del "eje de la resistencia" liderado por Irán, explicó Ritter.Ritter supuso que si hoy se celebraran elecciones en Gaza y Cisjordania, Hamás obtendría una victoria aplastante, abriendo la puerta a la formación del Estado palestino.Hamás ha recibido el apoyo de Hizbulá, los hutíes y las milicias chiítas en Irak y Siria, lo que ha obligado a Israel a librar una guerra en múltiples frentes. A pesar de que Tel Aviv amenazó a Hizbulá con una repetición de la Guerra del Líbano de 2006, no puede derrotar al grupo chiíta libanés, según el exoficial de inteligencia del Cuerpo de Marines. Israel tampoco puede acabar con la resistencia hutí que está ganando impulso en el mar Rojo.Estados Unidos ha formado recientemente una coalición internacional para salvaguardar el paso del mar Rojo. Sin embargo, la alianza podría terminar atrapada con los hutíes y los iraníes cerrando los estrechos de Bab al-Mandeb y Ormuz, ante lo que Washington no podría hacer nada al respecto, según Ritter. Además, los buques de guerra de la alianza podrían convertirse en objetivos fáciles para los misiles y drones hutíes e iraníes, añadió.Ritter no cree que el conflicto palestino-israelí se salga de control el próximo año y cree que terminará a principios de 2024. Señala el hecho de que la brecha entre Tel Aviv y Washington ya está creciendo y la comunidad internacional se opone cada vez más al "genocidio" del pueblo palestino.Comodín de 2024: potencial conflicto entre Estados Unidos y ChinaMientras tanto, el Indo-Pacífico podría convertirse en un teatro de guerra si Estados Unidos y China chocan por la isla de Taiwán, según Ritter.En enero de 2024, los taiwaneses votarán en las elecciones generales. Hay mucho en juego, dado que el gobernante Partido Democrático Progresista (PPD), pro estadounidense, podría ser derrocado por el opositor Kuomintang (KMT).Si bien el candidato a vicepresidente del KMT, Jaw Shau-kong, ha dejado claro que él y su compañero de fórmula Hou Yu-ih no hablarán con China sobre la unificación si son elegidos, los dos abogan por reanudar el diálogo y restaurar los lazos con la República Popular.Por su parte, el PPD, respaldado por Estados Unidos, ha adoptado una postura beligerante contra Pekín, y la Administración Biden está armando cada vez más a la isla. Más recientemente, el presidente chino Xi Jinping hizo una advertencia velada a Washington sobre la intromisión en los asuntos de China. Pekín ve a Taiwán como su territorio soberano y Xi le dice a su homólogo estadounidense que China eventualmente se reunirá con Taiwán.Ritter cree que si gana el PPD, podría estallar un conflicto entre China y Estados Unidos, lo que tendría consecuencias dramáticas para el mercado global y arrastraría al mundo a la recesión.¿Podría Estados Unidos librar una guerra en múltiples frentes?Si bien Estados Unidos ya ha participado en una serie de conflictos por poderes, el problema es que no está preparado para una guerra total con China o Rusia, según Ritter. A decir del experto militar, el conflicto de Ucrania ha demostrado que se ha sobreestimado en gran medida la idea de que Estados Unidos tiene una superioridad tecnológica. La guerra se ha convertido en un "proceso lento de conspiración" donde los números significan mucho, señaló. El conflicto ruso-ucraniano se ha convertido en una "picadora de carne" y una "guerra de desgaste" en la que el ejército ruso demostró una gran resistencia y agilidad, señaló el experto militar. Según Ritter, las Fuerzas Armadas rusas son el único ejército del mundo que puede participar en combates a gran escala y reemplazar lo perdido.Por su parte, Estados Unidos no puede librar una guerra de desgaste y "no tiene números", señaló. En particular, Ritter se refirió a la incapacidad de Washington de reponer rápidamente sus reservas de municiones y armas en medio del conflicto de Ucrania.Si Estados Unidos sufre enormes pérdidas en términos de mano de obra, no podrá reemplazarlas con nuevas tropas, ya que su sistema de reclutamiento difiere mucho del de Rusia y básicamente depende de un contingente limitado de profesionales militares que se unen a las filas voluntariamente. "No tenemos un sistema para reclutar gente rápidamente", dijo. Para complicar aún más las cosas, Washington actualmente tiene un déficit en el reclutamiento y los jóvenes están desencantados por el moderno ejército estadounidense "woke", dijo.La industria de defensa estadounidense también enfrenta desafíos, ya que muchas instalaciones se han trasladado al extranjero y la producción y los especialistas se han subcontratado. Es por eso que Estados Unidos no puede aumentar su capacidad de artillería después de proporcionar municiones a Ucrania, dijo Ritter, y agregó que recientemente el país norteamericano ha solicitado misiles Patriot a Japón. En general, Washington se ha convertido en un "prisionero del sistema de adquisiciones militares" cuyo objetivo no es mejorar la seguridad de la nación sino, en primer lugar, ganar dinero, dijo.Para resumir, Estados Unidos no tiene la capacidad de mantener su hegemonía global y participar en conflictos de alta intensidad en todo el mundo, según Ritter. El mundo se está volviendo contra las ambiciones imperialistas de Estados Unidos, buscando crear un ambiente multipolar donde todos los países sean tratados por igual y con el debido respeto, subrayó el exoficial de inteligencia del Cuerpo de Marines."China, Rusia y, de hecho, gran parte del mundo en desarrollo han determinado que continuar con las relaciones con Estados Unidos en este sentido sería perjudicial para ellos, que no quieren la hegemonía estadounidense. Están buscando un mundo multilateral donde todos operen como iguales. Y el modelo económico estadounidense no se basa en la igualdad norteamericana con la gente: se trata de que Estados Unidos, la nación superior, la nación excepcional, dicte los términos de la coexistencia", concluyó Ritter.

https://sputniknews.lat/20231220/pese-a-eeuu-y-sus-aliados-la-relacion-entre-rusia-y-china-no-se-ha-debilitado-sino-fortalecido-1146727301.html

https://sputniknews.lat/20231026/el-llamado-de-biden-a-crear-un-nuevo-orden-mundial-refleja-el-miedo-de-eeuu-a-la-multipolaridad-1145125963.html

https://sputniknews.lat/20231019/la-relacion-china-rusia-refleja-un-simbolismo-desafiante-a-la-hegemonia-de-occidente-1144896455.html

https://sputniknews.lat/20231019/punto-de-ebullicion-la-guerra-contra-hamas-reaviva-la-rivalidad-historica-entre-israel-e-iran-1144925328.html

https://sputniknews.lat/20231006/occidente-ya-no-puede-ver-a-las-naciones-como-subordinadas-en-la-era-de-la-multipolaridad-1144441054.html

https://sputniknews.lat/20230921/se-les-caera-su-discurso-por-que-occidente-no-quiere-dialogo-sobre-ucrania-1143933957.html

https://sputniknews.lat/20231010/adios-a-la-pax-americana-debido-a-la-situacion-en-israel-1144594098.html

eeuu

ucrania

china

washington

israel

palestina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

eeuu, scott ritter, ucrania, china, joe biden, washington, otan, hamás, fuerzas de defensa de israel (fdi), israel, palestina, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🛡️ zonas de conflicto