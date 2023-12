https://sputniknews.lat/20231228/luces-y-sombras-cual-es-el-balance-en-2023-del-gobierno-de-gustavo-petro-1146957380.html

"Luces y sombras": ¿cuál es el balance en 2023 del Gobierno de Gustavo Petro?

"Luces y sombras": ¿cuál es el balance en 2023 del Gobierno de Gustavo Petro?

En conversación con Sputnik, analistas colombianos destacaron la estabilidad político-económica del país cuando el Gobierno está en la búsqueda de concretar... 28.12.2023, Sputnik Mundo

El 2023 ha estado marcado por el intento del Gobierno de Gustavo Petro de posicionar sus políticas de reforma a la salud, laboral y previsional, promesas emblemáticas de su campaña. De ellas únicamente el proyecto de transformación del sistema sanitario ha podido ver avances a nivel legislativo.A su vez, el año finaliza con un histórico proceso de negociación de la paz total entre el Estado colombiano y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que no ha logrado llegar a puerto de manera concluyente, a pesar de los esfuerzos gubernamentales en ese sentido.El politólogo de la Universidad del Norte de Barranquilla Luis Fernando Trejos destacó, en conversación con Sputnik, que en términos generales, el balance del año para el Gobierno de Petro tiene "luces y sombras".Por un lado, Trejos señaló "que el ejecutivo no ha logrado sacar adelante las tres grandes reformas sociales que se planteó como eje de su Gobierno", en el cumplimiento del Plan Nacional del Desarrollo del Poder Ejecutivo para el periodo 2022-2026.El 5 de diciembre se aprobó en la Cámara Baja del Congreso una de las políticas públicas clave de la agenda de cambios del Pacto Histórico: la reforma del sistema de salud de Colombia. No obstante, el trámite de la iniciativa en el Senado no promete ser sencillo, debido a que no cuenta con las mayorías necesarias.Pero de este triunfo a medias se desprende uno de los logros de la actual Administración, ya que para llevar adelante la reforma en la Cámara de Diputados el ejecutivo tuvo que dialogar con sectores de la oposición.Es que con el fin de destrabar a nivel legislativo el avance de la reforma a la salud, en noviembre de 2023, el mandatario sudamericano se reunió con el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010). Esta actitud estratégica permitió que Bogotá avanzara hacia uno de sus pilares programáticos."Buen desempeño" económicoEl politólogo Mauricio Jaramillo, de la Universidad del Rosario de Bogotá, calificó de positivo el balance de la gestión del Gobierno de Petro en el año que culmina.De acuerdo al último informe de política monetaria elaborado por el Banco de la República de Colombia (banco central), "la actividad económica y el empleo continúan creciendo y se proyecta que en todo 2023 el PIB [Producto Interno Bruto] crezca 1,2%".Asimismo, en noviembre de 2023, la inflación fue 10,15%, es decir 2,38 puntos porcentuales menos que la reportada en el mismo periodo del 2022 (12,53%). La variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) a año corrido se ubicó en el 8,78%, según estadísticas oficiales.Trejos concuerda con Jaramillo respecto a lo alejado de la realidad que se posicionaron numerosos análisis económicos que pronosticaron sendas crisis bajo el mandato actual en Colombia.El dólar ha tenido la cotización más baja en el país latinoamericano durante el presente diciembre desde junio de 2022, para situarse en 3.810 pesos. Por ello, la moneda local cierra el año con una fuerte revaluación frente a la divisa estadounidense.En términos generales, el país sudamericano "cierra otro año con una economía que continúa su marcha, pues significa un balance más positivo que cualquier cosa, en medio de todo lo que se decía antes de que llegara Petro", resumió Jaramillo.Proyección internacional de PetroPor otra parte, en 2023 el mandatario colombiano logró proyectarse en el escenario internacional. Su figura cobró protagonismo en foros climáticos, con la promoción de políticas energéticas que buscan alcanzar la sustentabilidad ecológica, y también lo hizo en tareas de mediación entre gobiernos.Fue así que el jefe de Estado sudamericano se reunió dos veces este año con su par estadounidense, Joe Biden, en la Casa Blanca. Primero fue en abril, cuando puso sobre la mesa temas como el combate al narcotráfico, el cambio climático, la transición energética y la situación política en Venezuela.Por ello, Trejos reconoció que es de destacar el rol multilateral del mandatario de Colombia, quien "ha servido como mediador entre Venezuela y EEUU".Es que Petro se posicionó entre Washington y Caracas para encontrar una salida a un conflicto político que conlleva duras sanciones contra la gestión de Nicolás Maduro. El líder colombiano ha señalado la necesidad de levantar las medidas coercitivas contra su vecino.Recién a partir de octubre, Caracas ha conocido un cierto alivio luego de que el Gobierno de Estados Unidos decidiera eximir de sanciones a la industria de los hidrocarburos por seis meses.En otro orden, Trejos reconoció el protagonismo de Petro en cuanto a la lucha contra las consecuencias del cambio climático y la necesidad de dejar de depender de combustibles fósiles como el principal insumo en la cadena energética.El experto valoró como positivo que el presidente colombiano haya "asumido discursos internacionales relacionados con el calentamiento global, la Amazonía y la transición energética".

