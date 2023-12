https://sputniknews.lat/20231229/como-ha-cambiado-el-eje-geopolitico-mundial-en-2023-1147004727.html

¿Cómo ha cambiado el eje geopolítico mundial en 2023?

El año 2023 estuvo marcado por un proceso de cambio en la geopolítica mundial, con el cuestionamiento de antiguas organizaciones internacionales y el... 29.12.2023, Sputnik Mundo

El escritor, profesor, fundador de la Universidad Virtual de Vassoler, Flávio Ricardo Vassoler, declara que el año 2023 estuvo marcado por un proceso de reorganización de los ejes, en el que EEUU fue el gran perdedor.Según sus palabras, la cadena de acontecimientos que se vive hoy, con la crisis ucraniana, el conflicto palestino-israelí y el aumento de las tensiones en el mar del Sur de China, recuerda a un proceso que comenzó en 2021, con la retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán.Añade que Estados Unidos "se arroga el papel de la mayor democracia del mundo", pero en realidad el país se sostiene gracias a los grupos de presión privados, especialmente los de la industria armamentística.Agrega que el hecho de que el lobby de la industria armamentística haya sido incapaz de sostener la permanencia estadounidense en Afganistán, que duró 20 años, "es una señal bien interpretada por el eje del Pacífico, por China y por Rusia, que Estados Unidos ya no tiene su estructura de mantenimiento"."Esto no significa que [EEUU] no siga siendo la mayor economía del mundo, pero ya no tiene la parte económica, geoestratégica y geopolítica del pastel para mantener este dominio inequívoco", afirma.Vassoler recuerda un discurso pronunciado por el presidente ruso, Vladímir Putin, en 2007 en la ciudad alemana de Munich, en presencia de altos cargos de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), en el que afirmaba que el dominio unipolar inequívoco de Estados Unidos había llegado a su fin. "Fue objeto de burlas y sátiras, pero lanzó una advertencia. No es de extrañar que, un año después, [Putin] enviara tanques allí, a Georgia", subraya Vassoler.El analista señala que la expansión de la OTAN desde mediados de la década de 1990, que contradecía lo que Washington había prometido al último líder de la Unión Soviética, Mijaíl Gorbachov, provocó la reacción de Rusia. "La gente afirma que Gorbachov debería haber pedido la firma de Estados Unidos, que [el exsecretario de Estado de EEUU] James Baker prometió que Estados Unidos no se expandiría más allá de Alemania Occidental, [a través de] la OTAN. Si EEUU hubiera firmado algo, ¿respetan algo? No. ¿Habría cambiado algo? Ampliaron la OTAN y enfurecieron a Rusia cuando tres antiguas repúblicas soviéticas, los países bálticos, Letonia, Lituania y Estonia, se unieron a la OTAN en 2004", señala Vassoler."La cuestión es ésta: existe esta oposición. EEUU ve a Rusia como un adversario militar, pero el gran adversario de Washington geoeconómicamente es China. Y esta alianza forjada entre Moscú y Pekín (...) es un hecho que cambiará el panorama geopolítico del mundo, tan importante como lo que ocurrió tras la Segunda Guerra Mundial", añade.¿Por qué China se distingue de otros países?Vassoler afirma que el fortalecimiento geopolítico y económico de China es todo lo que Estados Unidos no quiere. Sin embargo, este escenario se está consolidando, en gran parte debido a la alianza entre Moscú y Pekín."Dado este enemigo común para China y Rusia —EEUU— [Moscú y Pekín] se unen en una alianza militar y económica, y China tiene este restablecimiento de la Ruta de la Seda (...) China está patrocinando infraestructuras en varios países y EEUU no quiere la expansión de la fuerza económica china con estos patrocinios —que, por supuesto, luego pasan factura con préstamos bancarios y todo lo demás— porque está aumentando la porción del pastel del PIB [Producto Interior Bruto] mundial que acaparan los chinos", señala.El experto destaca que China, que en la década de 1980 tenía el tamaño de la economía brasileña, se ve ahora acercándose a Estados Unidos por el retrovisor."Ya está comenzando a llegar a ese punto ciego del retrovisor en el que ya no puedes ver quién está detrás, quién te está adelantando", declara.Vassoler indica que China cuenta hoy, al igual que Estados Unidos, con las llamadas plataformas estatales, "que son las grandes plataformas que median en todas nuestras transacciones actuales". "Solo China y EEUU tienen estas plataformas. Puedo hablar, por ejemplo, de Alibaba, Huawei y luego, por supuesto, las que más conocemos aquí en Occidente, Facebook, Instagram y el propio YouTube [plataformas prohibidas en Rusia por extremismo]", comunica. Además sostiene que, actualmente, "China tiene el potencial para la ciberguerra con estas plataformas, con una compilación de big data que hace frente a Estados Unidos". Según el experto, todos estos factores apuntan a un cambio en el eje geopolítico global, en el que también se incluye la capacidad de recuperación económica de Rusia tras las sanciones impuestas por EEUU y Europa en el contexto del conflicto ucraniano, que fue causa de sorpresa por Occidente."Rusia se ha vuelto cada vez más hacia Oriente Medio, la India, Pakistán y China, sobre todo. La economía rusa no se ha hundido. Hay declaraciones de altos cargos de las FFAA ucranianas y de los servicios de inteligencia que dicen: 'Miren, la contraofensiva ha terminado. Esta forma de reclutamiento aquí se está derrumbando y Ucrania ya no tiene tropas'. Así que es una admisión de que Ucrania no podrá continuar esta guerra", comenta el analista.En este contexto, Vassoler añade que "Estados Unidos ha robado el gas de Rusia". "Se han apoderado del mercado del gas y están suministrando gas, gas licuado, que es un 30% más caro a la Unión Europea", explica.El declive de Occidente como espacio de influencia global La especialista en relaciones internacionales de la Universidad Federal de Río Grande del Sur (UFRGS) Analúcia Danilevicz Pereira cree que los principales acontecimientos de 2023 reflejan importantes cambios que comenzaron hace 30 años, con el fin de la Guerra Fría.Pereira destaca especialmente los acontecimientos observados en países del continente africano. "Hemos visto cambios muy importantes en el comportamiento político, en el posicionamiento de estos países, en el patrón de realineamiento internacional que estos países han ido asumiendo y que nos muestran precisamente la importancia de países que han ido asumiendo una condición, digamos, de referencia para un enorme espacio mundial que antes llamábamos el tercer mundo", explica."Me refiero al comportamiento internacional de Rusia, al papel que también ha venido desempeñando China, estableciendo una serie de conexiones económico-comerciales y político-diplomáticas que están proporcionando nuevas condiciones a los Estados más débiles o con menor capacidad estatal. En definitiva, ahora pueden liberarse de las cadenas neocoloniales de explotación de sus recursos y capacidades", agrega.Añade que la India también se viene proyectando como un país importante, lo que, según ella, señala claramente la importancia de los BRICS en esta nueva configuración internacional que se está estableciendo. Pereira afirma que China, en este contexto, viene desempeñando un papel fundamental, especialmente desde 2013, "con la reapertura de una ruta de conexión global llamada la Nueva Ruta de la Seda"."Para mí, es el foco y el gran problema. En otras palabras, China ha estado reestructurando un enorme espacio territorial, pero no solo eso. También tiene sus rutas marítimas, por así decirlo, que conectan no solo el espacio asiático, sino también el espacio asiático con el espacio africano, con el espacio europeo y también con el espacio americano", destaca.La experta sostiene que esta expansión de las conexiones de China, desde Pekín hasta Sudamérica, está jugando un papel importante y decisivo "en el sentido de la reconfiguración internacional". "Y esto, por supuesto, está produciendo una serie de conflictos, especialmente en relación con el viejo polo de poder internacional, que es Occidente", considera.La analista declara que no puede dejar de mencionar el papel de Rusia en esta nueva configuración geopolítica mundial. "Porque Rusia acaba haciendo algo que los chinos no están dispuestos a hacer. Estos conflictos de los que estoy hablando, que en última instancia son el resultado de una guerra económica que se ha estado librando. Los rusos también han estado dispuestos a apoyar a estos países afroasiáticos en cuestiones de seguridad", explica."Así que yo diría que los dos grandes polos tienen hoy una influencia muy importante en el 75% del planeta, si tenemos en cuenta que el otro 25% lo constituye este llamado mundo occidental", añade. Según su opinión, uno de estos dos polos "está en alza y es vital, mientras que el otro está en declive y, por supuesto, tiene carencias muy grandes que se revelan en una estrategia un tanto desarticulada"."Porque EEUU y las instituciones internacionales occidentales, que por supuesto existen para gestionar estos intentos de Occidente de establecer un orden internacional, han demostrado que son agentes desestabilizadores, son productores de inestabilidad internacional. Mientras que China, y este es también un movimiento de Rusia, intenta producir estabilidad internacional", subraya.¿Es el grupo BRICS un contrapeso al dominio mundial de Occidente? La expansión de los BRICS y su auge en defensa de los intereses del sur global también fue un tema candente en 2023.Preguntada sobre si el grupo ha logrado consolidarse como contrapeso a Occidente, Analúcia dice que no cree que ese sea el objetivo de los BRICS. "No creo que el grupo BRICS sea un bloque. Creo que tenemos ahí una agrupación, por así decirlo, de países que tienen intereses comunes, sobre todo en lo que se refiere a esta gran cuestión, que es la necesidad de relaciones. Y luego voy a partir del punto de vista económico de un nuevo orden económico que reduzca los niveles de desigualdad internacional", afirma.Añade que, incluso en 2023, el mundo tendrá que hacer frente a cuestiones relacionadas con el colonialismo, la ocupación territorial y el neocolonialismo. "Acciones políticas extremadamente perjudiciales para la capacidad de desarrollo de los Estados y las sociedades. Los conflictos no son el resultado de otra cosa que de los niveles de desigualdad que existen en el mundo, de los niveles de oportunidad que tienen los países. Por eso creo que los BRICS es una agrupación de países que abordan colectivamente cuestiones que son de interés colectivo", agrega.Según ella, la tendencia para los próximos años es que el BRICS crezca aún más, contribuyendo al fortalecimiento regional en diferentes continentes. "Debería incluir a otros países que tengan una posición y una visión convergentes que puedan tener cierto nivel de influencia sobre sus regiones", resume.

