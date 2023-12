https://sputniknews.lat/20231224/los-hechos-mas-destacados-del-2023-1146854920.html

Los hechos más destacados del 2023

Los hechos más destacados del 2023

El 2023 está llegando a su fin, lo que significa que es hora de echar la vista atrás y recordar lo más notable de este tiempo. La ampliación de la OTAN, la... 24.12.2023, Sputnik Mundo

2023-12-24T14:52+0000

2023-12-24T14:52+0000

2023-12-24T17:52+0000

📰 resumen del 2023 y predicciones para el 2024

rusia

eeuu

ucrania

brasil

turquía

siria

china

corea del norte

chile

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/0c/17/1146854648_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2f7c3158b89dc37470dfb7348323d9fb.jpg

Sputnik realiza una retrospectiva de los hechos más destacados del 2023.El 1 de enero: Lula asume su tercer mandato presidencialEl actual presidente de Brasil, Lula da Silva, asumió el 1 de enero su tercer mandato presidencial. Se presentó seis veces a las elecciones presidenciales, perdiendo en 1989, 1994 y 1998. Consiguió ganar en 2002, convirtiéndose así en el 35 presidente de Brasil y ejerciendo dos mandatos consecutivos, de 2003 a 2010.Iba a regresar a la competencia electoral el año de la victoria de Jair Bolsonaro, pero los juicios, por cargos retirados mucho después, se lo impidieron. En 2022, Lula se enfrentó a su oponente principal, Bolsonaro, y ganó.El 6 de febrero: fuertes sismos sacuden Turquía y SiriaEl 6 de febrero, dos terremotos de magnitud 7,7 y 7,6 sacudieron varias provincias del sureste de Turquía y el noroeste de Siria. El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, calificó lo ocurrido como el mayor desastre natural en el país desde 1939, decretó luto nacional hasta el 12 de febrero y el estado de emergencia por tres meses en diez provincias afectadas por los terremotos.Del 20 al 22 de marzo: Xi Jinping realiza una visita a RusiaEl presidente de China, Xi Jinping, llegó a Rusia el 20 de marzo en una visita de Estado de tres días. Fue el primer viaje al extranjero después de su reelección para un tercer mandato.El presidente de Rusia, Vladímir Putin, y su homólogo chino, suscribieron dos declaraciones conjuntas, una sobre el reforzamiento de la asociación integral y la cooperación estratégica, y otra sobre el desarrollo de la colaboración económica ruso-china en áreas claves hasta 2030.El 21 de marzo: Londres anuncia que suministrará municiones de uranio empobrecido a KievEl Reino Unido anuncia el envío de municiones de uranio empobrecido para apoyar a Kiev en medio de la operación militar rusa. Desde Rusia han advertido en repetidas ocasiones sobre la entrega de este tipo de municiones a Kiev, debido a los riesgos que el uranio empobrecido podría suponer para la población civil.El 4 de abril: la ampliación de la OTANEl ministro de Exteriores de Finlandia, Pekka Haavisto, firmó el documento de adhesión del país a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). La firma tuvo lugar en el pequeño despacho de la oficina finlandesa de la OTAN en Bruselas, frente al Cuartel General de la organización.Desde Moscú han señalado en varias ocasiones que la Alianza tiene como objetivo la confrontación. La expansión del bloque militar obliga a Rusia a tomar medidas para garantizar su seguridad, declararon desde el Kremlin.El 20 de abril: Rusia estrena la primera película grabada en el espacioEl Desafío, la primera película filmada en el espacio exterior, en la Estación Espacial Internacional (EEI), se estrena en los cines de Rusia. Dirigida por Klim Shipenko, el largometraje se centra en el entrenamiento acelerado de la médica cirujana Zhenia (interpretada por la actriz Yulia Peresild) para volar a la Estación Espacial Internacional y salvarle la vida a uno de los astronautas.Peresild y Shipenko volaron al espacio el 5 de octubre de 2021, junto con el experimentado cosmonauta Antón Shkaplerov en el cohete Soyuz MS-19, y permanecieron 12 días en la Estación Espacial Internacional.El 30 de abril: Santiago Peña es elegido presidente de ParaguaySantiago Peña, del Partido Colorado (derecha), juramentó como nuevo presidente de Paraguay. El nuevo mandatario prometió en su acto de juramentación contribuir a la integración regional, impulsando el desarrollo del Corredor Bioceánico y fortaleciendo al Mercosur (Mercado Común del Sur).El 6 de mayo: Carlos III es coronado rey del Reino UnidoEl monarca británico, Carlos III, fue coronado oficialmente en la abadía de Westminster tras la muerte de la reina Isabel II. La ceremonia tuvo lugar mientras se registraban protestas de grupos antimonárquicos en el centro de Londres que coreaban "no es mi rey". La Policía del país realizó detenciones de manifestantes.El 25 de mayo: Moscú y Minsk firman acuerdo para el despliegue de armas nucleares rusas en BielorrusiaEl ministro de Defensa ruso, Serguéi Shoigú, y su homólogo bielorruso, Víktor Jrenin, firmaron en Minsk una serie de documentos para definir el procedimiento de mantenimiento de las armas nucleares no estratégicas de Rusia en un depósito especial situado en territorio de Bielorrusia.El presidente ruso, Vladímir Putin, anunció a finales de marzo que Moscú y Minsk habían acordado estacionar armas nucleares tácticas rusas en Bielorrusia, una medida que, según subrayó el mandatario, no incumple los compromisos de Rusia en materia de no proliferación de armas nucleares. El 18 de junio: el incidente del sumergible TitanEl submarino turístico Titan desapareció el 18 de junio al bajar al lugar donde se encuentran los restos del Titanic, naufragado en 1912, a una profundidad de 3,8 kilómetros. La comunicación con el batiscafo se perdió pasadas menos de dos horas desde el comienzo de la inmersión.En el batiscafo perteneciente a la compañía estadounidense OceanGate Expeditions se encontraban su fundador, Stockton Rush, el veterano francés del estudio de aguas profundas Paul-Henry Nargeolet, el multimillonario y turista espacial británico Hamish Harding y el empresario pakistaní Shahzada Dawood junto con su hijo, Suleman.El 16 de julio: Messi es presentado como jugador del Inter de MiamiEl futbolista argentino Lionel Messi firmó un contrato con el Inter de Miami hasta el año 2025. De este modo, el astro se inaugura a sus 36 años como la máxima figura de la liga estadounidense de fútbol.El 17 de julio: Moscú da por terminado el acuerdo de granosLos compromisos sobre el acuerdo alimentario han terminado de facto, el pacto se rescindió, declararon desde el Kremlin. En sus palabras, Moscú volverá inmediatamente a su implementación cuando se cumplan las condiciones rusas.Rusia insiste en que se cumplan cinco condiciones para extender el pacto alimentario más allá del 17 de julio:El 26 de julio: el golpe de Estado en NígerMilitares de Níger anunciaron en la televisión nacional que el presidente del país, Mohamed Bazoum, fue derrocado y que las fronteras estaban cerradas. El 26 de julio, los soldados de la guardia del jefe de Estado bloquearon el palacio presidencial en la capital, Niamey. La oficina del presidente nigerino indicó que el Ejército no apoyó la rebelión, organizada por un grupo de militares.El 9 de agosto: asesinato del candidato a la Presidencia de EcuadorEl candidato a la Presidencia de Ecuador Fernando Villavicencio fue asesinado el 9 de agosto tras un mitin electoral en la ciudad de Quito. El mandatario del país, Guillermo Lasso, anunció la introducción del estado de excepción por 60 días tras lo ocurrido, pero dejó claro que las elecciones anticipadas tendrián lugar en la fecha prevista.El 21 de agosto: Bernardo Arévalo es elegido presidente de GuatemalaCon más de 20 puntos porcentuales por encima de su rival, Sandra Torres, el candidato presidencial del Movimiento Semilla en Guatemala, Bernardo Arévalo, se convirtió en el presidente electo del país centroamericano.Con un 99,87% de las actas escrutadas, el candidato de Movimiento Semilla, Arévalo, exhibió un 58,04% de respaldo popular, contra el 37,20% de su rival, Sandra Torres, quien perdió así su tercer balotaje al hilo, tras caer ante Jimmy Morales y Alejandro Giammattei, en 2015 y 2019, respectivamente.El 24 de agosto: la ampliación de los BRICSArgentina, Irán, Arabia Saudita, Etiopía, Egipto y los Emiratos Árabes Unidos se convertirán en nuevos miembros de los BRICS desde el 1 de enero de 2024.Este año, 67 jefes de Estado fueron invitados al evento, mientras que más de 20 naciones, entre ellas Argentina, Bolivia, Cuba, Honduras y Venezuela, expresaron su deseo de unirse al bloque. Además, Arabia Saudita, Argelia, Indonesia, Irán, Nigeria, Turquía, Bangladés y Egipto figuran, también, entre los países que ya han solicitado su adhesión al grupo.El 25 de agosto: Trump es el primer expresidente en ser juzgado por el Tribunal Federal de EEUUEl exmandatario estadounidense, Donald Trump, fue acusado formalmente el 1 de agosto de haber intentado interferir en los comicios presidenciales de su país en 2020, en los que resultó victorioso el actual mandatario, Joe Biden.Un gran jurado de Washington acusó al republicano de varios presuntos delitos por los esfuerzos que supuestamente realizó para anular los resultados de las elecciones. Hecho que conmocionó a la sociedad estadounidense, sobre todo por el asalto al Capitolio, cuando miles de simpatizantes de Trump intentaron impedir el triunfo de Biden el 6 de enero de 2021.Los cargos que ahora enfrenta el exmandatario de Estados Unidos son:Además de este caso, Donald Trump se enfrenta a la friolera de 37 cargos penales por su presunto manejo indebido de documentos clasificados y también ha sido señalado en un caso de "dinero a cambio de silencio" en el que igualmente está involucrada la actriz de la industria pornográfica, Stormy Daniels.El 29 de agosto: el primer vuelo del avión ruso SSJ-100Un prototipo del avión regional ruso Superjet SJ-100, en el que unos 40 sistemas y equipos importados son sustituidos por los hechos en Rusia, realizó con éxito su primer vuelo. Durante el vuelo, de 54 minutos de duración, la aeronave se elevó a una altitud de 3.000 metros y alcanzó la velocidad de 343 km/h.El 31 de agosto: Nicaragua y China firman un tratado de libre comercioNicaragua firmó un tratado de libre comercio (TLC) con China que busca impulsar la cooperación económica entre ambas naciones. La firma se oficializó durante una ceremonia virtual que tuvo lugar el jueves, 31 de agosto, por la mañana hora de Pekín (la noche del miércoles en Managua).El 13 de septiembre: Kim Jong-un se reúne con Putin en su visita a RusiaEl 12 de septiembre, el líder norcoreano, Kim Jong-un, llegó a Rusia y fue recibido por el presidente ruso, Vladímir Putin, el 13 de septiembre. Al reunirse en el cosmódromo ruso de Vostochni, los líderes abordaron la cooperación económica y la situación en la región. Además, Kim Jong-un calificó las relaciones con Rusia de prioritarias para su país.Durante sus conversaciones, ambos mandatarios alcanzaron acuerdos para promover, mediante esfuerzos conjuntos, el bienestar de los pueblos de los dos países y ampliar aún más las relaciones bilaterales.El 7 de octubre: ataque sorpresa de Hamás contra militares y civiles israelíesEl pasado 7 de octubre, Hamás atacó a Israel desde la Franja de Gaza, causando unos 1.200 muertos y cerca de 5.500 heridos y capturando a unos 240 rehenes.En respuesta, Israel declaró la guerra a Hamás e inició ataques masivos contra instalaciones en Gaza, incluidas las civiles, al tiempo que imponía un bloqueo total al enclave palestino, cortando el suministro de agua, alimentos, medicinas, electricidad y combustible. El 27 de octubre, Israel lanzó una incursión terrestre a gran escala en la Franja de Gaza. La campaña de bombardeos dejó hasta la fecha más de 20.000 muertos y casi 52.600 heridos en el enclave palestino.El 15 de octubre: Daniel Noboa es elegido presidente de EcuadorDaniel Noboa fue elegido en segunda vuelta el pasado 15 de octubre con el 51,83% de los votos, por la alianza Acción Democrática Nacional (ADN, centroderecha), superando a la candidata Luisa González del movimiento Revolución Ciudadana (izquierda), quien se quedó con el 48,17% de los sufragios.El 24 de octubre: en Bolivia se inauguró un Centro Multipropósito de IrradiaciónEn Bolivia se realizó la ceremonia de apertura del Centro Multipropósito de Irradiación (CMI) y del inicio de la instalación de la vasija del primer reactor de investigación de Bolivia en su posición de diseño.La ceremonia se llevó a cabo en el sitio de la instalación nuclear más alta del mundo, que es el Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnología Nuclear (CIDTN) en El Alto, construido por Rosatom para la Agencia Boliviana de Energía Nuclear (ABEN) en una altitud de 4000 metros sobre el nivel del mar. El proyecto del CIDTN ofrece una serie de soluciones de alta tecnología para una variedad de sectores de la economía, que incluyen el diagnóstico y tratamiento del cáncer, procesamiento de productos agrícolas para garantizar la seguridad alimentaria, esterilización de diversos productos médicos incluidos los equipos de protección personal, investigaciones en el campo de la ecología y el uso racional de los recursos naturales, estudio de las propiedades de diversos materiales y formación de especialistas de la industria nuclear.El 25 de octubre: Rusia anula la ratificación del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos NuclearesEl Consejo de la Federación (Senado, Cámara Alta del Parlamento ruso) aprobó por unanimidad una ley que prevé revocar la ratificación del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (TPCEN). La medida fue propuesta por el presidente ruso, Vladímir Putin, en respuesta a la no ratificación del acuerdo por parte de EEUU.La ley propone abolir el artículo 1 de la ley Sobre la ratificación del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares. El pasado 18 de octubre, la Duma (Cámara Baja) avaló la ley que revoca la ratificación del TPCEN.El 18 de noviembre: Sheynnis Palacios es la primera Miss Universo de NicaraguaLa 72.ª edición del concurso internacional de belleza Miss Universo 2023 llegó a su fin en El Salvador y Sheynnis Palacios, de 23 años y de Nicaragua, fue seleccionada como la joven más bella del planeta.El 19 de noviembre: Javier Milei es elegido presidente de ArgentinaEl libertario Javier Milei ganó en la segunda vuelta electoral en Argentina y asume como presidente del país sudamericano al imponerse al candidato oficialista y ministro de Economía, Sergio Massa. Milei obtuvo el 55,69% de los votos, contra un 44,30% que recogió su rival.El 29 de noviembre: muere el exsecretario de Estado de EEUU, Henry KissingerHenry Kissinger, ex secretario de Estado y asesor de seguridad nacional de EEUU, quien colaboró en la apertura de relaciones con China, en el inicio de una distensión con la entonces Unión Soviética y en poner fin a la guerra de EEUU en Vietnam, murió a los 100 años.El 30 de noviembre: Lula anuncia la entrada de Brasil en la OPEP+ en 2024Brasil pasará formar parte de la versión ampliada de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) el año próximo.El 6 de diciembre: la Unesco declara como Patrimonio Cultural al ceviche y al boleroLa Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) declaró como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad al bolero de Cuba y México, considerado el género de la música romántica y la poesía por excelencia.En el ámbito gastronómico, ha sido declarado Patrimonio Cultural Inmaterial el ceviche, uno de los platos más emblemáticos y apreciados de la gastronomía peruana en todo el mundo.El 8 de diciembre: Putin se postula nuevamente a la Presidencia de RusiaEl mandatario ruso, Vladímir Putin, anunció al participante de la operación militar especial rusa y jefe del Parlamento de la república popular de Donetsk (RPD), Artiom Zhoga, sus planes de presentarse a un nuevo mandato presidencial, comunicó un corresponsal de Sputnik. El mandato de Putin como presidente concluye el 7 de mayo de 2024.Vladímir Putin ha sido elegido presidente de Rusia cuatro veces: en 2000, 2004, 2012 y 2018. Tras la aprobación de enmiendas a la Constitución, obtuvo el derecho a presentarse a las elecciones de 2024.El 17 de diciembre: Chile rechaza el proyecto de una nueva constitución en el plebiscito nacionalChile rechaza el proyecto de una nueva constitución en el plebiscito nacionalEl 55,76% de los chilenos y chilenas que participaron en el plebiscito constitucional del 17 de diciembre rechazó el nuevo proyecto presentado en el país sudamericano. El texto constitucional fue elaborado con un pleno constituyente de mayoría conservadora y partidista, a diferencia del proyecto de 2020, cuando se aseguraron curules en la deliberación para los pueblos indígenas chilenos y otros sectores históricamente marginados.Con estos resultados, por ahora seguirá vigente la carta magna actual de Chile, que fue promulgada en 1980, durante la dictadura militar del general Augusto Pinochet.El 20 de diciembre: EEUU libera al diplomático venezolano Alex SaabEl presidente de EEUU, Joe Biden, determinó indultar al diplomático venezolano Alex Saab, como parte de un acuerdo con Caracas para liberar a su vez a ciudadanos estadounidenses detenidos. Arrestado de forma irregular en Cabo Verde en junio de 2020, cuando se encontraba viajando hacia Irán en una misión diplomática al servicio de Caracas, el empresario colombiano Alex Saab fue extraditado a Estados Unidos en octubre de 2021. Fue hecho prisionero en el Centro de Detención Federal de Miami mientras la justicia estadounidense lo llevaba a juicio por supuestos delitos de lavado de activos.Washington ha insistido en sus alegatos contra él en que Saab no contaba con condición diplomática al momento de la aprehensión e intentó hacer ver que su nombramiento se produjo luego de ser arrestado.

