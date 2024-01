https://sputniknews.lat/20240104/ano-electoral-en-venezuela-el-gobierno-entra-fortalecido-ante-una-oposicion-fragmentada-1147108555.html

Año electoral en Venezuela: el Gobierno entra "fortalecido" ante una oposición "fragmentada"

Año electoral en Venezuela: el Gobierno entra "fortalecido" ante una oposición "fragmentada"

Durante el presente año, la ciudadanía venezolana deberá acudir a las urnas para participar en los comicios presidenciales. El oficialismo deberá enfrentarse a... 04.01.2024, Sputnik Mundo

El 17 de octubre de 2023, el Gobierno venezolano y la oposición política agrupada en la llamada Plataforma Unitaria pactaron la realización de comicios presidenciales para el segundo semestre de 2024, tras el acuerdo firmado entre las partes en la isla caribeña de Barbados.El acuerdo, producto de meses de negociaciones en mesas de diálogo dispuestas por mediadores internacionales, dispuso derechos políticos, garantías electorales y la invitación a misiones de observación electoral. Asimismo, el pacto selló el compromiso de rechazar cualquier forma de violencia en el ejercicio político, así como acciones que atenten contra la soberanía, la paz y la integridad territorial del país sudamericano.Pese a ello, las elecciones, que tendrán lugar en el segundo semestre del año, encuentran un panorama incierto para los sectores contrarios al oficialismo.Según el experto venezolano, tales circunstancias han llevado a la oposición "a un fracaso rotundo". Y con ello se refirió a la decisión de "apoyar a un pseudolíder, inventado por las redes sociales y los medios, impuesto por los Estados Unidos, como lo era Juan Guaidó".En 2019, Guaidó, exdiputado y dirigente del partido Voluntad Popular, se autoproclamó presidente interino de Venezuela, con el apoyo del Gobierno de Donald Trump (2017-2021). Washington desconoció al mandatario Nicolás Maduro, quien de forma inmediata rompió relaciones con Estados Unidos."Un interinato, que lejos de buscar la unidad de la oposición y buscar algunas salidas al entendimiento nacional, a la razón política y a las necesidades del pueblo venezolano, se dedicaron a robar los dineros de los fondos públicos represados en los EEUU y en otras partes del mundo", acusó.Fue el 30 de diciembre de 2022 que, con 72 votos a favor y 29 en contra, exdiputados opositores pertenecientes a la anterior Asamblea Nacional votaron a favor de acabar con el Gobierno interino de Guaidó, al no haber cumplido con sus objetivos.Sobre el opositor venezolano pesan varias acusaciones, entre ellas el robo de Citgo, filial de la compañía estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA). Asimismo, se le investiga por más de 25 de causas, que incluyen usurpación de funciones, corrupción, malversación, asociación para delinquir y traición a la patria.De acuerdo al analista venezolano, la única certeza de la actualidad del conjunto "de las oposiciones, así en plural" es que "está debilitada, no tienen masa organizada".El rol de María Corina MachadoEl 22 de octubre, la exdiputada María Corina Machado fue elegida candidata de la oposición para los comicios presidenciales de 2024, tras ganar la elección primaria del sector con el 93,13% de los votos. No obstante, dicho proceso electoral fue criticado desde el Gobierno y el oficialismo por su supuesta falta de transparencia.Para Tajeldine, la figura de Machado, sobre quien pesa una inhabilitación de 15 años para competir por un cargo de elección popular, es un ejemplo de la fragmentación dentro de la oposición venezolana.Tajeldine sostuvo que Machado "contribuyó a fragmentar a la oposición y, de hecho, esto ya lo están entendiendo otros sectores históricos de la oposición, como Acción Democrática, Primero Justicia, entre otros, que ya se han distanciado públicamente de esta candidata".A su vez, el entrevistado señaló que Machado no logra suscitar el apoyo transversal de la oposición, y a pesar de "las presiones de EEUU, no podrán lograr el objetivo de levantar la posible candidatura de esta señora", precisó.Todo apunta a que la oposición, de cara a las elecciones, deberá buscar entre otros candidatos "un liderazgo más sólido". Pero de momento "no se prefigura (...) una candidatura sólida que aglutine", indicó Tajeldine.La fortaleza del oficialismoPor su parte, en la vereda del oficialismo, el presidente Nicolás Maduro "será y ya ha sido proclamado por todos los partidos que apoyan el proceso bolivariano, me refiero al Gran Polo Patriótico Simón Bolívar, como el candidato único de este proceso", recalcó Tajeldine.Para el experto, la maquinaria político-electoral del oficialismo se puso a prueba con el referéndum sobre el Esequibo del último 3 de diciembre, con un amplio triunfo del sí a las consultas presentadas al electorado, en el marco de la disputa territorial entre Venezuela y Guyana. "Allí, pudo demostrar el Gobierno que cuenta con una maquinaria importante", redondeó.Además, dijo, "entramos en un contexto de relajamiento de las sanciones contra el país" donde la industria petrolera, principal baluarte y motor económico del país, comienza a recuperarse, al tiempo que "varias empresas transnacionales comienzan a retomar sus funciones y la producción petrolera a apuntalarse en el país". El alivio a las restricciones impuestas a Caracas responde al acuerdo alcanzado entre el Gobierno de Nicolás Maduro y la oposición venezolana para la celebración de las elecciones presidenciales en 2024. Eso, aseguró Tajeldine, augura "un movimiento económico muy importante para el país". "La candidatura del actual presidente Nicolás Maduro entra muy fortalecida para este 2024, en un contexto electoral que seguro será muy decisivo para el país", concluyó el analista.

