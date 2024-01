La pesadilla anual ha llegado a nuestros bolsillos: ¿por qué sufrimos la cuesta de enero?

https://sputniknews.lat/20240104/la-pesadilla-anual-ha-llegado-a-nuestros-bolsillos-por-que-sufrimos-la-cuesta-de-enero-1147096155.html

Este fenómeno, de acuerdo con BBVA, ocurre cada que arranca un año por los gastos que la población realiza para cubrir las fiestas de Navidad y Año Nuevo, cuando algunas personas trabajadoras reciben bonos o aguinaldo. A esto se suma el aumento del precio de bienes y servicios, que va en línea con la inflación.Aunque este evento se vive en diversas naciones de América Latina, en el caso mexicano se acuñó el término especialmente cuando los precios de algunos productos eran actualizados durante el primer día del nuevo año por el Gobierno en turno. Ejemplo de ello eran las gasolinas, menciona en entrevista para Sputnik el doctor en economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) César Salazar."En la actualidad, la cuesta tiene mucho que ver con los festejos de diciembre (...), algunas personas cuentan con una mayor cantidad de dinero para disponer, pero esto solo es para el empleo formal, donde se da una bonificación (...). En enero se acaba el impacto positivo del dinero extra. Regresamos a la normalidad, no hay un ingreso adicional y nos enfrentamos a un ajuste en los costos que, aunque no es tan alto como en el pasado, repercute en la cartera", expone.Al respecto, en una charla para este medio, el experto en economía y temas energéticos Ramses Pech dice que este año hay algunos temas a considerar, como los altos niveles inflacionarios que prevalecen en gran parte del mundo."El salario mínimo se incrementó 20%, pero (...) con la inflación que se tiene acumulada, el costo de la canasta básica sigue aumentando y continuará así en ciertos productos", destaca.Detalles a considerarSalazar, quien es docente en la UNAM, destaca un aspecto que pocas veces se divisa en esta temporada: para una parte de la población la cuesta de enero no es un fenómeno que dure solo 31 días, sino que se extiende durante meses.Prueba de ello, recuerda el experto, fue el paro de la actividad económica durante la pandemia de COVID-19, especialmente en 2020, cuando cientos de miles de pequeñas y medianas empresas quebraron y personas en la informalidad vieron mermadas sus finanzas.Otro ámbito para analizar, añade Pech, son los movimientos geopolíticos que puedan darse, como la continuación de la operación militar especial de Rusia en Ucrania, el conflicto entre Palestina e Israel o las consecuencias de eventos como el asesinato en el Líbano de uno de los líderes del movimiento palestino Hamás, Salé Aruri.Los cambios en 2024Este año, como han vaticinado analistas y personas expertas en la materia, estará marcado por la incertidumbre. A nivel mundial, los comicios presidenciales en Estados Unidos pondrán en vilo a los mercados y, con ello, las finanzas personales de la población.En el caso de México también se celebrarán elecciones generales que, entre otros cargos, definirán a la persona que sustituirá a Andrés Manuel López Obrador como mandatario federal.Pech adelanta que, al cierre de 2024, el país latinoamericano no crecerá tanto como se puede estimar, además de que padecerá las secuelas del nearshoring, a menos de que los contratos sean revisados y aclarados, con el fin de no afectar a las compañía locales. Mientras que Salazar detalla que habrá una fuerte dispersión del gasto público durante los primeros meses del año. Especialmente se reflejará en obras como el Tren Maya o el Corredor Interoceánico.Pese al posible endeudamiento de la población en esta temporada, el docente de la UNAM descarta que la cartera vencida de los créditos al consumo, al menos en México, se incremente durante 2024. Según el Banco de México (Banxico), hasta noviembre de 2023, que es el dato más reciente, el impago fue de 43.491 millones de pesos (cerca de 2.550 millones de dólares), que representó un aumento de más de 41% respecto al mismo periodo de 2022. Esta es la cifra más alta registrada desde diciembre de 2003.Consejos para no padecer (tanto) la cuesta de eneroAntes de llegar a la cuesta de enero, lo idóneo es evitar gastar excesivamente en diciembre, para contar con ingresos que puedan solventar los gastos que se generan durante el primer mes del año entrante.Además, es recomendable hacer un presupuesto donde se especifiquen los gastos fijos (como las colegiaturas) y variables (por ejemplo, salidas al cine), para visualizar en qué aspectos pueden hacerse ajustes que aligeren la tensión por cuestiones financieras.Salazar señala que tomar ofertas o pagos a meses sin intereses puede ser bueno para el bolsillo, pero solo si se hace con un producto, no con todas las compras, ya que ello termina causando que la persona dé mucho más dinero de lo previsto.

