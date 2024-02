https://sputniknews.lat/20240205/1147880644.html

Ministra de Cultura: "México es una superpotencia en este rubro"

México es una superpotencia cultural, con un pasado extraordinario fincado en civilizaciones antiguas y conocimientos profundos plasmados en los sitios...

En ese sentido, la también abogada y gestora cultural detalló a Sputnik que los principios fundamentales de la política cultural del Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador son la inclusión y la diversidad cultural, así como la defensa irrestricta de las libertades, toda vez que el derecho a la cultura está consagrado en el artículo 4° de la constitución mexicana.Original, contra la apropiación culturalUna de las acciones que ilustran de manera puntual lo anterior, que "ha sido un ejemplo para otros países del mundo", es Original. Se trata de la respuesta del Gobierno de México a los constantes plagios del arte textil de comunidades indígenas del país latinoamericano cometidos por diseñadores y marcas de lujo como la estadounidense Ralph Lauren, la mexicana Pineda Covalín o la francesa Dior, entre muchas otras.Un caso bastante mediático ocurrió en mayo del año pasado, cuando la diseñadora de la firma fundada en 1946 por el francés Christian Dior, Maria Grazia Chiuri, visitó la comunidad tsotsil de Zinacantán, en Chiapas, para supuestamente encontrar inspiración. No obstante, cuando presentó su colección, le otorgó el crédito a un artesano del municipio de Tenejapa, ajeno a Zinacantán, y se refirió a una de las prendas como un "gabán", cuando se trataba de una pieza que utilizan los hombres de la comunidad, llamada pok'u'ul/poku'il.De esa manera, Frausto Guerrero aseguró que Original defiende los derechos colectivos de los pueblos originarios, pues los derechos autorales no son exclusivamente unipersonales. Si bien el movimiento nacido en 2021 es una acción permanente, en noviembre de cada año culmina con un evento en el Complejo Cultural Los Pinos "como si fuera una semana de la moda, pero del arte textil tradicional".Además, gracias a esta política cultural, el Gobierno mexicano ha conseguido que las piezas plagiadas sean retiradas del mercado y, en dos casos, ha logrado que las comunidades afectadas reciban un pago como forma de resarcir el daño.Recuperación histórica del patrimonioEn línea con la defensa del patrimonio cultural de la nación, Frausto Guerrero destacó la recuperación sin precedentes de piezas arqueológicas que fueron sustraídas de México durante siglos de colonialismo por varias potencias del norte global.Uno de los casos que mayor indignación generó en la sociedad mexicana fue la subasta de 30 piezas arqueológicas organizada por la firma francesa Société Millon en enero de 2022, pese a la petición de autoridades mexicanas de frenar esta acción.Fue así como nació la campaña Mi Patrimonio no se vende, a la que se sumaron diversas figuras públicas e instituciones gubernamentales que se pronunciaron contra la venta del patrimonio mexicano.De esa manera, desde que comenzó el sexenio de López Obrador en 2018, México ha recuperado 13.454 piezas arqueológicas de su patrimonio nacional, incluidas "piezas sagradas de comunidades que han heredado esa cultura y que se tienen que reconocer en esa grandeza", de acuerdo con Frausto Guerrero.¿Regresará el Penacho de Moctezuma?Una de las piezas robadas que más expectativa genera en el país latinoamericano es el famoso Penacho de Moctezuma, en manos de Austria desde el siglo XVI, según los expertos, y que actualmente se exhibe en el Museo de Etnología del país europeo que se rehúsa a devolverlo."Empezamos a hacer mucho ruido en el exterior. Cada vez que se anuncia una subasta, en coordinación con nuestras representaciones consulares, Embajadas, pedirles que se hicieran presentes en las casas de subastas, que hicieran la protesta, que llevaran la carta de exhorto para que se detuviera la subasta, se empezó un movimiento a nivel internacional, sobre todo en Europa", reseñó Frausto.Apenas a mediados del año pasado, el jefe de Estado mexicano acusó una actitud prepotente de las autoridades austríacas respecto al artilugio que perteneció al dignatario mexica. Pero no solo eso, pues, a decir del mandatario, empresas, especialistas y organizaciones del país que fue ocupado por la Alemania nazi hasta el final de la Segunda Guerra Mundial también se oponen al retorno del Penacho.Al respecto, Frausto Gutiérrez compartió a Sputnik que las autoridades mexicanas continúan trabajando para recuperar la pieza tan anhelada, pese a que no siempre hay apertura del otro lado."Creemos que, tarde o temprano (...), estos elementos sagrados que pertenecen a las culturas deben de regresar al lugar del que nunca debieron haber salido (...) comprometernos a recuperarlo", aseguró.El puente cultural con Rusia no se rompePero la relación de México con los países no siempre está mediada por el expolio y, en el caso de Rusia, Frausto Guerrero aseguró que se han llevado a cabo intercambios culturales de gran relevancia con el país cuyo ejército liberó Auschwitz del yugo de los nazis."Hemos tenido una apertura absoluta a todas las manifestaciones culturales que vienen de este país", relató la gestora cultural y ministra.Así, recordó que, en noviembre de 2019, uno de los Semilleros creativos del país latinoamericano viajó a Moscú para presentarse en el Festival Internacional Spivakov 'Moscow Meet Friends'.Se trata del ensamble de marimba Manglares de Centla, conformado por 10 niñas, niños y jóvenes beneficiarios del programa dirigido a la niñez y juventud de comunidades azotadas por la violencia.En total, el país latinoamericano cuenta con 443 Semilleros creativos, distribuidos en 297 municipios del territorio, que atienden a más de 15.000 niños, niñas y jóvenes que, todos los días y de forma gratuita, realizan alguna actividad artística, desde música, teatro, literatura, etc., apuntó la ministra de Cultura."Uno de nuestros principios de trabajo es la defensa radical e irrestricta de las libertades, de la libertad creativa, de la libertad de expresión artística, entonces, si el nuestro es el camino de la libertad, nosotros no podemos poner límite en eso, sería un retroceso muy preocupante", enfatizó la secretaria de Cultura.

