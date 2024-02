https://sputniknews.lat/20240206/necesita-zelenski-auditar-al-ejercito-ucraniano-para-justificar-el-derrocamiento-de-zaluzhni-1148035855.html

¿Necesita Zelenski auditar al ejército ucraniano para justificar el derrocamiento de Zaluzhni?

La Oficina del presidente de Ucrania está realizando una auditoría de las fuerzas armadas de los últimos dos años y está considerando una reforma al Ministerio... 06.02.2024, Sputnik Mundo

Kiev puede forzar cambios de personal en las fuerzas armadas tras una auditoría iniciada por el Gobierno, le dijo el asesor del presidente Volodímir Zelenski, Mijailo Podoliak, al canal Rada TV.En declaraciones a periodistas ucranianos la semana pasada, Podoliak admitió que el ejército ucraniano cometió "errores tácticos" durante la contraofensiva de verano que llevaron al fracaso de la operación.El 4 de febrero, en una entrevista con el medio de comunicación italiano Rai1 TV, Zelenski confirmó oficialmente que estaba considerando destituir al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el general Valeri Zaluzhni.¿Será despedido Zaluzhni?Los rumores sobre el despido de Zaluzhni llevan ya bastante tiempo gestándose.A finales de enero, destacados legisladores y periodistas ucranianos afirmaron que el máximo comandante ucraniano había sido despedido. Posteriormente, la Oficina del presidente ucraniano desestimó las afirmaciones. Sin embargo, el 2 de febrero, el Washington Post y Reuters informaron que el destino de Zaluzhni estaba decidido.Dos días después, Zelenski dijo a los medios italianos que "una reconfiguración y un nuevo comienzo son necesarios". "Estoy pensando en este reemplazo [de Zaluzhni], es cierto", confirmó el presidente ucraniano.Oleksiy Goncharenko, miembro del parlamento ucraniano por la bancada de Solidaridad Europea, escribió el martes 6 de febrero en su cuenta de Telegram que Zaluzhni sería destituido junto con sus colaboradores más cercanos: Evgueni Moysyuk, Nikolái Balan y Mikhail Zabrodsky.Sorprendentemente, algunos medios ucranianos especularon el 1 de febrero que el teniente general Moysyuk era visto como un candidato para reemplazar a Zaluzhni. La prensa, citando fuentes del ejército, informó que era Moysyuk quien mantenía la comunicación entre el Estado Mayor y la Oficina del presidente en las reuniones.El 5 de febrero, Goncharenko pronosticó que la destitución de Zaluzhni iría acompañada de una campaña de difamación contra el máximo general. "Fomentar sentimientos negativos, jugar juegos políticos y arruinar a la sociedad durante la guerra es malo", advirtió Goncharenko.Reportan que Occidente está nervioso por el derrocamiento de ZaluzhniCitando fuentes de los países del G7, el Financial Times advirtió recientemente que los planes del presidente ucraniano para reemplazar a Zaluzhny han puesto "nerviosos" a los socios occidentales de Kiev.Las preocupaciones reportadas se deben en gran medida a la popularidad de Zaluzhni entre los soldados rasos y el público ucraniano. Según ellos, la destitución del máximo general podría provocar una reacción negativa en la sociedad del país eslavo. Los políticos occidentales también se sienten incómodos ante el posible nombramiento del jefe de la inteligencia ucraniana, Kyrylo Budanov, como sustituto de Zaluzhni.Una disputa entre Zaluzhni y Zelenski se produjo por primera vez en el verano de 2022, según The Economist. En noviembre de 2023, los interlocutores de Sputnik advirtieron sobre un posible nuevo golpe militar en Kiev, enfatizando que las élites ucranianas se habían visto atrapadas en juegos de culpas por la fallida contraofensiva de la nación. Mientras que el gobierno ucraniano y el partido de Zelenski, Siervo del Pueblo, le echaron la culpa a los militares, los generales señalaron con el dedo a Zelenski.Zaluzhni concedió una entrevista a The Economist el 1 de noviembre del año pasado, reconociendo que la contraofensiva ucraniana se había estancado. La entrevista provocó una ola de críticas por parte de la Oficina del presidente de Ucrania. Muy poco después, la prensa occidental comenzó a hacer circular rumores sobre una brecha cada vez mayor y una posible pelea política entre el presidente ucraniano y Zaluzhni, insinuando la creciente popularidad del máximo general entre los ucranianos.La auditoría del ejércitoLa auditoría interna del ejército ucraniano para evaluar sus acciones y deficiencias durante los últimos dos años podría sentar las bases para la reestructuración del Gobierno de la nación, a juzgar por la reciente entrevista de Podoliak.Ya se han iniciado varias investigaciones relacionadas con las acciones de los militares ucranianos. Así, por ejemplo, en noviembre de 2023, The Economist llamó la atención sobre una investigación criminal de la defensa del sur de Ucrania en febrero-marzo de 2022. En ese momento, Zaluzhni fue nombrado testigo de la investigación y el periódico alegaba que "eso podría convertirse en algo más serio."También se llevó a cabo una auditoría en el Ministerio de Defensa de Ucrania a principios de enero que supuestamente expuso violaciones que costaron "más de un cuarto de billón de dólares", según Newsweek.El ministro de Defensa ucraniano, Rustem Umerov, anunció que una auditoría interna del Ministerio descubrió violaciones financieras en los últimos cuatro meses por valor de 10.000 millones de jrivnia (260 millones de dólares).En septiembre de 2023, Umerov reemplazó a su predecesor, Oleksiy Reznikov, tras los escándalos relacionados con los precios inflados de los suministros de alimentos y las chaquetas militares de baja calidad. Anteriormente, en agosto de 2023, el presidente ucraniano despidió a los jefes de los centros regionales de reclutamiento militar por aceptar sobornos.El año pasado, el director de la CIA, William Burns, viajó en secreto a Kiev para informar a Zelenski que Washington estaba al tanto de su robo y el de su séquito, según Hersh.Según se informa, el periodista reveló que Burns también le dijo a Joe Biden que los subordinados de Zelenski estaban indignados porque su líder tomó personalmente una parte demasiado grande de la ayuda estadounidense.

