Evo Morales: el grupo BRICS es una "esperanza" de liberación del dominio del dólar

El grupo BRICS es una "esperanza" para que los países puedan liberarse del dominio del dólar y de EEUU, declaró a Sputnik el expresidente boliviano Evo Morales... 12.03.2024, Sputnik Mundo

"Nos da mucha esperanza los BRICS para liberarnos de este dominio imperial con su dólar, con su moneda. Y cuando EEUU no puede dominar, intervención militar. Esa es la historia de toda la humanidad", destacó el exmandatario.Morales aseguró que, mientras en el pasado EEUU controlaba cerca del 60% del comercio mundial, ahora su dominio ronda el 40%.Mientras los BRICS es una "esperanza" tanto en el G7 como en el G20 hay "diferencias y problemas", indicó Morales."¿Qué quiere los BRICS? Desarrollo para todos, igual. ¿Y qué quiere EEUU? Quiere que América Latina esté destrozada. Si América Latina le va mal, EEUU está bien. Si América Latina se libera, EEUU está mal. Ahora, los BRICS, igualdad para todos. Esa es la gran esperanza que tenemos como países llamados en vías de desarrollo", reflexionó.El 1 de febrero, el viceministro de Exteriores ruso Serguéi Riabkov afirmó que el grupo sigue buscando una vía para proteger la cooperación comercial y en inversiones dentro de la agrupación del impacto negativo del sistema financiero basado en el dólar.Rusia lidera el proceso para la desdolarización del comercio global ante el uso del dólar como arma geopolítica por parte del Gobierno estadounidense. El país euroasiático, junto con China y la India, trabaja para aumentar los pagos mutuos en las divisas nacionales.El grupo BRICS se autodefine como una asociación de mercados emergentes y países en desarrollo, fundada sobre vínculos históricos de amistad, solidaridad e intereses compartidos."Lo que hace EEUU con Palestina" es algo "inolvidable"En otros temas, Morales expresó su preocupación por el "genocidio y el hambre" que sufren los habitantes de Gaza, y llamó a una conferencia internacional para la paz en ese enclave palestino."En Gaza hay genocidio. Saludo que algunos países se sumen a una demanda ante la Corte Penal Internacional (CPI) para un juicio por genocidio. Y a mí me comentan que cada día 40 personas mueren de hambre en Gaza. Me duele mucho escuchar eso. No hay comida, no hay salud, no hay educación. La gente solidaria está perseguida, amenazada. Yo aprovecharía esta entrevista. Debemos empezar un encuentro mundial, por la paz", subrayó.Aseguró que hay que apoyar la postura de los presidentes de Brasil, México, Cuba y Venezuela y dijo que no puede creer que "algunos presidentes llamados socialistas en Europa estén como están"."De qué derechos democráticos, derechos humanos, derechos colectivos pueden hablar, no tienen moral", señaló Morales en referencia a la postura que mantienen dichos mandatarios, que no identificó, respecto al conflicto en Gaza.Consideró que "lo que hace Estados Unidos con Palestina" es algo "inolvidable" y afirmó que "tarde o temprano va a pagar por eso"."Yo cuando llegué [al Gobierno], cerré la Embajada de Israel hace tiempo atrás. Qué relación diplomática se puede tener con Israel, con semejante política intervencionista, invasionista. No respeta la vida, piensa que son de otra raza, que la gente pobre hay que eliminar", agregó.El 7 de octubre, el movimiento palestino Hamás lideró un ataque a más de 20 comunidades israelíes, causando unos 1.200 muertos y cerca de 5.500 heridos y capturando a 253 rehenes, de los cuales unos 100 fueron liberados semanas después en intercambios de prisioneros.En represalia, Israel declaró la guerra a Hamás e inició una campaña de bombardeos sobre Gaza, que han dejado hasta el momento casi 30.900 palestinos muertos, así como más de 72.400 heridos.Rusia y otros países instan a Israel y Hamás a pactar un alto el fuego y abogan por una solución de dos Estados, aprobada por la ONU en 1947, como la única vía posible para lograr una paz duradera en la región.La OTAN "está perdiendo" en UcraniaEn otros asuntos internacionales, Morales sostuvo que la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) está perdiendo en Ucrania, y Rusia quiere evitar una Tercera Guerra Mundial.El expresidente añadió: "Siento que esto puede provocar la Tercera Guerra Mundial, que sería muy dañino para la humanidad. Rusia está evitando eso".Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 una operación militar especial en Ucrania. El presidente ruso, Vladímir Putin, subrayó que su país durante 30 años trató de llegar a un acuerdo con la OTAN sobre la seguridad en Europa, pero se enfrentó a engaños y mentiras o intentos de presión y chantaje, y el bloque bélico siguió expandiéndose y acercándose a las fronteras de Rusia.Moscú envió anteriormente a los países de la alianza una nota, en la que el canciller, Serguéi Lavrov, advirtió que cualquier cargamento que incluya armas destinadas a Kiev se convertirá en blanco legítimo para las tropas rusas. La Cancillería rusa declaró que los países de la OTAN, al suministrar armas a Ucrania, "están jugando con fuego".Por otro lado, Morales indicó que EEUU tiene una "política intervencionista y expansionista" y "usa" a la alianza.Consideró que el conflicto en Ucrania causa daños económicos a Europa y aseguró que el motivo por el cual la OTAN se involucra es por los "recursos naturales" de Rusia."Es potencia en recursos naturales, recursos energéticos. El delito de Rusia es tener tantos recursos naturales, tanta energía. Con el conflicto seguramente no está vendiendo gas, combustible, ya tienen problemas serios. Esa es la realidad (...) Este conflicto es sobre los recursos naturales. Por eso digo, en los países donde hay tantos recursos naturales, estamos en la mira del imperio", agregó.En referencia a una filtración de un audio en el Ministerio de Defensa alemán en sentido de apoyar con equipos en Ucrania, Morales aseguró que "ya están en ese país" y "quieren pasar a otra clase de ataque".El 1 de marzo, la editora jefe de la agencia matriz de Sputnik, Margarita Simonián publicó la transcripción de una conversación de cuatro altos mandos de la Bundeswehr que debatían la posibilidad de atacar el puente de Crimea con misiles Taurus. Al discutir estos planes, analizaron en detalle la posibilidad de suministrar los proyectiles a Kiev y señalaron que, de optar por enviarlos ahora, solo estarían operativos en un plazo de ocho meses.Además, contemplaron proporcionar a Kiev coordenadas de objetivos rusos con una precisión de tres metros como parte de la planificación. En este contexto, también se evaluó solicitar asistencia al Reino Unido para coordinar ataques con misiles contra objetivos en Rusia.Moscú solicitó a Berlín aclaraciones sobre la conversación filtrada, que, de acuerdo con el Gobierno ruso, contradice las afirmaciones previas de Alemania sobre su no implicación en el conflicto de Ucrania.Morales asegura que ganará las elecciones de 2025En materia de política local boliviana, Morales expresó en la entrevista con Sputnik su confianza en que ganará las elecciones de 2025 en su país, y descartó cualquier reconciliación con su exministro de Economía y actual mandatario Luis Arce.Actualmente, el gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS, izquierda) sufre una fractura entre "evistas", seguidores del exmandatario, y "arcistas", afines al actual presidente, que se disputan por la candidatura oficial para los próximos comicios.Consultado sobre su relación con Arce, Morales respondió: "Tenemos diferencias ideológicas, programáticas, orgánicas, con los movimientos sociales y hasta de ética". Y cuando se le preguntó si no era posible un acercamiento, fue contundente: "Sí, no se puede [reconciliar]" con el Gobierno de Arce, al que acusó de haberse "derechizado".El exmandatario recibió a Sputnik en su casa en el municipio de Villa Tunari, una zona turística y de plantaciones de hoja de coca en la región central de Bolivia.

