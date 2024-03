https://sputniknews.lat/20240315/mexico-sobre-su-papel-en-festival-mundial-de-la-juventud-2024-construimos-el-futuro-y-empieza-hoy-1148962110.html

México sobre su papel en Festival Mundial de la Juventud 2024: Construimos el futuro "y empieza hoy"

México sobre su papel en Festival Mundial de la Juventud 2024: Construimos el futuro "y empieza hoy"

Sputnik Mundo

Tras su participación en el Festival Mundial de la Juventud 2024, realizado en el territorio federal de Sirius, Rusia, uno de los mayores aprendizajes fue... 15.03.2024, Sputnik Mundo

2024-03-15T01:57+0000

2024-03-15T01:57+0000

2024-03-15T02:25+0000

américa latina

festival mundial de la juventud en rusia (2024)

rusia

latinoamérica

sociedad

nikolái sofinski

méxico

unión soviética (urss)

altái

💬 opinión y análisis

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e8/03/0e/1148959092_0:96:1280:817_1920x0_80_0_0_285028503d15f044f538cbe0977edbe3.jpg

El evento, que se llevó a cabo del 1 al 7 de marzo, recibió a alrededor de 20.000 participantes de cerca de 200 naciones. En él, sumaron esfuerzos para compartir sus conocimientos y aportaciones culturales, así como analizar los retos que enfrentan las personas jóvenes a nivel mundial.Eventos destacados del equipo mexicanoLas participaciones de los 100 mexicanos que acudieron al evento organizado en Sirius se enfocaron en innovaciones en las áreas de ciencia, negocios, medios de comunicación, cooperación internacional, cultura y voluntariado. Algunas de las más destacados, según el líder del equipo de México, fueron la presentación de danza regional de diversas zonas de la nación latinoamericana, misma que cerró el Festival."También se presentaron obras artísticas de nuestro país, que fueron llevadas a través de los artesanos y artistas, así como de colectivos. Además de exponerse, [las piezas] se vendieron o intercambiaron con las demás naciones, lo que sirvió como intercambio cultural", rescata Carmona.De igual manera, cuatro de los miembros del equipo mexicano pudieron formular preguntas a Putin. "Yo tuve la oportunidad en este diálogo abierto de hacerle una pregunta en torno a lo que ha hecho Future Team desde el último festival (2017), que fue creado y apoyado por la Agencia para Asuntos de la Juventud (rusa) y, a la fecha, continúa con labores para fortalecer las relaciones entre México y Rusia", retoma el líder del grupo.En cuanto a actividades mexicanas con otras naciones, Carmona precisa que se organizó un encuentro con un grupo de la región de Altái, con quienes también compartieron diversos temas, entre ellos, cuestiones culturales.Y ahora, ¿qué sigue?Para Carmona, un reto importante para el equipo mexicano tras la culminación del Festival Mundial de la Juventud 2024 es dar seguimiento a los proyectos presentados por los participantes, así como apoyar a quienes, gracias a los esfuerzos del Programa Regional del evento, aún continúan en suelo ruso, conociendo más sobre la cultura de esa nación.De igual manera, indica que es deseable que las personas que recientemente hayan tenido algún intercambio académico o proyecto en Moscú, puedan orientar a la gente que esté interesada en ese país, especialmente si desea formar parte del Festival.Prueba de la relevancia de esta misión, acota Carmona, es que "la mayoría de la delegación mexicana [que viajó a Sirius], experimentó su primera vez no solo en Rusia, sino visitando o trasladándose fuera de su país. Ese tipo de eventos son muy buenos: generan el reto de buscar que las personas que, tal vez, nunca lo han vivido. Ese fue el objetivo principal: llevar las oportunidades para quienes no han tenido acceso a ellas", subraya."Aunque no habláramos el mismo idioma, compartíamos un lazo a través de la música, la danza. Todas las expresiones fueron maravillosas dentro y fuera del Festival. Forjamos amistades para toda la vida y canales profesionales de trabajo", concluye.

https://sputniknews.lat/20240307/el-festival-mundial-de-la-juventud-2024-finaliza-con-una-colorida-ceremonia-de-clausura-1148784433.html

https://sputniknews.lat/20240307/el-festival-mundial-de-la-juventud-en-rusia-dice-no-al-unipolarismo-occidental-1148781380.html

méxico

unión soviética (urss)

altái

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Angélica Ferrer https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/09/1e/1144271345_156:0:556:400_100x100_80_0_0_734a198c90be25a5368e6422a3223d4b.jpg

Angélica Ferrer https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/09/1e/1144271345_156:0:556:400_100x100_80_0_0_734a198c90be25a5368e6422a3223d4b.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Angélica Ferrer https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/09/1e/1144271345_156:0:556:400_100x100_80_0_0_734a198c90be25a5368e6422a3223d4b.jpg

festival mundial de la juventud en rusia (2024), rusia, latinoamérica, sociedad, nikolái sofinski, méxico, unión soviética (urss), altái, 💬 opinión y análisis