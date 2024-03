https://sputniknews.lat/20240316/bolivia-debate-elecciones-primarias-abiertas-para-la-poblacion-o-exclusivas-para-militantes-1148990766.html

Bolivia debate: ¿Elecciones primarias abiertas para la población o exclusivas para militantes?

Bolivia debate: ¿Elecciones primarias abiertas para la población o exclusivas para militantes?

Se acercan las elecciones presidenciales en Bolivia y un requisito legal es seleccionar a los candidatos por voto en cada partido político. La forma en que se realizarán las primarias, y la fecha, requiere de acuerdos políticos por ahora no a la vista. El expresidente Evo Morales desea que la ley siga igual y la votación se realice solamente con los militantes afiliados al Movimiento Al Socialismo (MAS), en su caso.Pero el Gobierno de Luis Arce y el líder opositor Carlos Mesa proponen —por motivos opuestos— que las primarias sean abiertas a toda la población, más allá de que se esté afiliado a alguna sigla o no.Evo Morales se opuso a reformar la ley de elecciones primarias, como propuso en la Asamblea Legislativa el partido liderado por el expresidente Mesa (2003-2005), Comunidad Ciudadana (CC), y sostuvo que se gestó un acuerdo entre Arce y Mesa para dejarlo afuera de la competencia electoral.Hasta ahora se realizaron elecciones primeras en una sola ocasión: enero de 2019. En ese momento, todos los partidos presentaron un solo binomio de candidatos a presidente y vicepresidente. Finalmente, las generales de octubre fueron impugnadas por sospechas de fraude que nunca fueron probadas por la oposición. Ese episodio concluyó con el golpe de Estado que derrocó a Morales aquel 10 de noviembre.Cinco años después, el MAS está dividido entre un sector que apoya al presidente Arce y otro que alienta al expresidente Morales. En una entrevista reciente con Sputnik, el expresidente aclaró que el enfrentamiento con su exministro de Economía "no tiene vuelta atrás".El vocero de la Presidencia, Jorge Richter dijo a Sputnik que hoy Morales no puede postularse en las elecciones primarias porque un dictamen judicial estableció que constitucionalmente no puede presentarse a un cuarto mandato. Pero Morales y la parte del MAS que arrastra analizaron que, según la Constitución, no se permiten más de dos mandatos seguidos; sin embargo, no existe un límite establecido en el caso de las presidencias discontinuas, como sería en este caso.Según Richter, si Morales diera de baja a su postulación el MAS podría reunificarse con una candidatura única, aún no definida, ya que el presidente Arce todavía no se manifestó sobre su posible reelección.La firma de RodríguezAnte la preferencia de Morales por las elecciones primarias cerradas entre militantes, desde el Gobierno de Arce y desde CC le recordaron que en noviembre de 2023 se firmó un acuerdo entre asambleístas del MAS, CC y Creemos para viabilizar la presidencia de Andrónico Rodríguez (cercano a Morales) en el Senado, a cambio de tratar nueve puntos, entre los que está la elección de candidatos presidenciales mediante una votación abierta, sin que sea indispensable la afiliación a algún partido.Richter recordó que Rodríguez "firmó un documento en el cual se compromete a impulsar elecciones primarias abiertas, de libre participación para todos los sectores sociales. Entonces, habría que preguntarle al senador qué criterio tiene respecto a este tipo de elecciones, que ahora contradice al jefe del partido".El presidente del Senado respondió a estos cuestionamientos: "Una cosa es un acuerdo político y otra una propuesta de agenda legislativa. Acá quiero dejar bien claro y de manera muy firme: en esta cuestión nada tiene que ver el hermano expresidente Evo Morales", dijo en conferencia de prensa.Rodríguez también se refirió a los rumores de la oposición: "¿Qué arguyen muchos colegas, muchos compañeros nuestros? 'Ah, el Evo ha instruido y Andrónico obedece'. Eso es totalmente falso y lo digo con toda sinceridad y firmeza: yo no recibo órdenes, no recibo instrucciones, no recibo libretos de qué hacer en el Senado para que después la responsabilidad me caiga a mí".Cómo reunificar al MASRichter remarcó que el presidente "no ha mencionado todavía si tiene o no la intención de repostularse. Pero así el presidente Arce tomase la decisión de no repostularse, el expresidente Evo Morales no está en condiciones legales, hoy, con la resolución del Tribunal Constitucional, de ser candidato por el MAS".Por ello, "es necesario encontrar un factor que pueda unificar las dos corrientes del MAS. Es necesario encontrar una metodología de generación de conciencia para la definición de la candidatura", consideró el vocero presidencial.Para Richter, es "urgente" llegar a acuerdos, de modo que "el proyecto social popular no pierda posibilidades ni se vea debilitado en sus capacidades de movilización".Más democraciaEl vocero del presidente sostuvo que las primarias abiertas marcan un avance "en extensión y expansión de la democracia". Para ello, es fundamental que las hipotéticas elecciones se realicen en un mismo día, de modo que se garantice que cada votante ejerce derecho una sola vez.Para Richter, la exigencia del expresidente Mesa de realizar primarias abiertas y simultáneas representan "un pretexto más para tratar de inhabilitar la competencia o complicar la competencia del expresidente Morales".Y especificó: "Mientras para nosotros las primarias representan la posibilidad de ampliar la base democrática, el expresidente Mesa quiere imposibilitar de una u otra manera tener una determinado rival político, que es el expresidente Morales".

