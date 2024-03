https://sputniknews.lat/20240320/tarjetas-de-credito-en-eeuu-un-nuevo-lastre-para-biden-1149094155.html

Tarjetas de crédito en EEUU, ¿un nuevo lastre para Biden?

De acuerdo con cifras publicadas por The Financial Times, los consumidores estadounidenses pagaron el año pasado casi un 50% más en gastos de tarjetas de crédito que en 2020, el año anterior a la toma de posesión del presidente Joe Biden.De hecho, en agosto del año pasado, el Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos señaló que la suma de todas las deudas de tarjetas de crédito de los ciudadanos estadounidenses superó el billón de dólares por primera vez en la historia.Además, los intereses y comisiones de las tarjetas de crédito aumentaron en 51.000 millones de dólares en ese periodo, hasta 157.000 millones, según los datos de bancos estadounidenses facilitados a la Corporación Federal de Seguros de Depósitos. En tanto, la morosidad se encuentra en su nivel más alto en casi 13 años, según Moody’s.En su informe sobre el último trimestre de 2023, la Reserva Federal señaló que la deuda por tarjetas de crédito alcanzó la cifra récord de 1,13 billones de dólares, creciendo a uno de los ritmos más rápidos en más de 20 años.Este aumento de los costes de las tarjetas de crédito se ha producido mientras la Reserva Federal de Estados Unidos subía los tipos de interés a su nivel más alto en 23 años, en parte decididos para enfrentar una de las mayores inflaciones de la historia de ese país.Los políticos republicanos han culpado a la Administración Biden de esta problemática, pues consideran que este gobierno ha desencadenado lo que consideran una crisis del coste de la vida para los estadounidenses de bajos ingresos, destaca Financial Times. De hecho, una encuesta de ese mismo medio publicada en febrero pasado indicó que el 42% de los estadounidenses prefiere a Donald Trump como administrador de la economía nacional que a Joe Biden.En otra mala noticia para Biden, una encuesta para el Financial Times y Michigan Ross realizada a principios de marzo, revela que los votantes están estresados por la deuda de las tarjetas de crédito: el 28% la citó como una de sus mayores fuentes de estrés financiero.La última encuesta de The New York Times dio a conocer que Donald Trump ganaría la presidencia de Estados Unidos al actual mandatario Joe Biden con una ventaja de cinco puntos si las elecciones se celebraran hoy.Según los resultados del sondeo levantado del 25 al 28 de febrero de 2024, el expresidente republicano obtendría 48% de los votos, mientras que el mandatario demócrata tendría 43% de los sufragios.

