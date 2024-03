https://sputniknews.lat/20240329/mexico-y-argentina-alivian-sus-tensiones-tras-desencuentro-entre-amlo-y-milei-1149344234.html

México y Argentina alivian sus tensiones tras desencuentro entre AMLO y Milei

La canciller mexicana, Alicia Bárcena, aseguró este 29 de marzo que la relación bilateral entre México y Argentina es de mutuo respeto. Asimismo, lamentó que... 29.03.2024, Sputnik Mundo

"Tuve una grata conversación con con la Ministra [de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto] de Argentina Diana Mondino donde afirmamos nuestra relación bilateral de cooperación y mutuo respeto", aseguró Bárcena en X (antes Twitter)."Lamento que el portal Politica Online distorsione la realidad con afirmaciones erróneas", agregó. La postura de la canciller mexicana ocurre luego de un fuerte cruce de palabras entre el presidente argentino Javier Milei y el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador. En una entrevista con CNN, el líder del país sudamericano llamó "ignorante" a López Obrador. "Es un halago que un ignorante como López Obrador hable mal de mí, me enaltece", le dijo Milei al periodista Andrés Oppenheimer, quien le pidió su opinión sobre las críticas que el presidente mexicano y la candidata oficialista a la presidencia de México, Claudia Sheinbaum, han hecho sobre sus ideas políticas.En respuesta, el mandatario mexicano dijo que no comprende cómo una sociedad tan inteligente como la argentina votó por Milei, al que acusó de despreciar al pueblo. Además, al finalizar su mensaje, el tabasqueño refrendó su apoyo a su par colombiano, Gustavo Petro, quien también fue blanco de los insultos de Milei, que lo tildó de "asesino terrorista" durante la entrevista. Los ataques de Milei en contra de Petro derivaron en la expulsión del aparato diplomático argentino en Colombia. El 27 de marzo, la Cancillería de Colombia informó que "las expresiones del presidente argentino han deteriorado la confianza" en las relaciones bilaterales, además de "ofender la dignidad del presidente Petro, quien fue elegido de manera democrática".La Cancillería también recordó que no es la primera vez que Javier Milei "ofende" a Gustavo Petro, "afectando las históricas relaciones de hermandad entre Colombia y Argentina".Por su parte, el líder de Colombia humana analizó que los ataques de Milei tienen la intención de destruir el 'proyecto de integración latinoamericana'. En ese contexto, el periódico digital argentino La Política Online publicó una nota en la que aseguró que la canciller mexicana sugirió seguir el ejemplo de Colombia. "Sin embargo, desde Palacio Nacional le piden esperar y evitar por ahora la interrupción de las relaciones bilaterales con Buenos Aires".

