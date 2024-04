https://sputniknews.lat/20240404/a-amlo-no-le-interesaba-tanto-la-gestion-y-los-resultados-sino-la-imagen-y-la-legitimidad-1149462473.html

La evaluación del sexenio de AMLO tendría "más carácter político que técnico"

La evaluación del sexenio de AMLO tendría "más carácter político que técnico"

04.04.2024

américa latina

💬 opinión y análisis

méxico

elecciones presidenciales en méxico (2024)

claudia sheinbaum

morena

andrés manuel lópez obrador

amlo

política

mandato presidencial

A semanas de que se lleven a cabo las elecciones presidenciales, la figura política del mandatario mexicano está lejos de lucir deteriorada, incluso aunque varias de sus metas no se hayan cumplido, como la autosuficiencia energética o la seguridad. "López Obrador tiene la personalidad que otros políticos no [poseen], por lo que cuenta con una mayor aceptación ante la población", considera el maestro en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Harim Gutiérrez.En lo que va de 2024, López Obrador ha señalado que, a pesar de sus esfuerzos durante el sexenio, no cumplirá con la totalidad del centenar de compromisos que hizo al iniciar su mandato en diciembre de 2018.Entre los aspectos que ha referido el jefe de Estado mexicano están la descentralización de las dependencias federales y el desarrollo integral de algunas de las magnas obras que puso en marcha, como el Tren Maya y el impulso al transporte férreo de pasajeros, el Corredor Interoceánico o la refinería de Dos Bocas.En este sentido, el doctor en Ciencia Política por la UNAM, Maximiliano García Guzmán, dice que, en algunos ámbitos, pudo ser más costoso e ineficiente llevar a cabo esos planes, ya que su operación pudo ser difícil de impulsar.¿Por qué no se alcanzaron los objetivos?Históricamente y sin importar la afiliación política, los mandatarios mexicanos no han alcanzado todos sus objetivos tanto de campaña como los que prometieron durante su sexenio. Según Gutiérrez, esto ha ocurrido por factores internos como la situación económica, pero a veces también influyen los conflictos geopolíticos.Para García Guzmán, este incumplimiento está más relacionado con los intereses de cada presidente, ya que, en ocasiones, las propuestas no tienen un sustento y, por ende, no son viables."Cumplen con las [tareas] que les dan capital político (...). Pero, si nos referimos a aquellas que no son tan prioritarias o que no se concluyen de manera cabal, encuentro dos razones: la falta de viabilidad, porque carecen de estudios previos y suelen ser ocurrencias que responden a la coyuntura (...). La segunda es derivada de una mala práctica institucional: el que los compromisos no son exigibles", es decir, no hay una legislación que les obligue a finalizarlos, menciona.En el caso de la Administración de López Obrador, Gutiérrez, quien es catedrático de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), señala que un factor que afectó el cierre total de los compromisos fue el COVID-19 y las secuelas económicas globales provocadas por el conflicto en Ucrania. Los expertos coinciden en que alcanzar planes como la descentralización del gobierno, mejorar la situación de seguridad en la nación o un sistema de salud "como el de Dinamarca", como alegó López Obrador en diversas ocasiones, era complicado, debido a la falta de recursos económicos y a una estrategia eficaz para llevar a cabo estos planes.Repercusiones a futuro y en el nuevo GobiernoHacia la recta final del Gobierno de López Obrador, que finalizará el 30 de septiembre de este año, surge una duda: ¿cómo podría afectar a la siguiente persona que detente el poder en México? Esto ocurre especialmente porque, de acuerdo con las encuestas realizadas por medios de comunicación locales y agencias especializadas en la materia, las candidatas Claudia Sheinbaum, por el partido oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), y Xóchitl Gálvez, al frente de la alianza opositora Fuerza y Corazón por México que congrega a los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD), son quienes se disputarían el cargo.En este sentido, Gutiérrez precisa que, en caso de que la ganadora fuese Sheinbaum, los resultados del actual jefe de Estado no tendrán un impacto negativo, a pesar de que se ha estimado que haya una continuidad en el proyecto de nación.Al respecto, García Guzmán agrega que si continúa un Gobierno apegado a la Cuarta Transformación, la línea que seguirá será la misma: buscar la legitimidad ante la población mexicana.Sea el Gobierno de López Obrador o los que vendrán en el futuro, los especialistas declaran que es importante tomar una mayor participación política y, como sociedad, exigir a los gobernantes que concluyan los planes que muestran en su campaña y al inicio de su presidencia."Uno de los elementos que fortalecería nuestra democracia de manera muy importante y profunda, es tener la posibilidad de que la ciudadanía y otros actores políticos exijan el cumplimiento de los compromisos que se asumen. Sería relevante habilitar mecanismos que lo hagan posible ya que, en México, cuesta mucho trabajo que el Gobierno sea calificado (...). Crear un sistema nacional de evaluación ayudaría para someter a revisión aquellas metas y políticas que se realizan y, a partir de ello, tomar decisiones sobre si continúan o se reformulan", concluye el experto en ciencia política.

méxico

2024

