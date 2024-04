https://sputniknews.lat/20240404/bolivia-apuesta-a-la-modernizacion-de-la-mineria-para-obtener-mejores-ganancias-1149467507.html

Bolivia apuesta a la modernización de la minería para obtener mejores ganancias

Bolivia apuesta a la modernización de la minería para obtener mejores ganancias

Sputnik Mundo

Con las refinadoras de zinc en construcción en los departamentos de Oruro y Potosí se prevé procesar el 60% de la producción total de este metal. El ingeniero... 04.04.2024, Sputnik Mundo

2024-04-04T01:45+0000

2024-04-04T01:45+0000

2024-04-04T06:33+0000

bolivia

economía

gobierno de bolivia

luis arce

china

oruro

potosí

juan pablo cardona

eximbank

comibol (corporación minera de bolivia)

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/109149/12/1091491251_0:0:3043:1711_1920x0_80_0_0_be7b4d4056e3fd5947eff800e5d10244.jpg

El Gobierno de Luis Arce avanza en su plan de industrializar Bolivia. En el siglo XVII, en tiempos de la colonia española, la minería ya era un puntal económico para esta nación sudamericana. Pero la importancia de este sector no se ve reflejada en las tecnologías para extraer minerales. Es el caso de zinc: con una producción de 490.000 toneladas métricas en 2023, el país está en el top 10 de exportadores, según el Servicio Geológico de Estados Unidos.No obstante, Bolivia exporta el zinc —como otros metales— sin procesarlos. De esta manera se pierde la oportunidad de darle valor agregado. Además, en el concentrado que sale del país se van otros elementos, considerados minerales raros, de muy elevada cotización en el mercado internacional.La construcción de la planta refinadora de zinc en el departamento de Oruro, con apoyo de capitales de China, está dirigida a dejar de regalar metales y vender por poco lo que se puede exportar por más.El ingeniero Eduardo Cardona, especialista en temas de minería, contó a Sputnik que la planta refinadora de zinc estará lista en 2027, cuando procesará 150.000 toneladas anuales.A esta planta se le sumará una segunda que se construirá en Potosí, que tendrá capacidad para procesar otras 200.000 toneladas anuales.Estas grandes obras, que desde la década del 60 intentaron realizar varios gobiernos, aun cuando funcionen a pleno, no alcanzarán a procesar la totalidad del zinc producido en Bolivia, comentó el analista.Y afirmó: "Esta obra apunta al desarrollo integral del país".La planta de Oruro se construye con un crédito de 350 millones de dólares del Eximbank, de China, pagadero a 20 años, con una tasa del 2% anual.En 2029, cuando estén en funcionamiento la planta de Oruro y la que se construirá en la sede de la Empresa Metalúrgica Karachipampa, en Potosí, el país procesará 350.000 toneladas anuales de zinc."Bolivia tiene ingresos muy grandes por la venta de minerales, pero con las plantas de zinc va a duplicar o triplicar las ganancias", pronosticó Cardona. La primera que se inaugurará en Oruro va a generar 500 empleos directos, así como 2.000 indirectos, según el Gobierno nacional.Zinc privadoEl ingeniero evaluó que la mayoría de la producción de zinc está en manos de empresas privadas: "Las minas de San Cristóbal, San Lucas, Illapa, Sinchi Wayra y Panamerican Silver extraen el 80% del zinc en concentrados, que totalizan 414.000 toneladas métricas finas. Bolivia produce en total 517.000 toneladas".Cardona informó que las cooperativas mineras extraen 93.000 toneladas anuales de zinc. Por su parte, la estatal Corporación Minera de Bolivia (Comibol) produce 9.900 toneladas.Cardona mencionó "otro pecado" que se comete al exportar el metal sin procesar: "Se están llevando todos los subproductos que son de alto valor, como plata, incluso litio y cobalto".En febrero pasado, para la efeméride de Oruro, el presidente Luis Arce anunció el acceso al crédito de 350 millones para construir la planta. "Es un paso importante, con el objetivo de que se consolide un sueño orureño de muchos años atrás. Para que dejemos de estar exportando materia prima, mineral concentrado y que por fin tengamos nuestra propia planta refinadora del zinc y que nos quedemos con todo el mineral acoplado adentro", como oro, indio, cadmio y "todo lo que tiene y que no recibimos ningún rédito como bolivianos", declaró.Actualmente, la tonelada métrica de zinc en el mercado internacional ronda los 3.000 dólares.Cardona destacó que la planta en construcción para Oruro incluirá componentes para no producir gases de efecto invernadero, también para reciclar todos los químicos que utilice de manera de no contaminar los suelos del Altiplano.En este aspecto, el analista valoró el proyecto de la empresa Rosatom, de Rusia, para extraer litio del salar de Pastos Grandes, en Potosí: "Prevén la instalación de plantas de energía geotérmica para no consumir la energía eléctrica generada por ENDE", la Empresa Nacional de Electricidad."Muchos gobiernos neoliberales de Bolivia se manejaron con miedo para no ahuyentar las inversiones extranjeras. Por eso a las empresas no exigían nada, ni la creación de centros de investigación ni de institutos dirigidos a obtener mayor valor agregado", reflexionó.

https://sputniknews.lat/20240322/bolivia-gestiona-la-exportacion-de-11-millones-de-toneladas-de-hierro-a-china-1149131586.html

https://sputniknews.lat/20240301/que-efecto-podrian-tener-las-medidas-asumidas-por-bolivia-para-levantar-su-economia-1148647345.html

https://sputniknews.lat/20230718/un-proceso-mas-eficiente-los-beneficios-del-proyecto-ruso-para-producir-litio-en-bolivia-1141651855.html

bolivia

china

oruro

potosí

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sebastián Ochoa https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/0a/01/1144285736_156:0:556:400_100x100_80_0_0_1a6797c1c519fbccbabc7cd160fa5079.jpg

Sebastián Ochoa https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/0a/01/1144285736_156:0:556:400_100x100_80_0_0_1a6797c1c519fbccbabc7cd160fa5079.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sebastián Ochoa https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/0a/01/1144285736_156:0:556:400_100x100_80_0_0_1a6797c1c519fbccbabc7cd160fa5079.jpg

bolivia, gobierno de bolivia, luis arce, china, oruro, potosí, juan pablo cardona, eximbank, comibol (corporación minera de bolivia), 📈 mercados y finanzas, 💬 opinión y análisis