México como 'gigante' de las exportaciones: ¿un espejismo que solo generará dependencia?

México se posicionó entre los 10 mayores exportadores del mundo durante 2023, rebasando a naciones como Canadá y el Reino Unido, de acuerdo con datos del... 04.04.2024, Sputnik Mundo

En el análisis publicado por la Administración mexicana, que retoma información de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) mexicano, se muestra que el país avanzó cuatro posiciones respecto al ranking de 2022, alcanzando los 593.000 millones de dólares."Esencialmente, nuestro país debería mantener una política neutral en cuanto a relaciones diplomáticas, aunque esto se complica en tiempos electorales como los que se viven tanto localmente como en Estados Unidos (...), que pueden cambiar tanto la guerra comercial con China", asegura la maestra en economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Adriana Mitani Cruz Cruz.No obstante, al notar que la nación latinoamericana es tierra fértil para invertir, los inversionistas han apostado por el nearshoring, cuestión que, difícilmente, cambiará si volviese al poder el exmandatario estadounidense, señala la especialista. "Además, se debe mantener una política económica con una tasa de interés estable y una inflación baja para continuar ese estado de las exportaciones", añade.En este tenor, el doctor en economía por la UNAM, Felipe Cruz Díaz, explica que es complicado que México avance aún más en el listado, debido a que es una nación mayormente maquiladora y no productora.A esto se suma el cambio de Gobierno que se avecina en el país latinoamericano, por lo que se inclina por esperar las propuestas de los candidatos a relevar al mandatario Andrés Manuel López Obrador en el cargo.Las causas de este avanceEl resultado de México en materia de exportación a nivel global no surgió de la nada. De acuerdo con Adriana Mitani Cruz Cruz, la pugna comercial entre Washington y Pekín es uno de los aspectos que impulsó dicho crecimiento. "China ha sido un factor importante para que México se coloque dentro de los principales exportadores, siendo que Estados Unidos es su principal socio comercial, sumado a la guerra [en este sector] con [Washington] y la pandemia de COVID-19. Recordemos que China, durante ese periodo, cerró sus fronteras, lo que dificultó el tránsito de materias primas y otros insumos que exportaba al resto del mundo, por lo que las empresas buscaron otras alternativas, lo que derivó en el nearshoring", ahonda.Mientras tanto, Cruz Díaz rescata los cambios surgidos tras la operación militar especial que Rusia realiza en Ucrania desde hace más de dos años y que ha derivado en diversos bloqueos de Occidente en su contra."A esto se suma que México es uno de los países con un mayor número de acuerdos comerciales en el mundo, lo cual ayuda a la circulación de mercancías, y la relativa certeza para los empresarios que deciden invertir en [el territorio mexicano] y van generando niveles de producción importantes", precisa.Los pros y contras para MéxicoSi bien el desempeño de México en las exportaciones mundiales fue celebrado por el Gobierno de López Obrador, se deben analizar las ventajas y desventajas al respecto, coinciden los expertos.Sobre el ámbito positivo, Cruz Cruz vislumbra el crecimiento en términos del Producto Interno Bruto (PIB). "Habrá más empleo y consumo, mejoras en los saldos de la balanza de pagos, mayor competitividad y compra de divisas", menciona.En el terreno negativo, agrega que el incremento de las exportaciones puede derivar en una mayor dependencia hacia otras naciones."Nuestra economía se verá muy influida por los embates que puedan ocurrir en el exterior [como las guerras, por ejemplo]. Al exportar más, si aumenta o disminuye, eso nos generará mayor desequilibrio económico. Otro punto negativo es en el tipo de cambio, ya que sería vulnerable", acota la también docente de la UNAM.En esta misma línea, Cruz Díaz insiste en que hay que poner atención en que la mayor parte de las exportaciones son solo ensamblados en el país, no fabricados en él, por ejemplo, aquellos del rubro automotor."El otro tema es que aún hay una relativa tendencia hacia las exportaciones petroleras. En febrero de 2024, hubo una tasa de crecimiento en la materia de alrededor de 15% respecto al mes anterior. Esto es producto de los bloqueos contra Rusia, que vende diversos productos derivados del crudo y de la industria energética", expone.

