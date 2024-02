https://sputniknews.lat/20240221/apostar-por-sus-propias-tecnologias-asi-es-como-mexico-puede-aprovechar-la-disputa-eeuu-china-1148303532.html

Apostar por sus propias tecnologías: así es como México puede aprovechar la disputa EEUU-China

México debe aprovechar la oportunidad de crecer ahora que es el principal socio comercial de Estados Unidos y que la nación norteamericana le compra más que a... 21.02.2024, Sputnik Mundo

economía

💬 opinión y análisis

méxico

china

eeuu

exportaciones

importaciones

"México debería intentar aprovechar la disputa comercial entre EEUU y China en estos momentos (...), no solo para posicionarse ahí, sino para lograr un reajuste en que sean las empresas mexicanas quienes puedan exportar hacia ese mercado estadounidense, desarrollando sus propias tecnologías, y posicionarse frente a las firmas chinas que llegan a [Washington] a través" de la nación latinoamericana, comenta el especialista. De acuerdo con datos de la Oficina del Censo estadounidense, durante 2023, las exportaciones mexicanas a suelo estadounidense ascendieron a 475.600 millones de dólares.En contraste, el déficit comercial de EEUU con China se redujo significativamente durante el año pasado, mientras que las importaciones originarias de Pekín cayeron 20%, a 427.200 millones de dólares.Causas de este acercamientoUn análisis realizado por el medio estadounidense The New York Times señaló que los datos comerciales "están comenzando a proporcionar evidencia de que años de tensiones intensificadas han mermado la relación comercial de Estados Unidos con China".Por ello, tanto consumidores como empresas estadounidenses recurrieron a México, Europa, Corea del Sur, India, Canadá y Vietnam en busca de autopartes, zapatos, juguetes y materias primas.A pesar de que en 2023 la inversión extranjera directa en países en los en desarrollo cayó 9%, el flujo de dicha inversión a México incrementó 21%, de acuerdo con cifras de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo consultadas por el diario estadounidense.En este tenor, en una charla para este medio, la maestra en economía por la UNAM, Adriana Mitani Cruz Cruz, indica que otro punto en el que también el vínculo entre Pekín y EEUU se desquebrajó aún más fue durante la pandemia de COVID-19."En ese lapso, se rompieron las cadenas de suministro que tenía China con Estados Unidos, por lo que se buscó la manera de encontrar otro lugar dónde producir que fuera más cercano. Eso fomentó el nearshoring (...), ya que Pekín hizo un cierre muy abrupto hacia el mundo en general", rememora.Al respecto, el doctor en economía por la UNAM, Felipe Cruz Díaz, agrega que este movimiento hizo que México ganara terreno en el mercado estadounidense, debido a que los costos de traslado fuesen menores debido a la vecindad geográfica con Washington. "Esto hace que las importaciones sean relativamente más baratas", apunta en entrevista para Sputnik.Aún no es todoSi bien el dato es relevante, Moritz Cruz Blanco hace énfasis en revisar cómo se han extendido las importaciones chinas a México en los últimos tiempos. De acuerdo con datos de la Secretaría de Economía mexicana, en 2023 ascendieron a 104.867 millones de dólares, que representó un alza de 18,9% respecto al año previo."Las importaciones chinas a México han crecido de manera impresionante. Si bien es cierto que México exporta en primero lugar [a EEUU], China ha ido ganando espacios a México y esto hace que empresas locales pierdan sitios", refiere. Como ejemplo, menciona la industria automotriz, que ha tenido un fuerte auge de la mano de firmas originarias de Pekín en los últimos tiempos.De igual manera, el experto pondera que se debe analizar a profundidad la información dada a conocer por la Oficina del Censo estadounidense.En contraposición, Felipe Cruz Díaz, docente en la UNAM, opina que es fundamental que México siga forjando un vínculo comercial con China, ya que impulsa áreas que ha faltado desarrollar en la nación latinoamericana."[Los lazos con Pekín] nos han ayudado a subsanar algunas deficiencias en sectores estratégicos, que en la economía nacional no se han generado más de estos bienes. Para México es una muy buena oportunidad y, al final de cuentas, tenemos un tratado de libre comercio con EEUU y Canadá, por lo que hay que aprovechar estas oportunidades", reflexiona.¿Y las elecciones en México y EEUU?Cada periodo electoral tiene repercusiones en los mercados y esto será también visible para México y EEUU, que tendrán comicios presidenciales en junio y noviembre, respectivamente.En este sentido, la profesora Mitami Cruz Cruz, estima que, los meses previos a las votaciones serán esenciales para que los gobiernos realicen negociaciones en materia económica, con el fin de definir una hoja de ruta de lo que pueda ocurrir."El panorama actual nos recuerda a las elecciones pasadas tanto en México como en EEUU porque se puede ver que, en Washington, los demócratas nuevamente van con [Joe] Biden y, por el lado republicano, con Donald Trump (...). Considero que las negociaciones bilaterales ya se están dando y creo que a ninguno de los dos países nos conviene salirnos de la senda ya trazada, que está soportada por el T-MEC", vaticina.Sumado a ello, podría darse volatilidad en el tipo de cambio, pero "la estabilización se daría a finales de 2024, inicios del próximo año".Hacia el futuro, Cruz Blanco reitera que México debe seguir apostando por ser una economía que deje de ser ensambladora para que se centre en la tecnología y que otorgue mayor valor agregado a sus productos."Ese debería ser el objetivo (...). Se requiere una reevaluación para que el comercio dé algo más a la economía mexicana en su conjunto y no nada más mayores exportaciones en volumen (...). Si [el Gobierno mexicano] decide hacer algo diferente a nivel local, que sea con políticas industriales. Es vital sobre todo, en este contexto mundial, que está cambiando de una globalización desenfrenada a lo que le llaman nacionalismo del desarrollo, que implica leyes industriales y un relativo proteccionismo", concluye.

