El desempeño del 'superpeso' podría abrirle camino para "usarse como reserva de valor" como el dólar

"Esto muestra que el mercado le tiene mucha confianza a México que, a su vez, se está posicionando como el principal socio comercial de Estados Unidos. Ello le hace atractivo y produce que esta moneda pueda usarse como reserva de valor, como el dólar estadounidense. Refleja esta idea de que es una divisa que está respaldada por una economía en crecimiento y que se está consolidando", asegura.Entre sus beneficios, el experto rescata que la nación latinoamericana pueda hacer intercambios comerciales tanto con mayor facilidad como con mejores beneficios.No obstante, aunque el peso mexicano tenga en este momento un desempeño exitoso, se debe tomar con cautela su posición en el mercado global.En lo que va de 2024, la moneda mexicana ha oscilado entre las 16,81 y las 17,31 unidades por dólar, de acuerdo con los datos del Banco de México (Banxico). Asimismo, según un análisis de la agencia británica Reuters, la apreciación del superpeso en los primeros meses del año ha sido de 20%, lo que ha llevado a los especialistas a observarle con una relevancia a la par del dólar estadounidense.Ante este escenario, las autoridades mexicanas han reconocido que la racha positiva de la divisa nacional está lejos de concluir."El peso sigue siendo la moneda más fuerte en los últimos tiempos. El empleo igual. Sigue habiendo trabajo, sigue creciendo la economía", aseveró el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia de prensa del 13 de febrero.¿En qué debe trabajar México?Aunque esta racha exitosa del peso mexicano deba observarse con cautela, Cruz Blanco hace énfasis en que su fortaleza tiene en juego diversos factores internos y externos, los cuales funcionan de manera conjunta.El experto asevera que, para entender exactamente por qué la moneda nacional reacciona de manera positiva o negativa, es necesario estudiar hacia dónde se mueve cada una de ellas."Lo que se ha observado en estos años con el superpeso no es como una alineación de los astros. En cierta medida, va desde el sentido positivo de las remesas hasta la recuperación económica, así como la inversión extranjera debido al nearshoring, la relativa estabilidad fiscal, por lo menos en los primeros cuatro años [del sexenio de AMLO], y los flujos por exportaciones y turismo", expone.Pero, para que este robustecimiento de la divisa mexicana continúe y no se pierda la confianza de los inversionistas de manera rápida, acota el también profesor en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), requiere poner especial atención en rubros como en cuidar el déficit fiscal y en cómo planea saldarlo."La parte de ingresos públicos suele preocupar a los mercados internacionales. Ahí se debe interesar mucho en mantener un ingreso fiscal estable y creciente, que lo puede llevar a políticas fiscales progresivas o una forma de financiamiento distinta", añade.A la par, la Administración mexicana también debe procurar que su déficit externo, es decir, el generado en la balanza comercial, esté en un nivel bajo.Pros y contras del fortalecimiento del pesoAunque el superpeso ha sido recibido en México como una noticia con grandes ventajas para la nación latinoamericana, lo cierto es que también ha tenido algunas repercursiones.Pero, en el rubro positivo, dice en una charla para Sputnik el maestro en economía por la UNAM Aaron Morales Islas, está que en el sector importador, los participantes pueden pagar sus deudas a un menor nivel que cuando la moneda estadounidense está más fuerte."También la inflación ejerce una menor presión porque el precio de las mercancías importadas no sube. En la parte del sector industrial, se favorecen las importaciones porque todos los insumos que ocupan las empresas, son más baratos. Así es como se favorece la dinámica del comercio interior", abunda.En lo negativo, uno de los más relevante, al menos en los medios de comunicación, fue la captación de ingresos por parte del Gobierno mexicano durante el año pasado.Recientemente, el subsecretario de Hacienda mexicano, Gabriel Yorio, señaló durante el Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, que la nación latinoamericana había tenido dificultades para obtener mayores ingresos durante 2023 debido a la racha positiva de la divisa nacional.A pesar de no lograr la meta prevista en la Ley Federal de Ingresos, que era de 8,3 billones de pesos, en 2023 se obtuvieron ingresos por 7,03 billones de pesos, lo que representó un alza del 1% respecto a los 6,6 billones de pesos reportados en 2022. Con ello, la diferencia en cuanto a lo esperado y lo registrado durante el año pasado es de 18,06%.Otras de las secuelas, observa el también académico de la UNAM, es que las familias mexicanas que reciben remesas obtienen menores recursos.Pero eso no es todo. Morales Islas agrega que los factores externos, como el conflicto palestino-israelí y el que existe en Ucrania, también influyen negativamente en el tipo de cambio nacional.Para que el impacto sea mejor, sugiere que Banxico aplique disposiciones encaminadas a mantener la tasa de referencia en línea con la que marca la Reserva Federal de Estados Unidos con el propósito de que sea más favorable invertir.En la actualidad, la tasa de Banxico es de 11,25%, mientras que la del Reserva Federal estadounidense oscila entre 5,25 y 5,5%.

