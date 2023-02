https://sputniknews.lat/20230217/el-senador-uruguayo-afirma-que-europa-es-victima-de-sus-sanciones-a-rusia-y-es-funcional-a-eeuu-1135915562.html

El senador uruguayo afirma que Europa es víctima de sus sanciones a Rusia y es funcional a EEUU

MONTEVIDEO, MESA AMÉRICAS — Europa está siendo funcional a los intereses de EEUU, porque sus sanciones contra Rusia la están perjudicando, aseguró a Sputnik el... 17.02.2023, Sputnik Mundo

américa latina

uruguay

sociedad

niños

educación

Sostuvo que Europa no "ha estado a la altura" de sus intereses, ya que pudo haber tenido una "negociación al más alto nivel" con Rusia, pero terminó actuando en función del "líder de la Organización del Tratado del Atlántico Norte [OTAN]", que es EEUU.Rusia mantiene desde el 24 de febrero de 2022 una operación militar especial cuyo objetivo, según el presidente Vladímir Putin, es desnazificar y desmilitarizar Ucrania.Medios rusosAsimismo, Manini Ríos se refirió a las sanciones y censuras que reciben los medios rusos, señalando que "siempre es bueno escuchar todas las campanas".Manini aludió así a la decisión de Gabriel Gurméndez, presidente de la estatal Administración Nacional de Telecomunicaciones de Uruguay (Antel), quien quitó en marzo pasado la señal de la televisora rusa RT de la plataforma local Vera TV.En medio del conflicto en Ucrania, se han aplicado decenas de medidas contra Moscú, entre ellas, el bloqueo de Sputnik y RT. Las páginas de estos medios fueron bloqueadas para los usuarios de la Unión Europea del buscador más grande del mundo, Google, y también censuraron sus canales de YouTube y de Meta Platforms, la compañía que controla Instagram, Whatsapp, Facebook, entre otras redes sociales.A esas tres compañías estadounidenses también se le sumó Apple, que decidió eliminar de su tienda en todo el mundo las aplicaciones de estos medios.Los periodistas de estos medios también son objeto de ataques a través de las redes controladas por Meta (plataforma considerada terrorista por Moscú), e incluso las cuentas algunos de sus trabajadores han sido marcadas en Twitter con la etiqueta de "Medios afiliados al Gobierno de Rusia".Crisis política en BrasilAsimismo, Guido Manini Rios calificó de "ridículo" el argumento que responsabiliza al expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, del ataque a la sede del Congreso de su país el pasado 8 de enero.Manini Ríos sostuvo que es "totalmente fuera de lugar" decir que los hechos ocurridos en Brasil son parte de una "política de extrema derecha". Además, consideró que el ataque al Capitolio en EEUU no se puede asociar a lo sucedido en el país latinoamericano."Es dicho por gente que no tiene capacidad de razonar. Fue una asonada, una destrucción de edificios públicos, que por supuesto los responsables estarán presos, pero no es otra cosa más que eso (…) buscar planes de la derecha creo que sería muy ridículo, ni siquiera tenía nada coordinado en algún estado de Brasil", agregó.Manini Ríos fue comandante en jefe del Ejército uruguayo entre 2015 y 2019, cuando fue destituido por el entonces presidente Tabaré Vázquez luego de que el militar hiciera una serie de declaraciones públicas incompatibles con su cargo. El general retirado consideró que con estos hechos, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva "salió bien parado" ante los "cuestionamientos internos que tenía por lo que le pasó en los últimos años y por las denuncias que había en algunos niveles de irregularidades en el acto electoral".Durante la campaña electoral de Brasil, el senador uruguayo dijo que "por supuesto" votaría por Bolsonaro en caso de poder hacerlo. En 2019, en la campaña electoral uruguaya, el entonces oficialista Frente Amplio, hoy en la oposición, calificaba a Manini Ríos como "el Bolsonaro uruguayo".El 8 de enero, partidarios de Bolsonaro asaltaron varios edificios gubernamentales en rechazo al resultado electoral en la que el mandatario perdió con el candidato de izquierda y hoy presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.El 15 de febrero, Bolsonaro afirmó que planea regresar a Brasil en marzo y negó haber participado de los ataques en Brasilia."Políticas enfermizas" en UruguayManini Ríos considera que en Uruguay se promueven "políticas enfermizas" que incitan a que los niños se cambien de sexo.Estas responden a las acusaciones del Colectivo Trans del Uruguay, que sostuvo el 10 de noviembre que Manini Ríos "vulnera derechas humanos" y "necesita aprender mucho sobre identidades de género disidentes". "Seguramente tengo que aprender mucho, no lo dudo, en todos los temas. (…) Pero cuando en una marcha hace unos días en Paysandú vimos a adultos gritando consignas y haciéndoselas repetir a los niños, se vulneran derechos humanos claramente. No soy yo el que vulnera, yo estoy denunciando esa vulneración de derechos humanos", agregó. A inicios de febrero, en Paysandú se realizó una manifestación en reclamo de justicia por los cuerpos encontrados de Giuliana Lara, de 27 años, y de su hijo Mateo, de 8 años. En un video difundido en redes sociales, hay niños con fotos de las víctimas en las manos mientras cantan, junto a una mujer que los guía, una de las canciones tradicionales de las marchas feministas. Indicó que cualquier integrante de la comunidad LGTB (lesbianas, gays, transexuales, bisexuales) tiene sus derechos que están consagrados y aseguró que no pretende sacárselos. "Lo que no queremos es que se imponga de forma arbitraria en niños de seis y siete años contra la voluntad de sus familias, ahí sí hay violación de derechos y del Estado de derecho. Cuando en las escuelas y en el jardín le dicen a los niños de cuatro años que mañana vamos a festejar el cumpleaños de fulanito y le dicen que los nenes vengan vestidos de nenas y los tratan desde chicos a inducir a ese cambio de lo que es biológico en ellos, yo creo que ahí se está violentando el derecho de esos niños", agregó. Proyecto de "tenencia compartida" Manini Ríos afirmó que su partido quiere que se "apruebe de una vez por todas" el proyecto de ley de tenencia compartida que está siendo analizado en el Senado. La iniciativa busca modificar la legislación actual sobre la tenencia de hijos cuando madres y padres se separan; plantea que no se suspenda el régimen de tenencia o visitas a pesar de que existan denuncias por parte de algunos de los padres mientas se dirime la condena. El proyecto fue cuestionado por organizaciones sociales especializadas en infancias y violencia de género y por el opositor Frente Amplio, ya que consideran que vulnera los derechos de niños, niñas y adolescentes al exponerlos a habitar con adultos violentos. Proyecto de prisión domiciliariaManini Ríos cree que un proyecto de prisión domiciliaria para mayores de 65 años que beneficiaría a exrepresores durante la dictadura cívico militar de Uruguay (1973-1985) debería ser aprobado este año.A principios de agosto del 2021, el oficialista Cabildo Abierto presentó en la cámara alta un proyecto de ley para que mayores de 65 años pasen a prisión domiciliaria.El movimiento Foro Montevideo, que realiza una campaña para que tales exrepresores sean liberados, señala que son "presos políticos". El proyecto fue postergado el año pasado en el Parlamento por diferencias en los miembros de la coalición oficialista, de la cual forma parte Cabildo Abierto.Gustavo Penadés, senador por el oficialista Partido Nacional, aseguró el 9 de mayo que su fuerza política trabaja en una redacción alternativa al proyecto, para que las personas condenadas por delitos de lesa humanidad no puedan acceder a la prisión domiciliaria.En diálogo con Sputnik, Manini afirmó que en la defensa de esta iniciativa defenderán el "espíritu de la carta magna".En su opinión, se pueden establecer excepciones, sobre la base del derecho."Lesa humanidad existe a partir de que entró en vigencia en Uruguay, no a partir de cuando se le antoje a un magistrado. Acá entró en vigencia en 2006, todos los delitos a partir del 2006 pueden quedar exceptuados", agregó.En Uruguay existen 370 causas presentadas ante la justicia por tortura, privación de libertad, desaparición forzada, detención ilegítima, secuestros y amenazas cometidos supuestamente entre 1972, poco antes del golpe de Estado, y 1978.Sin embargo, solo un 3% de las denuncias (11 causas) terminaron en una sentencia, según el Observatorio Luz Ibarburu.

