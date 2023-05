https://sputniknews.lat/20230520/bolivia-avanza-en-la-sustitucion-de-dolares-por-yuanes-en-su-comercio-con-china-1139666491.html

Bolivia avanza en la sustitución de dólares por yuanes en su comercio con China

Bolivia avanza en la sustitución de dólares por yuanes en su comercio con China

Ante la falta de dólares que aqueja al Estado Plurinacional, el Gobierno de Luis Arce analiza acrecentar su comercio exterior mediante el intercambio con la... 20.05.2023, Sputnik Mundo

2023-05-20T05:30+0000

2023-05-20T05:30+0000

2023-05-20T05:30+0000

economía

bolivia

luis arce

evo morales

china

ibce

📈 mercados y finanzas

💶 divisas

yuan

comercio exterior

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/108729/34/1087293462_0:338:5000:3151_1920x0_80_0_0_a3c244108b46e042592b84b42e6c8102.jpg

Tanto el presidente Luis Arce como representantes del sector empresarial boliviano están de acuerdo en incluir el yuan chino en el comercio internacional entre ambos países, así como lo han hecho otras naciones de Sudamérica, como Brasil y Argentina."Las dos economías más grandes de la región ya están transando en yuanes en acuerdos con China. Y la tendencia de la región va a ser esa", evidenció Arce en un encuentro con la prensa nacional en el marco del Día del Periodista Boliviano, el pasado 11 de mayo.De esta manera pretenden dejar atrás al dólar estadounidense como única moneda de intercambio internacional. Esta decisión se visualiza como una solución para los problemas monetarios que presentan varios países de América Latina.Hipotéticamente, este camino también sería beneficioso para las finanzas del Estado Plurinacional, que hoy registra escasez de la divisa norteamericana, explicó el presidente Arce.En este contexto, en las últimas semanas, el embajador de China en Bolivia, Huang Yazhong, se reunió con empresarios de Santa Cruz, donde se evaluó el uso del yuan para el comercio bilateral y para ello la posibilidad de establecer un banco del gigante asiático en el país sudamericano"A través de la creación de un banco chino en Bolivia se podría intercambiar en yuanes. Por supuesto, ese banco en Bolivia entregaría en [pesos] bolivianos", afirmó el presidente de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz, Óscar Mario Justiniano, en una entrevista al canal de TV Bolivisión.Sputnik conversó con el economista Mike Gemio, quien analizó el acercamiento del peso boliviano (Bs) con el yuan. Los presagios de la apertura de un banco chino en el país representan "un hecho desde ya importante. Muestran que capitales extranjeros se interesan en la economía nacional".Conflictos y monedasLa operación especial militar rusa en Ucrania, iniciada en febrero de 2022, tuvo un efecto inesperado: el dólar estadounidense comenzó un retroceso imparable como moneda de comercio internacional.El avance del yuan se consolidó en países de África y Asia. Llegó el turno de América Latina, donde varios países tienen a China como un socio comercial de gran importancia. Por consiguiente, intercambiar productos en la moneda asiática era un paso previsible.Para Gemio, la pérdida de terreno global del dólar "deja ver que el mundo prefiere usar su moneda local, y para sus reservas internacionales otras monedas".Hasta 2010, China comerciaba menos del 1% de sus productos en yuanes, mientras que el 83% se realizaba en dólares, consigna Bloomberg. En el último mes de marzo, por primera vez en la historia del gigante asiático, el uso del yuan (48%) para los intercambios comerciales superó al de la moneda estadounidense (47%).Arce instruyó al Banco Central de Bolivia (BCB) que analice las políticas económicas de Argentina y Brasil sobre el yuan, para evaluar la conveniencia de avanzar en la comercialización en esta moneda en lugar del dólar.También el expresidente Evo Morales (2006-2019) se manifestó a favor de fomentar el comercio en yuanes entre ambas y otras naciones: "Si nosotros con China abrimos este comercio, ya no necesitamos dólar. Nuestra moneda se respeta, respetamos su yuan chino", declaró en la radio Kausachun Coca.La mirada empresarial cruceñaEl departamento de Santa Cruz es de gran importancia económica para el Estado Plurinacional. En el decenio 2012-2022, la producción cruceña "representó en un 27% y 39% de las exportaciones nacionales en promedio tanto en valores (dólares) y volúmenes, respectivamente", de acuerdo con datos del Gobierno departamental.Las presidencias de Morales y de Arce tuvieron (y tienen) que enfrentar a los poderes económicos de Santa Cruz, cuyos empresarios también poseen legisladores y autoridades locales afines, que a menudo se formaron políticamente en las instituciones locales más fuertes: la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz, así como el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE).No obstante, más allá de diferencias ideológicas, los empresarios cruceños manifestaron su interés en que China abra un banco en Bolivia.Desde el IBCE pusieron de relieve los valores de la balanza comercial entre ambos países. El instituto destacó que en 2022 las importaciones fueron por más de 2.500 millones de dólares, mientras las exportaciones rondaron los 800 millones de dólares."Con mucha gratitud vemos que esta instancia también se ha dado en países vecinos como Argentina. Tengo entendido que los famosos Eximbank [de China] también hay en Brasil. Entonces, hoy día, China se vuelve partner principal para el desarrollo del mundo. En Latinoamérica, Bolivia no es la excepción", indicó a los medios locales Alan Camhi Rozenman, presidente del IBCE.Sputnik intentó comunicarse con el instituto para profundizar en estos conceptos, pero no recibió respuesta.De acuerdo con datos del IBCE las compras de Bolivia a China representan productos como autopartes, neumáticos, motocicletas, agroinsumos, maquinaria pesada y otros equipos.Por su parte, Bolivia le vende minerales como plata y sus concentrados, además de zinc y carne de res.CautelaPara el presidente Arce, la falta de dólares que aqueja a Bolivia refleja una "disputa por el control de la economía mundial", entre el bloque liderado por China, Rusia, India y "la vieja Europa y Estados Unidos".Según Arce, "en América Latina hemos tenido siempre una gran influencia de los Estados Unidos sobre nosotros". Pero "hoy muchos países tienen más comercio exterior con China que con Estados Unidos. Las cosas están cambiando", sostuvo.Para Gemio, el Gobierno boliviano debe manejarse con cautela: "El comercio internacional en Bolivia tiene que evaluar con qué países tiene negocios, y si ellos van a aceptar un probable cambio de moneda". En este sentido, son de destacar las alianzas establecidas entre Rusia y China con economías de África y Asia.Regionalmente, "con Argentina y Brasil, primero toca medir el comercio con cada país y analizar cuán representativo es para la economía boliviana. A partir de ese análisis se deben tomar decisiones", concluyó el economista.

https://sputniknews.lat/20230511/arce-alcanzo-la-mitad-de-su-mandato-y-contempla-el-uso-de-yuanes-para-levantar-la-economia-1139312761.html

https://sputniknews.lat/20230505/cuales-serian-las-afectaciones-economicas-en-america-latina-por-la-crisis-bancaria-de-eeuu-1139031012.html

https://sputniknews.lat/20230114/bolivia-y-su-oportunidad-de-aprovechar-el-contexto-internacional-para-crecer-en-2023-1134652225.html

https://sputniknews.lat/20230427/va-a-aliviar-bastante-como-la-apuesta-de-argentina-por-el-yuan-mejorara-la-situacion-economica-1138696374.html

bolivia

china

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sebastián Ochoa https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e5/02/0b/1099675332_0:132:810:942_100x100_80_0_0_b4cbde5ab3e780ce0520f00eb089c730.jpg

Sebastián Ochoa https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e5/02/0b/1099675332_0:132:810:942_100x100_80_0_0_b4cbde5ab3e780ce0520f00eb089c730.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sebastián Ochoa https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e5/02/0b/1099675332_0:132:810:942_100x100_80_0_0_b4cbde5ab3e780ce0520f00eb089c730.jpg

bolivia, luis arce, evo morales, china, ibce, 📈 mercados y finanzas, 💶 divisas, yuan, comercio exterior, 💬 opinión y análisis