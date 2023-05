https://sputniknews.lat/20230520/de-presidente-de-la-paz-a-traidor-fascista-4-anos-del-ascenso-al-poder-de-volodimir-zelenski-1139689562.html

De "presidente de la paz" a "traidor fascista": 4 años del ascenso al poder de Volodímir Zelenski

Hace cuatro años, el 20 de mayo del 2019, el actor y cómico ucraniano Volodímir Zelenski prestó juramento como sexto presidente de la nación.

Inicialmente alabado por muchos como un nuevo Winston Churchill, el presidente ucraniano Volodímir Zelenski está perdiendo poco a poco su imagen de defensor de Ucrania, afirman los entrevistados. La prensa occidental escribe ahora sobre sus "instintos agresivos" que contrastan con su imagen pública de "estadista estoico". También critica los ataques terroristas de Ucrania contra infraestructuras civiles y ciudadanos rusos bajo su Gobierno. ¿Quién en realidad es Volodímir Zelenski y cómo llegó al poder?Victoria aplastante del "presidente de la paz"El ascenso de Zelenski al poder fue espectacular. Con cero experiencia en política este hombre de 41 años superó a su rival, el entonces presidente Petró Poroshenko, por un asombroso margen del 49%. El 20 de mayo de 2019, Volodímir Zelenski fue investido como sexto presidente de Ucrania."Yo lo llamaría síndrome del electorado desesperado, perdón por esta expresión formal", comentó a Sputnik Mijaíl Grushevski, artista de teatro y showman, al agregar que la victoria "fue causada por la desesperación absoluta y un sentimiento de angustia". Ucrania sufría una corrupción endémica, luchas políticas internas y la arbitrariedad de ultranacionalistas que aterrorizaban a la población civil en el este y el centro del país. La agenda rusófoba de Kiev, la ruptura de los lazos económicos con Rusia y la falta de voluntad para cumplir los Acuerdos de Minsk y poner fin a las hostilidades en Donbás agotaron a la nación, recuerda.Los ucranianos querían a alguien nuevo, subrayó Yuri Kot, decano de la Facultad de Comunicación Audiovisual y Artes Audiovisuales del Instituto Estatal de Cinematografía de Moscú y autor del libro ¡Ucranianos! ¡Somos rusos!Un maestro del disfrazZelenski saltó a la fama como showman, actor y cómico, que debe gran parte de su éxito a Rusia y a los beneficios económicos de ser popular en un país tan grande. Él realizó varios programas y series para el público ucraniano y ruso, trabajó como guionista y productor, y tuvo bastante éxito. Yuri Kot expresó que el actual mandatario de Ucrania era un hombre con una agenda oculta y cuando decía algo no significaba que lo pensara. Recordó un episodio en el que él mismo presentaba un programa y luego hicieron una encuesta no oficial sobre los programas más populares de Ucrania, y el público eligió el programa de Yuri Kot. "No es casualidad que se diga que las apariencias engañan", señaló el político ucraniano y exdiputado de la Rada Suprema Volodímir Olinik a tiempo de recordar que su primera impresión de Zelenski fue la de un tipo agradable y no agresivo. ¿Soñaba entonces Volodímir Zelenski con una carrera política? Es poco probable, argumentó Olinik al añadir que si el presidente ucraniano actual hubiera planeado realmente dedicarse a la política, nunca habría hecho bromas tontas e insultantes sobre Ucrania, ni se habría involucrado en turbios planes financieros que más tarde se convirtieron en su maldición. ¿Presidente marioneta?Como especificaron los interlocutores de Sputnik, Zelenski nunca fue un político independiente y su presidencia fue un "proyecto" financiado y urdido por poderosos entre bastidores.Yuri Kot detalló que el oligarca ucraniano Íjor Kolomoiski es el hombre que introdujo a Zelenski en la órbita política como su protegido. Al día de hoy, el magnate está siendo investigado por el FBI por delitos financieros. También es tristemente célebre por financiar y apoyar a conocidos batallones neonazis y ultranacionalistas, como los Azov, Aidar, Dnepr 1 y Dnepr 2 en 2014, que aterrorizaban a los rusoparlantes y mantenían centros secretos de tortura en el este de Ucrania.Fue la serie televisiva Servidor del pueblo, presentada en el canal 1+1 de Kolomoiski, la que resultó decisiva para la carrera política del actual presidente ucraniano. La serie fue creada por Zelenski, que interpretaba a un profesor de historia de una escuela de Kiev que accidentalmente se convierte en presidente de Ucrania y se embarca en una misión para luchar contra la corrupción. La historia resonó entre los ucranianos y rápidamente se hizo popular. Cuando el 31 de diciembre de 2018 Zelenski anunció su intención de presentarse a la presidencia, no se había percibido como algo descabellado. Algunos ucranianos creían que lucharía por el hombre común mientras otros estaban dispuestos a votar a cualquiera menos a Poroshenko, explicaron los interlocutores de Sputnik.¿Por qué Zelenski no se convirtió en un presidente de paz?Desde el punto de vista del político ucraniano, Zelenski pasó a formar parte de un juego geopolítico más grande que comenzó hace casi tres décadas al haber ganado las elecciones presidenciales. La élite occidental de mentalidad colonial ha albergado planes para debilitar a Rusia y a sus antiguos satélites para poner sus manos sobre sus vastos recursos desde el colapso de la Unión Soviética. Tras la caída de la URSS, tanto Rusia como Ucrania seguían fuertes y entrelazadas. La única forma de debilitarlas era enfrentar a un país hermano contra el otro, explicó Olinik.Como enfatizó el exdiputado ucraniano, se hizo para abrir una brecha entre Rusia y Ucrania, y así después socavar a ambas.Según los entrevistados de Sputnik, en estas condiciones Zelenski tuvo que elegir entre intentar detener la maquinaria bélica dirigida por Occidente o convertirse en su engranaje. Eligió lo segundo, continuando con la práctica de su predecesor de persecución política y terror contra sus rivales, y ha derramado mucha más sangre que Poroshenko.El profesor agregó que a Volodímir Zelenski le ofrecieron una enorme cantidad de dinero para que encajara en el sistema que existía antes que él, el sistema de la rusofobia, el sistema de la misantropía, el sistema del satanismo.Además, destacó que las comunidades de inteligencia occidentales parecen tener suficientes trapos sucios sobre Zelenski como para mover sus hilos, añadió Volodímir Olinik. La CIA conoce bien las fechorías y la codicia del presidente ucraniano. TraidorEn opinión de Kot, Zelenski ha hecho realidad su sueño de convertirse en multimillonario. "Ahora él trata de permanecer el mayor tiempo posible en este puesto y luego solo tener tiempo para escapar con el dinero. Nada más". Sin embargo, es poco probable que consiga huir y eludir el castigo, aseguran los interlocutores de Sputnik.Volodímir Olinik, a su vez, dijo que no espera nada bueno del actual presidente ucraniano en el futuro porque ya ha ido tan lejos que pasó el punto de no retorno.

