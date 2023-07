https://sputniknews.lat/20230711/que-desafios-presenta-el-uso-de-municiones-de-racimo-por-parte-de-ucrania-1141437027.html

¿Qué desafíos presenta el uso de municiones de racimo por parte de Ucrania?

¿Qué desafíos presenta el uso de municiones de racimo por parte de Ucrania?

El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de EEUU, John Kirby, admitió los peligros que supone para la población civil de Ucrania las municiones de racimo...

"Comprendemos bien la preocupación por las víctimas civiles y los proyectiles sin detonar que podrían ser recogidos por civiles o niños y causarles daños, sin duda somos conscientes de ello", declaró Kirby en una entrevista concedida a los medios de comunicación estadounidenses. "Pero estas municiones proporcionan una capacidad útil en el campo de batalla", añadió.La Embajada de Rusia en Washington se abalanzó sobre las palabras de Kirby, señalando que el funcionario había "confesado de facto que EEUU comete crímenes de guerra durante el conflicto ucraniano", y "afirma abiertamente que los civiles serían víctimas de armas de tipo racimo".Kirby también indicó que se tomó la decisión de transferir municiones de racimo "para mantener a Ucrania en la lucha", ya que el Ejército ucraniano gasta "muchos miles de proyectiles al día" en todo el frente y "se está quedando sin existencias"."Intentamos aumentar nuestra producción del tipo de proyectiles de artillería que más utilizan. Pero ese ritmo de producción todavía no es el que deseamos. Así que vamos a enviar estos proyectiles de artillería adicionales que contienen municiones de racimo para ayudar a llenar el vacío mientras aumentamos la producción de proyectiles de artillería estándar de 155 [mm]", afirmó el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de EEUU.'Afirmando lo obvio'"Kirby parece afirmar lo obvio sobre la situación de los arsenales de municiones extranjeros", subrayó a Sputnik el experto militar ruso Alexéi Leónkov.Destacando la aparente incapacidad del complejo militar-industrial estadounidense para mantener el ritmo al que Ucrania gasta sus municiones, y la decisión de echar mano de las existencias de proyectiles de los propios inventarios del Pentágono, el observador señaló que los problemas con la munición comenzaron a evidenciarse incluso el año pasado, cuando algunos de los proyectiles de 155 mm enviados por EEUU y sus aliados mostraron una alta tasa de fallos."Esto se pudo observar el año pasado tanto en verano como en otoño. Y ahora, al parecer, incluso este tipo de munición se ha agotado (...) Y para compensar esta escasez de proyectiles, EEUU toma decisiones sin precedentes de vez en cuando de enviar municiones de racimo que son peligrosas, sobre todo para la población civil", afirmó Leónkov.El observador destacó que la decisión de Washington constituye un "precedente" solo en el sentido de que estas municiones de racimo son de fabricación estadounidense, ya que, en realidad, los ucranianos llevan utilizando proyectiles de racimo desde el comienzo mismo del conflicto, y atacando deliberadamente a civiles."El Ejército ucraniano ha recurrido a tácticas inhumanas, utilizando municiones de racimo contra civiles en grandes zonas pobladas como Donetsk y Lugansk. El primer proyectil daña una instalación civil, dejando a la gente bajo los escombros. Cuando los servicios de rescate llegan 40 minutos después, una munición de racimo vuela y mata a quienes acuden en su ayuda. Se han registrado muchos ejemplos de estos ataques, que han sido documentados", declaró Leónkov.Blanco difícilUn otro experto militar, Dmitri Drozdenko, declaró a Sputnik que parte del problema de las municiones de racimo es que es esencialmente imposible derribar sin peligro proyectiles o misiles cargados de submuniciones."Basta recordar Donetsk, donde, cuando un misil Tochka-U que contenía municiones de racimo fue derribado por las defensas antiaéreas locales, aún se desintegró y parte de sus submuniciones siguieron estallando. Ha ocurrido repetidamente", afirmó.Leónkov está de acuerdo, afirmando que es esencialmente inútil apuntar a proyectiles de racimo individuales, y que la mejor estrategia es atacar el obús que los lanza, así como los depósitos de munición que almacenan estas municiones.¿Constituye la decisión de EEUU un crimen de guerra?Leónkov considera "retórica" la cuestión de quién será responsable de los crímenes de guerra en caso de que Kiev acabe utilizando las municiones de racimo de fabricación estadounidense contra la población civil.Por su parte, Drozdenko indicó que, formalmente, no se pueda acusar a Estados Unidos de violar el tratado, ya que no es parte de la Convención sobre Municiones en Racimo (como tampoco lo es Ucrania). "Ucrania ha estado utilizando municiones de racimo fabricadas durante el periodo soviético desde el comienzo mismo del conflicto en 2014. Por lo tanto, es un secreto declarado que las utilizarán, en su mayor parte, según tengo entendido, contra objetivos pacíficos, como ya han hecho", afirmó.Drozdenko señaló que Kiev también ha utilizado ya abundantemente las mortíferas minas terrestres antipersonales Lepestok en zonas civiles, en violación del Tratado de Ottawa, del que Ucrania es signataria, y a pesar de los compromisos de destruir estas armas. Lo que hace que las municiones de racimo sean aún peores es que, a diferencia de las Lepestok, que estallan cuando se colocan bajo unos 12 kg de presión, "con las submuniciones de racimo basta con tocarlas. Por lo tanto, su dispersión es aún peor que la de una simple mina", afirmó el observador.¿Cómo reaccionaría EEUU?Cuando se le pidió cómo, en su opinión, respondería Washington si se viera en la misma situación que Rusia, y si civiles estadounidenses se vieran en peligro por municiones de racimo, Leónkov declaró sin rodeos que "los estadounidenses calificarían esto de amenaza directa a su seguridad nacional e iniciarían un conflicto militar contra el país que utilizara este tipo de armas contra sus civiles".Drozdenko se mostró de acuerdo, afirmando que el único factor que Washington parece entender realmente es la fuerza, y que no negocian con ninguna parte que no muestre fuerza suficiente."Podemos suministrar armas a los luchadores por la libertad que pueden utilizarlas contra los ocupantes estadounidenses. Todo esto continuará hasta que reciban una respuesta adecuada. [El presidente estadounidense John F.] Kennedy tampoco tenía previsto negociar con [el antiguo dirigente de la URSS, Nikita] Jruschov", recordó el observador, haciendo referencia a la Crisis de los Misiles de 1962, en la que la Unión Soviética desplegó misiles con ojivas nucleares en Cuba, lo que finalmente obligó a EEUU a retirar sus misiles nucleares de Turquía.

