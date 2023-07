https://sputniknews.lat/20230720/ministro-boliviano-a-sputnik-han-llegado-desde-eeuu-para-generar-caos-en-la-economia-nacional-1141730698.html

Ministro boliviano a Sputnik: "Han llegado desde EEUU para generar caos en la economía nacional"

El ministro de Economía de Bolivia, Marcelo Montenegro, dialogó con Sputnik sobre diversos puntos de las finanzas del país, que prevé un crecimiento del 4,8%

Montenegro analizó el reciente convenio firmado entre Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y empresas de Rusia y China para procesar el mineral estratégico en los salares de Potosí (sudoeste). El integrante del gabinete del presidente Luis Arce, además, aseguró que para 2025, cuando se prevé que el país produzca 100.000 toneladas de litio, Bolivia tendrá un gran avance industrial, ya que generará mayor movimiento en sectores relacionados con su explotación.El funcionario calculó que, a precios actuales, la futura producción de litio reportaría 4.200 millones de dólares al año.Sobre los convenios firmados con la rusa Uranium One Group, de la corporación estatal Rosatom, y la china Citic Guoan, el ministro explicó que "quienes se han interesado desde un inicio y con mejores ofertas han sido empresas de estos países. Creemos que es una oportunidad para generar un flujo de recursos importantes".La autoridad económica advirtió que existe preocupación "porque hay intereses de las fuerzas anglosajonas, especialmente Estados Unidos, de apropiarse de estos recursos. No es un invento: la jefa del Comando Sur, la señora Laura Richardson, dijo que ellos estaban muy preocupados porque en América del Sur se están entablando relaciones con empresas chinas", relató Montenegro.Richardson "señala que no se debe perder espacio en el triángulo de litio [formado por Argentina, Bolivia y Chile]. Lo dijo así, de forma precisa", como otras autoridades de ese país, recordó el funcionario.En este sentido, "la firma de convenios les preocupa a ellos. Y a nosotros nos llama la atención por el ataque que estamos sufriendo de fuerzas no solamente desde allá, sino que ya dentro de Bolivia hay misiones de empresarios, científicos y analistas que han llegado desde EEUU para generar un estado de caos en la economía nacional", sostuvo.A la espera del 'boom' del litioDesde el 30 de junio, cuando YLB firmó convenios con Moscú y Pekín, diversos analistas evalúan el impacto que la industrialización del litio tendría en la economía boliviana. Consultado sobre este punto, el ministro afirmó que a partir de la extracción del metal se encenderán diversas maquinarias en el país andino."De seguro que sí, porque este tipo de industrias tienen lo que se llama 'eslabonamiento hacia adelante y hacia atrás'. Estimamos que van a haber 29 tipos de industrias, que van a ayudar mucho al negocio del litio", mencionó el funcionario.Este mineral, abundó, "es un elemento tan importante a nivel mundial, en términos de fuentes de energía que van a sustituir al petróleo, al diésel, a la gasolina. Me parece que es una tontería afirmar que la industria del litio no va a irradiar a toda la región y a nivel nacional"."Tenemos interés de que haya una planta ensambladora de vehículos. Es factible porque tenemos gas, hierro, como el que saldrá de la siderúrgica de El Mutún [en Santa Cruz], que puede proveer el tipo de laminados que solicite la planta de automóviles", comentó el ministro.Y agregó: "El presidente Luis Arce anunció que también habrá una planta de neumáticos. Hay todas las posibilidades de tener una sinergia de varias industrias, porque tenemos recursos naturales para hacerlo".Menos dólar, más yuanEstos 3 y 4 de julio se realizó en la ciudad argentina de Puerto Iguazú una cumbre de presidentes del Mercado Común del Sur (Mercosur). Allí, Arce abogó por dar más espacio al yuan en intercambios comerciales, como una manera de dejar atrás el monopolio del dólar."La región vislumbra un nuevo sendero para operar en otra divisa. De hecho ya lo hacemos en Bolivia", advirtió, en tanto, Montenegro. Y aprovechó el espacio para desmentir a asambleístas de la oposición, quienes dijeron a la prensa: "'que ni China utiliza su moneda para hacer operaciones'. Eso es falso. De hecho, el Banco Unión tiene operaciones en yuanes", informó.En este sentido, se refirió a la propuesta de la embajada de China de traer bancos de ese país a Bolivia. "Aquí ya tenemos instalado al Banco de Crédito del Perú (BCP), cuya casa matriz está en su capital, Lima. ¿Por qué no podría operar un banco chino en Bolivia? Lo hacen en Argentina y Brasil, asimismo en el Banco Unión hacemos operaciones en yuanes", destacó.La previsión se mantieneA finales de 2022, el Ministerio de Economía de Bolivia pronosticó que en 2023 se registrará un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) en 4,8%. En estos días Montenegro defiende esta cifra: "Es factible en tanto y en cuanto se den ciertas condiciones. Una de ellas era que el comercio internacional sea fluido, pero en el primer trimestre Perú cerró sus fronteras", asimismo podría afectar el incendio del depósito de la minera San Cristóbal en el puerto chileno de Mejillones."Tenemos claro que hay elementos que pueden estar en contra de esta proyección, pero vemos que en este segundo semestre vamos a mejorar. Comenzará a funcionar la planta siderúrgica de El Mutún [en octubre próximo], también la planta de producción de biodiésel en Santa Cruz, que nos permitirá ahorrar casi 100 millones de dólares en subvención" del energético, además de inversiones como la construcción de plantas separadoras de zinc."Tenemos que apuntar a la proyección del 4,8%, a pesar de todos los eventos adversos seremos una economía de gran crecimiento. El Banco Mundial nos cataloga entre las tres economías de la región con mayor crecimiento", comentó.El ministro resaltó que la inflación hasta junio pasado fue del 0,8%. "Estamos entre los siete países con menor inflación en el mundo. Tenemos una economía en crecimiento, que ha disminuido la pobreza y la desigualdad".¿Cuál es la receta para controlar la inflación?, se le cuestionó. "Hay una manera. Nosotros hemos utilizado la bolivianización como un elemento importante para que la gente utilice el peso boliviano de manera frecuente en el sistema financiero", comentó Montenegro."Un segundo elemento está en la subvención de los energéticos, como el diésel en el área agropecuaria. También está la subvención a la producción de alimentos con la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA), lo cual permite que un cárnico importante, como la carne de pollo, llegue a un precio relativamente moderado", explicó.Por eso, dijo, "viene la crítica de los analistas de derecha, que señalan: '¿Pero cuánto cuesta eso?'. Yo les pregunto cuánto costaría si dejamos que todo se determine por el libre mercado. ¿Cuánto costaría reactivar el empleo, la producción, estabilizar la economía? Costaría más que la subvención, te lo aseguro".

