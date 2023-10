https://sputniknews.lat/20231010/estados-unidos-dejara-a-ucrania-en-un-segundo-plano-mientras-asiste-a-israel-1144582136.html

¿Estados Unidos dejará a Ucrania en un segundo plano mientras asiste a Israel?

Tras el ataque sorpresa de Hamás, Israel habría solicitado a Estados Unidos bombas guiadas con precisión e interceptores adicionales para su Domo de Hierro... 10.10.2023, Sputnik Mundo

El Domo de Hierro israelí, un sistema de defensa aérea de corto alcance, fue rebasado por los ataques de Hamás del pasado sábado 7 de octubre, revelando su vulnerabilidad. Tras el acto hostil del grupo palestino, Tel Aviv pidió a Washington que le ayudara militarmente, lo que incluye el suministro de municiones conjuntas de ataque directo, misiles interceptores para las defensas aéreas de Israel, apoyo de inteligencia y, potencialmente, "más capacidades y armas". La operación contra Hamás evoluciona, según la prensa estadounidense.Mientras tanto, los legisladores estadounidenses también deben considerar el proyecto de ley de 100.000 millones de dólares que propuso el presidente Joe Biden para Ucrania. Uno podría preguntarse cómo los legisladores republicanos y demócratas pueden decidir sobre los paquetes de medidas de Israel y Ucrania, y si uno de ellos quedará en un segundo plano."Creo que inicialmente se acelerarán los sistemas de armas que ya están en proceso para enviar a Israel, así como la ayuda financiera y, por supuesto, la asistencia de vigilancia e inteligencia, incluida la asistencia regional para objetivos, si Israel la necesita", dijo a Sputnik la teniente coronel Karen Kwiatkowski, exanalista del Departamento de Defensa de Estados Unidos."Aparentemente, la propia comunidad de inteligencia de EEUU también fue tomada por sorpresa, y los agentes de inteligencia de EEUU están revisando actualmente cómo fue que también pasaron por alto las señales de advertencia de este ataque inminente en las semanas y meses anteriores", añadió.Diferencia de actitudes hacia la ayuda israelí y ucranianaIsrael ha sido el principal aliado de Estados Unidos fuera de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) desde 1987. A partir de la década de 1960, Washington ha sido un ferviente partidario de Tel Aviv tanto en la Organización de las Naciones Unidas (vetando resoluciones antiisraelíes) como en el escenario político mundial. En total, Washington ha proporcionado a Israel 233.000 millones de dólares en ayuda (si se ajusta a la inflación) desde la formación del Estado israelí, en 1948. Por lo tanto, es natural pensar que los legisladores estadounidenses le darán a Israel la máxima prioridad al considerar la asistencia militar y financiera."La situación en la Cámara de Representantes de los EEUU, donde se controlan los hilos del Gobierno de EEUU, nos dice que en el corto plazo corresponderá al poder ejecutivo reasignar recursos (fondos y ayuda militar) a medida que la situación en Medio Oriente vaya escalando", opinó Kwiatkowski.Si bien anteriormente se mostraron reacios a proporcionar un paquete multimillonario a Ucrania, los republicanos de la Cámara ahora están dispuestos a apoyar urgentemente a Israel. Algunos de ellos han expresado su frustración por los retrasos burocráticos con la ayuda israelí provocados por la salida del presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy. Para ello, están dispuestos a votar por un nuevo dirigente legislativo lo antes posible.Dos de los principales contendientes para el cargo —el líder de la mayoría de la Cámara de Representantes, Steve Scalise y el presidente del Comité Judicial, Jim Jordan— actualmente no alcanzan los 218 votos necesarios. Algunos legisladores republicanos moderados incluso han sugerido traer de regreso a Kevin McCarthy para acelerar la prestación de asistencia a Tel Aviv.¿Hasta qué punto estará involucrado EEUU en la guerra entre Israel y Hamás?El Pentágono ya envió el Grupo de Ataque de Portaaviones Gerald R. Ford al mar Mediterráneo oriental. Sin embargo, Kwiatkowski cree que Estados Unidos no está interesado en empantanarse en Oriente Medio y en una mayor escalada en la región.A pesar de las afirmaciones de algunos líderes republicanos de que Irán estaba detrás del ataque de Hamás, el secretario de Estado Antony Blinken dijo a la prensa estadounidense el domingo 8 de octubre que "aún no hemos visto pruebas de que Irán haya dirigido o esté detrás de este ataque en particular". Aun así, añadió que Washington está examinando si Teherán estuvo involucrada. ¿Cómo se desarrollará la operación de Israel?"El Ejército de Israel es capaz de destruir toda la vida en Gaza, pero Israel enfrenta sus propias preocupaciones y políticas internas, y parte de esto resultará en algún tipo de moderación", cree la exanalista del Pentágono. "Si la respuesta israelí comienza a parecerse a un esfuerzo por exterminar y eliminar a la población de Gaza, esto no servirá a los intereses de Israel a largo plazo".En los últimos años, Tel Aviv ha tratado de normalizar sus relaciones con los estados árabes y logró importantes avances en ese camino durante la presidencia de Donald Trump: en ese momento el país firmó los "Acuerdos de Abraham" con varios países musulmanes. Sin embargo, si la respuesta de Israel a Hamás y a los árabes palestinos se considera demasiado dura, los Estados musulmanes podrían darle la espalda a Tel Aviv, suponen los analistas internacionales.¿Cuál es el origen de las armas de Hamás?Mientras Estados Unidos se prepara para proporcionar algunas armas a Israel, los comentaristas y observadores políticos estadounidenses se preguntan de dónde sacó Hamás sus armamentos para el ataque sorpresa.En la red social X (anteriormente Twitter), Donald Trump hijo publicó una fotografía de un combatiente de Hamás sosteniendo posiblemente un rifle M4, de fabricación estadounidense. También ha habido informes de que combatientes del grupo palestino utilizan sistemas portátiles de defensa aérea SAM IGLA, de fabricación soviética."Sabemos que muchas armas, en particular armas más antiguas y portátiles, han llegado al mercado mundial desde Ucrania, al igual que muchas armas que quedaron en Irak y Afganistán", dijo Kwiatkowski. "El corredor para el comercio de armas estatales y no estatales es geográficamente simple y evidente, por lo que no creo que nadie se sorprenda por esto. Coloca a Ucrania en particular, y a Estados Unidos, en una posición de tener que ignorar los hechos o mentir sobre ellos, o posiblemente verlos obligados a admitir nuestra culpabilidad por una especie de retroceso de los conflictos pasados y actuales que impulsó en el Medio Oriente y Ucrania".

