¿Innovación o incompetencia? La estrategia de Biden para el 2024 preocupa al Partido Demócrata

¿Innovación o incompetencia? La estrategia de Biden para el 2024 preocupa al Partido Demócrata

Dirigentes del partido gobernante en Estados Unidos creen que el equipo del presidente Joe Biden ha tardado demasiado en contratar personal de campaña en... 10.12.2023, Sputnik Mundo

El equipo de reelección de Biden para 2024 cree que ha descifrado la estrategia para realizar campañas en la era posterior al COVID, pero algunos demócratas temen que se está quedando irremediablemente atrás. Esto según un informe publicado este sábado 9 de diciembre en los medios, que cita a varias figuras involucradas con el Partido Demócrata.La clave de la controversia es la decisión de la campaña de Biden de retrasar la contratación de personal en el terreno en los llamados swing states, los estados que son clave para ganar las elecciones y que no tienen una afinidad partidaria definida.De acuerdo a varias personas afiliadas con el Partido Demócrata, el equipo de Biden se ha quedado atrás respecto de la campaña de reelección del expresidente Donald Trump en comparación con este mismo punto en el anterior ciclo electoral, que enfrentó a los mismos aspirantes.Los esfuerzos de reclutamiento del hoy presidente también están muy por detrás de los del expresidente Barack Obama en el momento equivalente de su campaña de reelección en 2011. En octubre de ese año, el equipo del entonces mandatario había contratado personal en 38 estados.Según los medios estadounidenses, la campaña de Biden aún no cuenta con personal remunerado en los estados cruciales de Georgia, Nevada, Pensilvania, Wisconsin y Arizona."Tienen que construir una infraestructura seria en los estados en disputa y no la tienen en este momento", dijo el estratega del Partido Demócrata Pete Giangreco. "Hay que construir una infraestructura para impulsar el mensaje y generar votos".El equipo de Biden depende hasta ahora del personal del Comité Nacional Demócrata, cuyo equipo ha aumentado en comparación con años anteriores. La estrategia representa una inversión del enfoque adoptado por el expresidente Obama, quien en ocasiones fue criticado por construir su propio aparato organizador a expensas del partido nacional.La campaña del mandatario actual también parece creer que el coronavirus ha cambiado las reglas del juego. Las operaciones sobre el terreno, como las encuestas puerta a puerta, tradicionalmente una pieza central de las estrategias electorales, se eliminaron casi por completo en 2020, ya que los demócratas recurrieron a anuncios televisivos y en línea. Ahora el equipo de Biden parece estar a la cabeza con inversiones en esas áreas también en los primeros días de la precampaña.Las dudas sobre su estrategia sólo se suman a preocupaciones más amplias que muchos demócratas han expresado públicamente sobre Biden, en la que la campaña militar de Israel en Gaza representa la última controversia. Una encuesta reciente mostró que el 44% del electorado estadounidense cree en la capacidad de Trump para resolver el conflicto, frente a sólo el 32% que supone lo mismo de Biden.La disparidad refleja un creciente desacuerdo dentro del Partido Demócrata sobre el tema, donde los votantes más jóvenes y los musulmanes y árabes estadounidenses son más propensos a oponerse al apoyo irrestricto de Biden a Israel. Algunos creen que el mandatario y aspirante demócrata, quien está detrás de Trump en las últimas encuestas, corre el riesgo de perder permanentemente a los estadounidenses más jóvenes por esta cuestión.Mientras tanto, la edad del candidato octogenario sigue siendo una gran preocupación. Biden es el presidente de mayor edad en la historia de Estados Unidos; su reelección requeriría que los votantes se sintieran cómodos superando ese hito una vez más, pues tomaría un segundo mandato en la Casa Blanca en 2025 a la edad de 82 años.

