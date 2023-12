https://sputniknews.lat/20231230/podra-bolivia-escapar-de-la-inflacion-regional-en-2024-1147022038.html

¿Podrá Bolivia escapar de la inflación regional en 2024?

¿Podrá Bolivia escapar de la inflación regional en 2024?

Según la última medición, en 2023 la inflación en Bolivia fue del 1,48%, una de las más bajas de Sudamérica. Para 2024 se prevé que subirá al 3,6%. ¿Qué... 30.12.2023, Sputnik Mundo

2023-12-30T01:15+0000

2023-12-30T01:15+0000

2023-12-30T01:15+0000

bolivia

gobierno de bolivia

luis arce

ibce

índice de precios al consumo (ipc)

inflación

reservas de divisas

hidrocarburos

💬 opinión y análisis

📰 resumen del 2023 y predicciones para el 2024

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e4/0a/09/1093064121_0:300:2730:1836_1920x0_80_0_0_e7eed9eda3682e2ab57cd46ba06d4b90.jpg

Para Bolivia, el 2023 concluye con altibajos en materia económica, aunque el balance está lejos de ser negativo.A finales de 2022, el Gobierno de Luis Arce había pronosticado que este año el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) sería del 4,8%, cuando la realidad dará una cifra más cercana al 3%, en el mejor de los escenarios.Las exportaciones, que fueron récord en 2022, tuvieron una caída este año. A ello se suma la baja en las reservas monetarias. De todos modos, el Gobierno de Luis Arce rechaza la posibilidad de que haya una crisis en ciernes: la tasa de desempleo al tercer trimestre del año se mantiene baja (3,6%), además la inflación es de las menores en el mundo.Hasta noviembre de este año, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una variación acumulada del 1,48%. Para 2024 se prevé un alza inflacionaria del 3,60%. Según el Gobierno de Arce, es un indicio de que la economía se mantendrá estable.Y agregó: "El Estado tiene que garantizar a las personas que no haya un incremento en el nivel de vida sin un incremento en el nivel de ingresos. Es lo que se ha hecho en los últimos 16 años, exceptuando el año del golpe", en referencia a 2020, cuando gobernó la presidenta de facto Jeanine Áñez.El Presupuesto General del Estado (PGE) prevé un crecimiento del 3,71% para 2024. Asimismo, se calcula para el próximo año un déficit fiscal de 7,8%. Esto quiere decir que el Estado gastará más de lo que ingrese."El déficit fiscal es uno de los temas que más problemas trae al Gobierno", dijo Azeñas y distinguió como causantes dos escenarios, uno interno y uno externo."Antes el país recibía ingresos sobre todo por la venta de hidrocarburos. Pero de un tiempo a esta parte la producción de hidrocarburos ha ido decayendo, probablemente porque las tareas de exploración no son rigurosas y también porque no hubo suerte", comentó la economista, integrante de la Red de Economía Política.Como elemento externo, mencionó el contexto internacional, marcado por el conflicto en Ucrania y los numerosos paquetes de sanciones impuestas por Occidente a Rusia como represalia a la operación militar que desarrolla.La experta también señaló que podría haber presión inflacionaria si suben los precios de los hidrocarburos a nivel internacional. "Si esto sucediera, subirían nuestros ingresos por venta de este recurso, pero también subiría la subvención a los carburantes. Eso quiere decir que tanto el precio de la gasolina como del diésel va a incrementarse".Según datos gubernamentales, la subvención en 2023 fue de 7.642 millones de bolivianos, unos 1.100 millones de dólares. En el presupuesto de 2024 hay Bs. 10.000 millones destinados a este rubro, 1.440 millones de dólares.La presión del dólarEste 2023 también es recordado por las corridas bancarias generadas por rumores de falta de dólares. Desde entonces se generó un mercado paralelo en el cual el dólar se llega a cotizar Bs. 7,80, mientras el precio oficial es de Bs. 6,86."Tenemos todavía un persistente problema de falta de divisas. Eso puede generar expectativas económicas negativas sobre la gente, que demanda más dólares. Y presiona mucho sobre el tipo de cambio. Pero no creo que el Gobierno devalúe ni nada por el estilo", consideró Azeñas.Para ella, el surgimiento de un mercado paralelo del dólar obedece a "una presión estacionaria por las fiestas de fin de año. Esperaremos que ese precio baje a inicios de 2024. Sin embargo, la presión por la sobredemanda de dólares puede presionar sobre el tipo de cambio. Y eso también va a generar presiones inflacionarias".Un balance positivoEl economista Omar Yujra es diputado por el Movimiento Al Socialismo (MAS) y presidente de la Comisión de Planificación de esa cámara. Consideró que la situación económica de Bolivia es positiva, sobre todo si se la compara con los demás países."En América Latina estábamos creciendo en torno al 7% y en este momento la perspectiva es del 2%. Es decir que casi a una tercera parte hemos disminuido el crecimiento. Y en términos de inflación, a nivel mundial hay un incremento en rubros energéticos y alimentos. La inflación es del 8% a nivel mundial", argumentó.Yujra explicó que el proceso inflacionario mundial se inició por una emisión desmedida de billetes de Estados Unidos durante los tiempos de la pandemia de COVID-19. "Cuando se empezó a generar un proceso inflacionario, intentaron controlarlo subiendo las tasas de interés, pero no ha tenido los efectos esperados, porque no ha bajado la inflación", indicó.El diputado agregó que a partir de las medidas asumidas por el Gobierno de Arce, Bolivia pudo mantenerse ajena a esta espiral inflacionaria."La perspectiva para 2024 es que no bajen considerablemente las tasas de interés. Eso repercute fuertemente en la economía mundial, sobre todo en el financiamiento de créditos", dijo Yujra.La predicción de un 3,6% de inflación para 2024 "estaría dentro de los parámetros que hemos proyectado los últimos años, considerando además que va a haber un fuerte impulso a la inversión pública, de más de 4.274 millones de dólares", informó el parlamentario.

https://sputniknews.lat/20231214/podra-la-economia-de-bolivia-superarse-a-si-misma-en-2024-1146547076.html

https://sputniknews.lat/20231228/como-pueden-afectar-a-bolivia-las-medidas-economicas-del-presidente-javier-milei-1146986524.html

https://sputniknews.lat/20231204/rusia-promovera-el-uso-de-monedas-nacionales-durante-su-presidencia-del-brics-1146264463.html

https://sputniknews.lat/20230720/ministro-boliviano-a-sputnik-han-llegado-desde-eeuu-para-generar-caos-en-la-economia-nacional-1141730698.html

bolivia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sebastián Ochoa https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/0a/01/1144285736_156:0:556:400_100x100_80_0_0_1a6797c1c519fbccbabc7cd160fa5079.jpg

Sebastián Ochoa https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/0a/01/1144285736_156:0:556:400_100x100_80_0_0_1a6797c1c519fbccbabc7cd160fa5079.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sebastián Ochoa https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/0a/01/1144285736_156:0:556:400_100x100_80_0_0_1a6797c1c519fbccbabc7cd160fa5079.jpg

bolivia, gobierno de bolivia, luis arce, ibce, índice de precios al consumo (ipc), inflación, reservas de divisas, hidrocarburos, 💬 opinión y análisis, 📰 resumen del 2023 y predicciones para el 2024, 📈 mercados y finanzas