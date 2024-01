https://sputniknews.lat/20240115/rusofoba-y-belicista-asi-es-esta-aspirante-republicana-a-la-casa-blanca-1147415744.html

Rusófoba y belicista: así es esta aspirante republicana a la Casa Blanca

La exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, una aspirante a halcón de la política exterior, ha superado al gobernador de Florida Ron DeSantis, asegurándose el segundo lugar en el Partido Republicano antes de las próximas primarias presidenciales republicanas. En una encuesta reciente realizada por el Des Moines Register/NBC News/Mediacom en vísperas del 15 de enero, fecha en que inicia la carrera por la Casa Blanca en 2024, Haley obtuvo un 20% de apoyo entre los probables electores republicanos, mientras que DeSantis obtuvo un 16%.Es probable que Donald Trump consiga una victoria aplastante, ya que el 48% de los posibles electores indicaron que el expresidente sería su primera opción.Los electores republicanos se reunirán este 15 de enero por la noche en el estado de Iowa para votar por su candidato presidencial preferido, y la carrera proseguirá posteriormente estado por estado antes de que se elija a un eventual nominado.Sputnik revisa algunas de las declaraciones de una de las aspirantes presidenciales más beligerantes del Partido Republicano.Rusofobia rabiosaNikki Haley, que en repetidas ocasiones se ha promocionado a sí misma como una alternativa populista al "pantano de Washington" y ha afirmado que era hora de "una nueva generación de liderazgo", en realidad no solo ha seguido el guion de la política exterior de Estados Unidos, sino que se ha ganado el dudoso apodo de "halcón con tacones".Aparte de su etapa como embajadora ante la ONU, Haley no puede presumir de ninguna experiencia en asuntos exteriores, pero parece haberse convertido en toda una experta en producir declaraciones políticas de halcón. En 2017, cuando fungía como enviada de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Haley advirtió que Estados Unidos "tomaría nombres" de los países que votaran a favor de una resolución que condenaba la medida del entonces presidente Trump de reconocer Jerusalén como capital de Israel.Conocida rusófoba, en 2018 se había manifestado sobre la necesidad de "abofetear" a Rusia cuando Washington lo considerara oportuno. "Rusia nunca va a ser nuestra amiga", dijo entonces Haley a los estudiantes en una sesión de preguntas y respuestas en la Universidad de Duke, en respuesta a una pregunta sobre "hacer que Rusia rinda cuentas" por la supuesta intromisión en las elecciones presidenciales de 2016, afirmaciones que desde hace tiempo se han tachado de falsas.Washington trabajará con Moscú "cuando lo necesitemos y les abofetearemos cuando sea necesario", bromeó la diplomática estadounidense. Añadió que Estados Unidos estaba haciendo "dos cosas que Rusia nunca querría que hiciéramos", a saber, ampliar el Ejército y expandir su política energética.En cuanto a las sanciones occidentales contra Moscú, en aquel momento Haley sostuvo que deben estar activas al tiempo que se debía mantener el respaldo militar y financiero a Ucrania. Mientras Ron DeSantis se enfrentaba a Nikki Haley en un debate en Des Moines justo antes de los caucus de Iowa, la exgobernadora de Carolina del Sur declaró: "Se trata de prevenir la guerra, siempre se ha tratado de prevenir la guerra... Si apoyamos a Ucrania, eso es solo el 3,5% de nuestro presupuesto de defensa". También afirmó que era mentira que se dijera al pueblo estadounidense que "hay que elegir entre Ucrania o Israel, Israel y asegurar la frontera".La aspirante presidencial republicana también arremetió alguna vez contra la medida provisional presentada en la Cámara de Representantes, que no incluía ayuda para Ucrania, y había pedido recortes de gastos en otros lugares.La supuesta amenaza iraníNikki Haley ha señalado sistemáticamente a Irán como una amenaza durante toda su campaña. Sin embargo, haciendo caso omiso de las devastadoras consecuencias de las anteriores aventuras militares de Estados Unidos en Irak y Afganistán, parece inclinarse por la idea de una guerra con el país persa."Irán responde a la fuerza. Les das un puñetazo una vez, un puñetazo fuerte, y retroceden", dijo Haley.Haley también ha advertido en repetidas ocasiones que no se puede "ser tan arrogantes como para pensar que no ocurrirá otro 11-S" al despreciar las afirmaciones de los inspectores de la ONU que habían investigado el programa nuclear iraní.Además, tachó de "irresponsable" al secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, por negar una relación entre el atentado de Hamás contra Israel del pasado octubre y el acuerdo de Washington con Teherán para liberar a los detenidos estadounidenses. En otra ocasión Haley advirtió de que Washington debería percibir el atentado de Hamás de principios de octubre de 2023 como una llamada de atención, argumentando que Teherán podría infiltrarse en Estados Unidos a través de la "abierta" frontera sur.Desde el ataque de Hamás el 7 de octubre, Haley ha manifestado en todos los mítines su firme apoyo a Israel.El caso de MéxicoNikki Haley ha prometido en repetidas ocasiones que, si resulta elegida, desplegará fuerzas militares en la frontera entre México y Estados Unidos para atacar a los cárteles de la droga en medio de la actual crisis migratoria.Actualmente, hay un total de seis candidatos presidenciales republicanos que han cobrado impulso de cara a los caucus de Iowa.

