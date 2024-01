https://sputniknews.lat/20240127/mision-imposible-por-que-las-fuerzas-israelies-tienen-malos-resultados-en-gaza-1147762553.html

"Misión imposible": ¿por qué las fuerzas israelíes tienen malos resultados en Gaza?

Con más de 100 días de conflicto en Gaza, las Fuerzas de Defensa de Israel han eliminado a menos del 30% de los combatientes de Hamás, según un informe de... 27.01.2024, Sputnik Mundo

Esta semana, fuentes de inteligencia estadounidenses estimaron que Israel había eliminado entre el 20 y el 30% de los combatientes de Hamás, más de 100 días después del inicio del conflicto, que se ha cobrado más de 25.000 vidas en la Franja de Gaza, informó el The Wall Street Journal.Aunque el ala militar de Hamás, las Brigadas Qassam, no revela su número absoluto de combatientes, el desempeño está muy por debajo de los objetivos declarados por Israel en su operación en Gaza: destruir la capacidad militar del grupo palestino.Durante enero, la fuerza rebelde pudo realizar ataques con cohetes contra territorio israelí y tender emboscadas a tropas en territorio de Gaza, demostrando que su poder de fuego está lejos de ser eliminado.El 22 de enero, 21 soldados israelíes murieron en territorio palestino, en el día más mortífero para las fuerzas del Estado hebreo desde el inicio del conflicto. Seis días antes, el grupo palestino lanzó 25 cohetes contra la ciudad israelí de Netivot.La resistencia de las fuerzas de Hamás se debe a su mejor conocimiento del terreno, su extensa red de túneles y la motivación de sus combatientes, afirmó el profesor de relaciones internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Minas Gerais (PUC Minas) Danny Zahreddine.La indiscutible superioridad tecnológica de las Fuerzas Armadas israelíes tampoco parece tener un efecto decisivo en los combates en Gaza, señaló el profesor de la Escuela de Comando y Estado Mayor del Ejército Sandro Teixeira Moita."El campo de batalla urbano es un gran nivelador. Así que un oponente que tiene una desventaja tecnológica —en este caso, Hamás— puede, a través del combate en áreas urbanizadas, igualar el nivel con un enemigo con superioridad tecnológica —en este caso, Israel", dijo Moita a Sputnik.Según él, la red de túneles construida por Hamás resultó ser mucho más extensa e interconectada de lo que Israel había previsto. Y no está claro si existen posibilidades reales de destruir esta auténtica ciudad subterránea.La adopción de tácticas de guerra típicas de una confrontación asimétrica e irregular se combina con el alto nivel de motivación de los combatientes palestinos, destacó Zahreddine."Por supuesto, los israelíes están motivados por los ataques del 7 de octubre. Pero, en el caso de Gaza, están luchando por la autonomía, la independencia y la liberación de Palestina, lo que sin duda le da a esta lucha un significado diferente", consideró el profesor de la PUC Minas. "Palestina ha tenido más de 75 años de lucha por la independencia".El factor estadounidenseMientras las fuerzas de Israel están ocupadas en revertir los resultados militares en Gaza y monitoreando un conflicto cada vez más activo, con Hizbulá al norte de su territorio, Tel Aviv aún debe mantener su capacidad de disuasión contra potencias como Irán.Si Irán se involucra directamente en el conflicto, Israel tendría que sumar a su lista de tareas pendientes la victoria sobre un país con una población casi diez veces mayor, que posee tecnología de misiles balísticos y drones, consideró el profesor de la PUC Minas.El experto recuerda el despliegue de portaaviones estadounidenses en el Mediterráneo oriental y la ofensiva de Washington contra los hutíes en el mar Rojo como señales de que Israel puede contar con su aliado norteamericano en el contexto actual.Por otro lado, la falta de resultados militares sólidos puede abrir espacio para que los parlamentarios estadounidenses cuestionen el apoyo incondicional a Israel, como sucede con Ucrania.El descontento de sectores de la opinión pública estadounidense con el rumbo de la guerra en Gaza podría interferir en los cálculos electorales, presionando a la Administración Biden para que revise o reduzca su apoyo a su aliado en Oriente Medio.Resiliencia internaLa escalada del número de muertes en el lado israelí observada esta semana tensa aún más a una sociedad civil, ya traumatizada por los acontecimientos del 7 de octubre y el aplazamiento de la liberación de rehenes.El servicio militar obligatorio y el alto nivel de militarización social en Israel no garantizan que la sociedad acepte un gran número de bajas y muertes durante el conflicto en Gaza, creen los expertos entrevistados por Sputnik."La sociedad israelí será resiliente al número de muertes porque entiende que hay resultados y éxitos", consideró Moita. "En este momento, existe una percepción de fracaso: las tropas han ido a Gaza, pero no están logrando degradar a Hamás de la manera que se creería posible, ni recuperar a los rehenes".Además, con alrededor de medio millón de personas bajo las armas y, por tanto, alejadas de la vida económica —360.000 movilizados y alrededor de 140.000 profesionales de las Fuerzas de Defensa, estimó el profesor de la Escuela de Comando y Estado Mayor del Ejército—, la economía de Israel comienza a dar signos preocupantes. Sin embargo, el fin de las hostilidades no está en el horizonte, ni tampoco una reversión de los fracasos de las Fuerzas de Defensa de Israel sobre el terreno.El experto lamenta que la estrategia de Israel haya sido "empujar toda la cuestión palestina bajo la esfera militar" , que no dispone de los medios necesarios para resolver un conflicto de esta magnitud."Israel se enfrenta a un desafío no militar. El problema es político, pero lo están abordando las Fuerzas Armadas. Sin embargo, como estamos viendo, el campo militar sólo puede producir resultados militares", concluyó el profesor del Comando y Escuela de Estado Mayor del Ejército.

📰 conflicto palestino-israelí, israel, palestina, ucrania, hamás, fuerzas de defensa de israel (fdi), hizbulá