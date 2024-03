https://sputniknews.lat/20240309/un-cambio-significativo-organizaciones-sociales-de-bolivia-ganaron-espacio-en-el-gobierno-de-arce-1148826368.html

"Un cambio significativo": organizaciones sociales de Bolivia ganaron espacio en el Gobierno de Arce

"Un cambio significativo": organizaciones sociales de Bolivia ganaron espacio en el Gobierno de Arce

El presidente Luis Arce oficializó cinco cambios entre sus 17 ministerios. Las nuevas autoridades están vinculadas a las organizaciones indígenas campesinas...

El presidente Luis Arce modificó un tercio de su gabinete con la finalidad de dar más espacio a dirigentes de organizaciones sociales campesinas e indígenas nucleadas en el Pacto de Unidad. Los ministerios de Desarrollo Social, Medio Ambiente y Agua, Minería, Educación y Culturas ahora están a cargo de líderes y representantes de comunidades rurales de toda Bolivia.En octubre de 2023, miles de obreros, indígenas y campesinos se reunieron en La Ceja de la ciudad de El Alto, en La Paz, para expresar su apoyo al gobierno de Arce. En su pronunciamiento, el Pacto de Unidad pidió al presidente que dé más espacio en su gabinete a las organizaciones sociales."Quiero mencionar que luego de varias reuniones que hemos tenido con diferentes organizaciones sociales, hemos escuchado las diferentes sugerencias para mejorar, para avanzar en esto, que es nuestro Gobierno nacional, que es un Gobierno del pueblo y para el pueblo, un Gobierno comprometido con el pueblo, al cual nunca vamos a traicionar", dijo Arce en la Casa Grande del Pueblo.¿A qué obedecen estos cambios? El analista Fernando Torrez dijo a Sputnik: "Estos ministerios tienen una vinculación muy fuerte con los movimientos sociales, con las organizaciones políticas territoriales. En este caso, se cambia a cinco ministros pero no se toca la columna vertebral del gabinete".Esta "columna vertebral" estaría integrada por los ministros de la Presidencia (María Nela Prada), de Gobierno (Eduardo del Castillo), de Defensa (Edmundo Novillo), Justicia (Iván Lima) y Obras Públicas (Edgar Montaño)."Cabe señalar que tanto el ministro de Gobierno como el de Justicia son altamente cuestionados sobre todo por la fuerza evista", afín al expresidente Evo Morales (2006-2019), actual presidente del oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS) y quien es el principal contendiente del presidente Arce, de cara a las elecciones generales de 2025.Torrez recordó que en el cabildo del 17 de octubre de 2023 se solicitó "la remoción de ministros cuestionados (como Lima y Del Castillo). Pero curiosamente ahora el presidente no toca a los ministros que forman esta columna vertebral".Del compañerismo a la confrontaciónMorales fue derrocado en 2019 para que lo suplantara el Gobierno de facto de Jeanine Áñez (2019-2020), quien ahora está presa por varios delitos cometidos en su asunción irregular. Aún espera la realización de otros juicios que se desprenden de su periodo de gestión.En octubre de 2020 Bolivia recuperó la democracia con el triunfo de Arce por el 55,1% de los votos. El candidato del MAS fue designado por el expresidente Morales.Sin embargo, en 2023, Arce y Morales oficializaron su distanciamiento, mientras que el MAS realizó un cabildo en Cochabamba que designó al expresidente como candidato para 2025.Pero parte de las organizaciones del Pacto de Unidad —que en su momento apoyaron al Gobierno de Morales— ahora piden un segundo mandato para Arce. El dilema debería solucionarse este año en elecciones primarias dentro del MAS. La fuerza de ArceEl analista comentó que desde las organizaciones sociales también se esperaba la creación de nuevos ministerios, abocados a atender a la parte de la población que no recibe ningún apoyo del Estado.Torrez remarcó que cinco sobre 17 ministerios representan prácticamente un tercio de los ministros: "Es un cambio significativo, que se da de golpe. Es la primera vez que ocurre en la gestión de Arce".Los cambiosLas nuevas autoridades son Santos Condori Nina, ministro de Desarrollo Rural y Tierras, cargo que antes ocupaba Remmy Gonzales. La nueva autoridad era concejal del municipio de Laja, en el departamento de La Paz.Humberto Alan Lisperguer Rosales juró como ministro de Medio Ambiente y Agua en reemplazo de Rubén Méndez. Antes era secretario de la Madre Tierra de la Gobernación de Cochabamba.Alejandro Santos Laura, dirigente de los mineros cooperativistas de La Paz, es el nuevo ministro de Minería y Metalurgia, en lugar de Marcelino Quispe.El exgobernador de Potosí Omar Véliz Ramos (entre 2019 y 2021) es el nuevo ministro de Educación, cargo que ocupaba Edgar Pary.Esperanza Guevara, del CNMCIOB-BS, fue posesionada como ministra de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, para dejar de lado a la exministra Sabina Orellana.Y agregó: "Queremos pedirles, muy respetuosamente, que todo lo que vayan a hacer estén seguros que es mirando al pueblo boliviano. Los estamos mirando nosotros también. Hagan las cosas de la manera mucho más transparente posible, sean ustedes un ejemplo de ministros para mostrar al pueblo boliviano que sí se puede hacer gestión con mucha transparencia y honradez".Finalmente, envió un mensaje a las organizaciones sociales que tanto solicitaron este espacio: "Demuestren de dónde vienen, esa cuna, demuestren ese compromiso con el pueblo boliviano".

