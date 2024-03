https://sputniknews.lat/20240313/consejera-electoral-de-mexico-votar-no-basta-hay-que-dar-seguimiento-a-quienes-elegimos--video-1148664902.html

Consejera electoral de México: votar no basta, hay que dar "seguimiento a quienes elegimos" | Video

Los derechos electorales de los mexicanos no finalizan al emitir su voto en las casillas, ya que estos continúan en la rendición de cuentas de los funcionarios... 13.03.2024, Sputnik Mundo

Asimismo, la integrante del órgano electoral mexicano invita a la población a que no se olviden de los legisladores, ya que ellos tienen la obligación de impulsar iniciativas y leyes "que van a armonizar las agendas de los derechos de diferentes grupos y de la ciudadanía en general".Y esto es muy relevante, debido que faltan menos de tres meses para que se realicen los comicios más grandes en la historia del país latinoamericano.De acuerdo con el INE, son 20.708 cargos, divididos en federales y locales, los que estarán en juego en las elecciones y se definirán el domingo 2 de junio. El que tiene los reflectores puestos es el de la Presidencia de México, ya que se conocerá a la persona que sustituya al mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, en el cargo. Para ello, contienden Claudia Sheinbaum, el partido oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena); Xóchitl Gálvez, abanderada por la coalición Frente Amplio por México, conformada por los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD), y Jorge Álvarez Máynez, candidato por el partido Movimiento Ciudadano.Los actos que se sancionanAl igual que en otras naciones, la contienda electoral en México tiene reglas estrictas a seguir. Por ejemplo, el mandatario en turno, en este caso, López Obrador, no puede hablar durante estos meses sobre las obras que se realizan en su gestión, y tampoco influir a favor de una u otra fuerza política.Pero otros temas que también son considerados, explica Zavala, son las expresiones empleadas por todos los contendientes, sin importar si disputan cargos federales o locales, debido a que está prohibido caer en calumnias."Una regla principal que debemos tener en cuenta es la no violencia, y menos la violencia política contra las mujeres. ¿Por qué? Hay que cuidar hasta el lenguaje, las formas y las expresiones. Se ha determinado por la ley, que estas conductas, aunque parezcan sutiles, dañan", asevera desde las oficinas del INE, en la Ciudad de MéxicoLo que sí pueden hacer los candidatos, al menos desde el 1 de marzo y hasta el 29 de mayo, es invitar a la población a conocer sus proyectos y que acudan a las urnas a votar."[Los políticos] ya están en posibilidades de salir a pedir el voto, de presentar cuáles van a ser sus programas de gobierno, qué visión tienen, cuál es su plataforma electoral para conquistar las voluntades de la ciudadanía", reconoce Zavala.Sobre su previsión acerca de cómo se desempeñará lo que queda de las campañas, vaticina que contengan "mucha información y planteamientos propositivos para la ciudadanía, para que tenga elementos y pueda decidir quién quiere que gobierne y que los represente".La seguridad en las eleccionesUno de los temas más relevantes durante esta jornada electoral han sido los actos violentos perpetrados contra los aspirantes a algún cargo público en México. De acuerdo con el organismo Laboratorio Electoral, tan solo de septiembre de 2023 a la fecha, han sido asesinados cerca de 18 candidatos, de los cuales, en su mayoría pertenecían a Morena. Ante esta oleada, Zavala expone que se han tomado las medidas necesarias por parte del INE para procurar la seguridad no solo de los políticos, sino de funcionarios de casilla y los electores. Para ello, han colaborado con las autoridades federales y locales."La otra vertiente que la ley electoral faculta a la presidencia del Instituto, es de ser la gestora o el canal de comunicación de gestión, para cuando las y los candidatos piden algún tipo de medida de protección. Lo que se hace (...) es que nosotros recibimos la solicitud, se pasa a las autoridades correspondientes y son ellas quienes hacen el análisis de riesgo, valoran las circunstancias particulares, revisan los índices delictivos que tienen estas autoridades definidos y, a partir de eso, determinan qué medida de protección y cómo se le va a brindar a la o el candidato", comenta.Hasta el momento, de acuerdo con la consejera del INE, se han recibido solo siete solicitudes de candidatos a cargos locales y federales.Voto extranjeroSi bien los sufragios de los mexicanos son fundamentales para la realización de los comicios y que la democracia se ejerza como debe ser, hay un componente muy relevante: la opinión de los connacionales que viven en otras naciones."Para este proceso electoral, ya tenemos más de 220.000 personas inscritas (...) y más de un millón y medio de personas cuentan con una credencial en la mano", rescata Zavala.Asimismo, explica que de los interesados, cerca del 70% eligió emitir su voto vía electrónica; en segundo lugar quedaron sufragio vía postal y el presencial."Por primera vez, vamos a estar, a nivel general, para todos los cargos de elección popular que tienen derecho a elegir, en 23 consulados, con mesas receptoras del voto para que puedan participar en una modalidad presencial. 20 [estarán] en Estados Unidos, una en Montreal, una en Madrid y una en París", anuncia.Esto se debe principalmente al aumento de la participación tanto para tramitar la credencial de elector, esencial para votar, como para registrarse como interesados en la contienda electoral."También se abrió la posibilidad del ejercicio a más derechos: a ser funcionarias y funcionarios de casilla, de ser observadoras y observadores electorales a nivel internacional, allá donde residen, o tener una posibilidad de representar a una fuerza política, porque también habrá representantes de partidos políticos", dice la consejera del INE mexicano.Recomendaciones para la poblaciónMás allá de si los mexicanos votan en territorio nacional o desde otro país, Zavala les invita a mantenerse informados y reflexionar previo a acudir a las casillas el domingo 2 de junio.Una de las maneras es a través de los tres debates que se realizarán, en el caso de los candidatos a la Presidencia de México. Estos se llevarán a cabo en las siguientes fechas:"Estará disponible la página Candidatas y candidatos, conóceles [a partir del 18 de marzo]. Ahí van a encontrar la información de quiénes son, qué han hecho, qué proponen, para que nos vayamos informando y podamos hacer un ejercicio de contraste. Así tendremos información para que encontremos a las mejores personas que queramos que abanderen los gobiernos o la representación política", añade la funcionaria electoral.A la par, el INE aplica un cuestionario elaborado con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) sobre el voto informado, lo que es importante para saber qué candidatos y qué personas están al pendiente de toda la jornada electoral.

