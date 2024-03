https://sputniknews.lat/20240325/mexico-rechaza-tensiones-con-eeuu-por-acero-no-queremos-ningun-tipo-de-guerra-1149217935.html

México rechaza tensiones con EEUU por acero: "No queremos ningún tipo de guerra"

México rechaza tensiones con EEUU por acero: "No queremos ningún tipo de guerra"

25.03.2024

El mandatario mexicano señaló que las inversiones originarias de Pekín seguirán arribando al territorio nacional, debido al nearshoring y a la calidad de la fuerza laboral de la clase trabajadora del país latinoamericano."No tenemos protestas de China ni de EEUU [en este rubro]; están muy bien las relaciones con EEUU y China", apuntó.Un nuevo capítulo sobre el aceroRecientemente, la representante comercial de la Casa Blanca, Katherine Tai, advirtió que EEUU podría volver a imponer aranceles para el acero y el aluminio, si México no tomaba medidas urgentes para frenar el aumento de la exportación de productos de origen no mexicano, triangulados hacia territorio estadounidense.Ante ello, la titular de la Secretaría de Economía de México, Raquel Buenrostro, dijo que la nación latinoamericana podría responder con medidas similares en caso de que la amenaza estadounidense sea cumplida.Las importaciones estadounidenses de ciertos productos de acero están sujetas a un arancel de 25%, según la Ley de Expansión Comercial de 1962 (Sección 232), pero Canadá y México no están sujetos a ellos gracias al T-MEC, aunque se podrían volver a imponer a grupos de productos después de nuevas consultas.Al respecto, el presidente mexicano declaró el 28 de febrero de 2024 que Washington debía reflexionar antes de llevar a cabo sus amenazas."¡Qué casualidad que lo hacen ahora [previo a las elecciones presidenciales]! Nada más que, primero, que se enteren, que vean las encuestas. Yo no me puedo meter en eso, pero que entren en razón. ¿Van a poder con esas medidas, con la guerra sucia, manipular al pueblo de México? No", afirmó.

