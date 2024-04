https://sputniknews.lat/20240401/amlo-explica-por-que-milei-cayo-en-una-trampa-al-llamarlo-ignorante-1149397369.html

AMLO explica por qué Milei cayó en una trampa al llamarlo "ignorante"

AMLO explica por qué Milei cayó en una trampa al llamarlo "ignorante"

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló que es importante revisar el contexto de la entrevista de su par argentino, Javier Milei

López Obrador recordó que, desde hace más de dos décadas, han tenido diversas diferencias con el periodista argentino, quien radica en Miami. "Hay una antipatía recíproca", afirmó el mandatario mexicano.Esto ocurre tras la pugna entre Milei y López Obrador, después de que ante CNN, el jefe de Estado argentino llamó "ignorante" al político mexicano."Es un halago que un ignorante como López Obrador hable mal de mí, me enaltece", le dijo Milei al periodista Andrés Oppenheimer, quien le pidió su opinión sobre las críticas que el presidente mexicano y la candidata oficialista a la presidencia de México, Claudia Sheinbaum, han hecho sobre sus ideas políticas.En respuesta, el mandatario mexicano indicó que no comprendía cómo una sociedad tan inteligente como la argentina votó por Milei, al que acusó de despreciar al pueblo. Además, al finalizar su mensaje, López Obrador refrendó su apoyo a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, quien también fue blanco de los insultos de Milei, que lo tildó de "asesino terrorista" durante la entrevista.Los ataques de Milei en contra de Petro derivaron en la expulsión del aparato diplomático argentino en Colombia.El 27 de marzo de 2024, la Cancillería de Colombia informó que "las expresiones del presidente argentino han deteriorado la confianza" en las relaciones bilaterales, además de "ofender la dignidad del presidente Petro, quien fue elegido de manera democrática".Sin embargo, las tensiones de México y Colombia con Argentina se suavizaron entre el 29 y 31 de marzo de 2024, cuando la canciller mexicana, Alicia Bárcena, sostuvo una charla con la ministra de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de Argentina, Diana Mondino, con la que reconocieron la importancia del vínculo bilateral.Mientras que el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Luis Gilberto Murillo, indicó que, aunque los lazos con Argentina no son los mejores en este instante, no están rotos."Lo que queremos que quede claro [es] que no aceptamos las expresiones de irrespeto del presidente Javier Milei", puntualizó.

