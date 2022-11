https://sputniknews.lat/20221110/corre-peligro-la-democracia-en-bolivia-como-asegura-el-presidente-arce-1132303257.html

¿Corre peligro la democracia en Bolivia como asegura el presidente Arce?

Al cumplir dos años de mandato, el presidente dio un extenso informe técnico de gestión ante el Congreso. Allí alertó de nuevos intentos golpistas, como el... 10.11.2022, Sputnik Mundo

américa latina

bolivia

gobierno de bolivia

luis arce

santa cruz

movimiento al socialismo (mas)

💬 opinión y análisis

El informe de dos horas y media que dio el presidente Luis Arce en el segundo aniversario de su mandato es material de análisis por lo que dijo y también por lo no dicho.Analistas consultados por Sputnik coincidieron en que el mandatario se ciñó a un discurso técnico, sobre los logros de su gestión. Desde la oposición criticaron que no hiciera referencia al conflicto por el censo, por el cual hay un paro indefinido desde el 22 de octubre en el departamento de Santa Cruz, económicamente el más importante del país.Arce, economista de profesión, se apartó durante algunos momentos de su informe técnico para remarcar que hay en marcha un nuevo intento golpista, como el de 2019, que concluyó en el derrocamiento del expresidente Evo Morales (2006-2019). Se refería, sin nombrarlo, al paro indefinido dictado por el gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, y al Comité Cívico local.A este panorama se suma que días atrás el presidente cambió a la cúpula de las Fuerzas Armadas. ¿Puede relacionarse esta decisión con las constantes acciones golpistas que denuncia?"Yo creo que sí. Creo que son implicancias del paro y de las movilizaciones", dijo a Sputnik el exministro de Defensa Reymi Ferreyra. Y recordó que el presidente en su discurso manifestó que no permitirá que vuelva a ocurrir "lo que pasó en 2019".Entonces, según el exministro, "el presidente [Arce] quiere evitar cualquier sorpresa por ese flanco, porque finalmente las Fuerzas Armadas tienen la misión de garantizar el orden constitucional".En diálogo con Sputnik el analista Marcelo Aruquipa indicó que "el presidente ha identificado que sus adversarios, la oposición política al oficialismo, hoy no está dentro del sistema de partidos, está por fuera. Significa, pues, un eje compuesto por movimientos altamente volátiles y reaccionarios".El nuevo alto mando militar está constituido por el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, general del Ejército Hugo Arandia López; el jefe del Estado Mayor, contraalmirante Gonzalo Vigabriel Sánchez; el comandante general del Ejército de Bolivia, general de brigada Juan José Zúñiga Macías; el comandante general de la Fuerza Aérea Boliviana, general de brigada aérea Marcelo Zegarra Gutiérrez; y el comandante general de la Armada boliviana, contraalmirante Juan Arnés Salvador.Una explicación detalladaEl discurso de Arce ante la Asamblea fue "una intervención pormenorizada y detallada de las actividades que involucran administrar todo un país, con el espíritu de ofrecer información transparente para que se sepa que administrar un Estado es sumamente complejo", aseguró Aruquipa.Destacó que el extenso informe sirvió para dar la idea de que Bolivia "no tiene hoy día las fuertes preocupaciones que tienen nuestros vecinos", afectados fundamentalmente en sus tasas inflacionarias por los efectos de las sanciones económicas impuestas unilateralmente a Rusia por parte de Estados Unidos y sus aliados en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) a raíz del conflicto en Ucrania.Diputados y senadores de la oposición en la Asamblea Legislativa Plurinacional levantaron carteles referidos a su deseo de que el censo se realice en 2023. Con este reclamo, que motivó el paro indefinido en el departamento de Santa Cruz (este), taparon constantemente las palabras del presidente.Sin embargo, Arce no hizo mención al censo, cuya mesa técnica continúa trabajando en la ciudad de Trinidad, capital de Beni, para arribar a una fecha definitiva de realización.Pero el Comité Interinstitucional de Santa Cruz, conformado por la Gobernación, el Comité Cívico y la Universidad Gabriel René Moreno, ya se retiró de la negociación, porque no fue oído su reclamo de que el censo tenga lugar el año que viene. Según el Gobierno nacional,se debe realizar en 2024 para llegar en óptimas condiciones técnicas.La oposición lo habría acusado de meterse "en una discusión técnica, con la intención de influir en la fecha del censo. Por eso creo que fue lo más prudente no referirse al tema", aseguró.¿Se acerca el fin del paro?Con el inminente fin del trabajo de la mesa técnica, las autoridades cruceñas se esfuerzan por dar ánimos al paro indefinido, que ya tiene a la población asoleándose por más de dos semanas en los puntos de bloqueo, con temperaturas mayores a los 30°.Ferreyra, exministro de Defensa entre 2015 y 2018, es de la ciudad de Santa Cruz. Contó que tras varios días de protesta "hay cansancio en la gente. Creo que va a ser muy difícil una movilización más general, con medidas más radicales".Pero aclaró: "Todo es posible en política. No obstante, yo lo hallo muy difícil que crezcan las movilizaciones. Y, de hecho, la opinión está dividida. Hay sectores que no quieren seguir con el paro, mientras hay otros que quieren seguir".Números positivos en peligroPor su parte, la senadora Mery Choque, del Movimiento Al Socialismo (MAS), dijo a Sputnik que "el discurso de nuestro presidente fue en función del objetivo de la reconstrucción económica, la reactivación de la inversión pública, el cuidado del poder adquisitivo de nuestros hermanos bolivianos".En la Asamblea, Arce indicó que hasta mediados de año el Producto Bruto Interno (PBI) creció en un 4,13%, con una inflación de 1,8%. Las cifras de crecimiento y "el dato de que tenemos la inflación más baja de la región representan y son la marca de la actual administración gubernamental", afirmó Choque.Pero los números positivos pueden decaer de persistir el bloqueo indefinido en Santa Cruz, que en sus dos primeras semanas causó pérdidas por más de 500 millones de dólares, según el Ministerio de Economía.Y ante la negativa de la mesa técnica de realizar el censo en 2023, varios comités cívicos de otros departamentos anunciaron que se sumarán a las medidas de presión enarboladas por Santa Cruz.Aunque los comités cívicos de otros departamentos carecen de la fuerza del cruceño, que cuenta con un fuerte apoyo de las empresas locales y políticos opositores al MAS.La senadora sostuvo que estas protestas representan "un claro ataque de desestabilización al actual Gobierno por parte de intereses de transnacionales que quieren depredar nuestros recursos naturales".

bolivia

santa cruz

