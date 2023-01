https://sputniknews.lat/20230125/que-es-el-tanque-leopard-2-y-por-que-es-tan-polemica-su-posible-entrega-a-kiev-1134975929.html

¿Qué es el tanque Leopard 2 y por qué es tan polémica su posible entrega a Kiev?

El carro de combate principal alemán Leopard 2 lleva más de una semana en boca de funcionarios europeos, ucranianos y rusos, con la presión de los aliados de... 25.01.2023

Envío de tanques de Occidente a Ucrania: tan inútil como irrisorio Envío de tanques de Occidente a Ucrania: tan inútil como irrisorio

El debate sobre la posible entrega de los tanques alemanes Leopard 2 a Ucrania sigue intensificándose, y el jefe del Pentágono, Lloyd Austin, apenas ocultó su decepción en una rueda de prensa celebrada la semana pasada en la base aérea de Ramstein, en el suroeste de Alemania, tras no conseguir que Berlín accediera a entregar los carros de combate. Austin declaró a los periodistas que Kiev dispone de una "ventana de oportunidad cada vez más pequeña de aquí a la primavera" antes de iniciar una ofensiva, y necesita "reunir las capacidades adecuadas", incluidos los carros de combate.Polonia subió la retórica el 23 de enero, con el viceministro polaco de Asuntos Exteriores, Arkadiusz Mularczyk, advirtiendo de que Alemania podría acabar "en un aislamiento internacional" por el asunto de los tanques. La ministra alemana de Asuntos Exteriores, Annalena Baerbock, anunció el 22 de enero que Berlín "no se interpondría" si Polonia u otro operador de Leopard 2 enviara a Kiev los carros de combate de sus propias reservas.¿Qué es un carro de combate principal?Conocido también como tanque de batalla principal [Main Battle Tank, o MBT, en inglés], o 'tanque universal' o kampfpanzer [en alemán, 'tanque de batalla'], es un término utilizado por los ejércitos occidentales para definir la principal plataforma de armas de las fuerzas terrestres acorazadas, que combina una gran potencia de fuego, un blindaje grueso y movilidad. En la terminología militar soviética y rusa, los MBT se conocen simplemente como 'tanques principales', y tienden a ser más ligeros, más pequeños y más cortos que sus homólogos occidentales, en consonancia con las doctrinas centradas en la guerra de gran movilidad, en los que el combate tanque contra tanque es solo uno de los componentes del uso de los carros de combate principales. Las potencias occidentales, por el contrario, se han pasado las tres últimas décadas del siglo XX y hasta la actualidad construyendo tanques cada vez más grandes, pesados, caros y potentes.Los MBT son un producto del periodo inmediatamente posterior a la Segunda Guerra Mundial, cuando los avances en blindaje, cañones pesados y potencia de motor hicieron posible construir unidades blindadas más pesadas que combinaban movilidad y potencia de fuego. Los primeros MBT fueron el Centurion británico, el T-54 soviético y la serie Patton estadounidense.Desde finales de la década de 1940 hasta hoy, se han desarrollado cuatro generaciones de tanques de batalla principales. La segunda generación, que vino a partir de finales de la década de 1950, suele presentar mejoras en cuanto a cañones aún más pesados, las primeras formas de protección contra ataques nucleares, biológicos y químicos [NBQ] y la capacidad de combatir de noche.La tercera generación, que surgió a mediados de la década de 1970, añadió blindaje compuesto o reactivo explosivo, sistemas de control de fuego automáticos y/o informatizados y mejoras en las imágenes térmicas. Los tanques de cuarta generación, que llegaron en la década de 2010, se han centrado en mejoras tecnológicas, como desplazamiento y control de tiro asistidos por inteligencia artificial, torretas, cascos y sistemas de armamento mejorados. Solo unos cientos de tanques de cuarta generación, como el Type 10 de Japón y el K2 Black Panther de Corea del Sur, se han utilizado sobre el terreno. Mientras tanto EEUU, Francia, Rusia, Alemania, Turquía, el Reino Unido, la India y otros países trabajan en sus propios diseños, ya se trate de una profunda mejora de las plataformas existentes, como el Leclerc XLR francés y el Challenger 3 británico, o de uno nuevo, como el T-14 Armata ruso.¿Qué es el Leopard 2 y para qué sirve?El Leopard 2 es un MBT de tercera generación. Desarrollado en la década de 1970 por el gigante armamentístico Krauss-Maffei, con sede en Múnich, e introducido en servicio en el Ejército de Alemania Occidental en 1979, el Leopard 2 fue el sucesor del Leopard 1, un Kampfpanzer de segunda generación diseñado por Porsche y construido por Krauss-Maffei desde mediados de la década de 1960 hasta mediados de la década de 1980.Como la mayoría de los tanques occidentales y rusos contemporáneos en servicio hoy en día, el Leopard 2 es un producto de la Guerra Fría, cuando la OTAN y el Pacto de Varsovia se esperaban un enfrentamiento en las llanuras y bosques de una Alemania dividida.El tanque, de 62 toneladas, 10 metros de largo, 3,75 metros de ancho y 3 metros de alto, tiene una tripulación de cuatro personas e incorpora un motor diésel V12 biturbo refrigerado por líquido que le permite recorrer entre 220 y 340 km a velocidades de hasta 70 km/h con un solo depósito de combustible.Su armamento principal es el cañón de ánima lisa Rh-120 de 120 mm fabricado por Rheinmetal, la misma plataforma utilizada en el M1 Abrams estadounidense, el Type 90 japonés, el K1A1 surcoreano y, en el futuro, el Challenger 3 británico. El cañón tiene dos versiones, la L/44 y la L/55, que difieren en la longitud del calibre y, en consecuencia, en la velocidad y el alcance del proyectil. El armamento secundario incluye dos ametralladoras de 7,62 mm.El tanque presenta un blindaje compuesto, que incluye acero, cerámica y volframio, con un grosor de entre 30 y 860 mm. Los entusiastas de los tanques han señalado varios puntos débiles en la construcción del Leopard 2, como la mira principal del artillero, literalmente un agujero en el blindaje frontal crucial de la torreta, y el compartimento de la tripulación, que está protegido por un diseño de blindaje homogéneo laminado que hace que toda la torre del tanque sea vulnerable al fuego enemigo en condiciones de guerra asimétrica (más sobre esto, abajo).Las fábricas de Alemania Occidental produjeron 3.600 Leopard 2 entre 1979 y 1992, lo que los convierte en uno de los tanques más fabricados entre los ejércitos de la OTAN. Al final de la Guerra Fría se desarrollaron cuatro variantes para mejorar el modelo base: el 2A1, el 2A2, el 2A3 y el 2A4, con mejoras como la mira térmica del artillero, mejor blindaje y protección NBQ, y nuevos equipos de comunicaciones. Los 2A4 incorporan un sistema automatizado de extinción de incendios, controles de fuego totalmente digitales y blindaje de titanio. La Bundeswehr modernizó más de tres cuartas partes de sus Leopard 2 a la variante 2A4 al final de la Guerra Fría. La variante actual, el 2A5, adoptada a partir de mediados de la década de 1990, presenta un blindaje de torreta más grueso y angulado, nuevas miras térmicas, así como ordenadores, cámaras, GPS actualizadas entre otras mejoras.Al mismo tiempo, hay variantes aún más avanzadas, como el 2A6 y 2A7, que tienen una presencia limitada en las Fuerzas Armadas que las adaptaron. De hecho, algunos países están llevando a cabo una acutalización de sus 2A5 hasta el nivel de estas dos versiones. Sus primeras entregas comenzaron en la década de 2000. ¿Cuántos Leopard 2 lleva Alemania?En la actualidad, Alemania solo posee una pequeña parte de los Leopard 2 construidos, con 328 unidades en su inventario. La mayoría del resto se vendió tras el final de la Guerra Fría.¿Cuántos Leopard 2 tienen otros países?Los Países Bajos y Suiza compraron varios Leopard 2 cada uno en la década de 1980, y los carros se exportaron a partir de la década de 1990 a más de una docena de países, como Canadá, Polonia, la República Checa, Eslovaquia, Hungría, Austria, Noruega, Finlandia, Suecia, Dinamarca, España y Portugal, así como a Grecia, Turquía, Indonesia, Singapur, Chile y Catar.¿Cuál es la historia de servicio del Leopard 2?En sus 44 años de vida en servicio, los Leopard 2 han sido desplegados en una media docena de misiones por países de la OTAN, empezando por la 'fuerza de mantenimiento de la paz' liderada por el bloque que ocupó Kosovo tras la brutal y sangrienta agresión de la OTAN contra Yugoslavia en 1999. La Bundeswehr envió 28 Leopard 2 a Kosovo en una demostración de fuerza, pero su movilidad se vio restringida debido a su inmenso peso, que superaba la capacidad de algunos puentes locales. También se enviaron Leopard 2 alemanes a Macedonia en 2001, para proteger un almacén logístico hasta su retirada en 2004. Las fuerzas holandesas desplegaron Leopard 2 en Bosnia para la operación de 'Imposición de la paz' por La Fuerza de Implementación de la OTAN [en inglés: Implementation Force, abreviada como IFOR].La primera experiencia de combate de los Leopard, y las pérdidas en el campo de batalla, comenzaron a producirse durante la guerra liderada por EEUU en Afganistán. En el transcurso de los combates contra los talibanes*, fueron destruidos tres Leopard 2 canadienses y seis daneses, y otros 15 Leopard canadienses quedaron inutilizados pero fueron reparados. Las pérdidas se atribuyeron en su mayoría a bombas colocadas al borde de las carreteras, y las tripulaciones de los vehículos por lo general sobrevivieron con heridas leves gracias a la buena protección del blindaje del tanque. Sin embargo, el conductor de un Leopard 2 danés murió en julio de 2008 a causa de un artefacto explosivo improvisado, y los demás miembros de la tripulación sufrieron heridas de diversa gravedad.Turquía desplegó docenas de sus tanques Leopard 2A4 en el norte de Siria en 2016 y 2018, donde participaron en feroces combates contra combatientes kurdos y de ISIS**. Una docena o más de Leopard 2 turcos fueron abatidos en combates en Siria a la fecha, perdidos por artefactos explosivos improvisados, coches bomba suicidas o misiles guiados antitanque, y otros dos fueron capturados por ISIS a finales de 2016 en las afueras de la ciudad de al-Bab.En 2017, los medios alemanes calcularon que hasta diez Leopard 2 turcos fueron destruidos por ISIS, seis de ellos utilizando el Kornet, un misil antitanque ruso ampliamente exportado. En 2018, las fuerzas kurdas publicaron imágenes de un mortífero ataque con misiles contra un Leopard 2 en el que el tanque quedó destruido y murieron sus cuatro tripulantes.La actuación de los Leopard 2 en Siria suscitó dudas entre los observadores alemanes sobre la conveniencia de los tanques para entornos urbanos y contra los insurgentes. "Los vehículos pesados sobre orugas están diseñados para un duelo [contra otros tanques] y su máxima protección está en la parte delantera... Dado que, por ejemplo, el misil guiado antitanque ruso Kornet puede penetrar blindajes de incluso 1,2 metros de grosor, un tanque es relativamente vulnerable en sus zonas menos protegidas", indicaba entonces un informe de Welt.Si se envían a Ucrania, los tanques alemanes se enfrentarán a problemas similares, además de los problemas asociados a enfrentarse a un enemigo convencional con artillería pesada y apoyo aéreo. Es casi seguro que los planificadores militares rusos darán prioridad a la destrucción de cualquier Leopard 2 avistado en el campo de batalla, solo para transmitir a los patrocinadores occidentales de Kiev que los potentes tanques no son invencibles.¿Cómo se compara el Leopard 2 con el M1 Abrams estadounidense?Funcionarios estadounidenses han instado a Alemania a desplegar sus Leopard 2 en Ucrania, citando su eficiencia en el consumo de combustible y su facilidad de mantenimiento en comparación con el MBT estadounidense, el M1 Abrams. En una sesión informativa celebrada la semana pasada, Sabrina Singh, portavoz del Pentágono, explicó que los Abrams no se adaptan a las condiciones de Ucrania.De hecho, el motor Honeywell AGT1500 del Abrams es 'multicombustible', lo que significa que puede funcionar con combustible de aviación, pero también con combustible diésel normal, gasolina o incluso con una mezcla de gasóleo y fuelóleo pesado conocida como gasóleo marino. Singh estaba en lo cierto cuando afirmó que el Abrams consumía 392 litros de combustible para recorrer 100 km y 38 litros por hora al ralentí. El funcionamiento y los gases de escape extremadamente calientes del motor del Abrams son también un peligro para la seguridad de las tropas cercanas. El tanque tiene una autonomía de 200 km a campo traviesa y 426 en carretera.En otras palabras, no está claro por qué el Pentágono está presionando a Alemania para que renuncie a sus Leopard 2, en lugar de enviar Abrams. Tal vez Washington teme que la reputación de sus MBT se vea aún más mancillada después de que varios centenares quedaran destrozados o dañados tras la invasión de Irak en 2003.¿Cuál es el equivalente ruso y ucraniano del Leopard 2?Debido a las diferentes visiones estratégicas del combate blindado por parte de los estrategas de la OTAN y del Pacto de Varsovia, no existe ningún tanque soviético o ruso diseñado específicamente para enfrentarse a un Leopard 2 en un combate uno contra uno. Durante décadas, los aficionados a la guerra de todo el mundo se han debatido sin cesar sobre 'qué carro de combate es mejor', principalmente en torno a los carros soviéticos y rusos T-80 y T-90.Los defensores del Leopard 2 destacan su blindaje más grueso, sus mejores sistemas de control de fuego y su mortífero cañón principal. Sin embargo, los defensores de los T-80 y T-90 señalan su fiabilidad, agilidad, menor tamaño y perfil más bajo, así como sus menores costes de producción y mantenimiento, lo que significa que pueden desplegarse más en un espacio de batalla más amplio. Además, los tanques rusos pesan sustancialmente menos que sus oponentes occidentales, y casi nunca superan las 50 toneladas de peso, que es el límite para la mayoría de los puentes en el territorio de la antigua Unión Soviética. Como ocurre con cualquier sistema de armas moderno, el rendimiento en el mundo real dependerá de un amplio abanico de factores, como la cantidad de apoyo de infantería con artillería o misiles antitanque guiados, la inteligencia estratégica y táctica en el campo de batalla, la competencia de los mandos y, por supuesto, la destreza de las tripulaciones de los carros de combate.¿Por qué es controvertido el despliegue de tanques Leopard 2 en Ucrania?Como han advertido los funcionarios rusos, el envío de armamento cada vez más pesado de la OTAN a Ucrania constituye una escalada de la crisis, sirviendo como una prueba más del uso que la alianza occidental hace de Kiev como apoderado en su conflicto contra Moscú. El despliegue de Leopard 2 en Ucrania supondría además la primera vez que tanques alemanes llegan a suelo exsoviético desde la Segunda Guerra Mundial, un factor psicológico que sin duda afectará tanto a la mentalidad alemana como a la rusa en el conflicto actual.Comentando el debate sobre los Leopard 2 para Kiev, Unal Atabay, director del Centro de Investigación sobre Terrorismo y Contraterrorismo, con sede en Ankara, afirmó a Sputnik que si Berlín diera el visto bueno, las perspectivas de negociaciones para intentar poner fin a la crisis ucraniana se volverían aún más ilusorias.*una milicia afgana sometida a sanciones de las Naciones Unidas por actividades terroristas**organización terrorista proscrita en Rusia y otros países

