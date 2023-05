https://sputniknews.lat/20230523/que-divisa-podria-sustituir-al-dolar-estadounidense-como-moneda-de-reserva-mundial-1139776989.html

¿Qué divisa podría sustituir al dólar estadounidense como moneda de reserva mundial?

La guerra por poderes entre la OTAN y Rusia en Ucrania aceleró un realineamiento mundial, demostrando en los primeros meses que Estados Unidos ya no puede... 23.05.2023, Sputnik Mundo

El drama en Washington sobre el techo de la deuda y la perspectiva de que el Gobierno federal se quede sin dinero e incumpla sus obligaciones ha renovado el debate sobre el estatus del dólar como moneda de reserva mundial y si es sostenible. La pregunta en la mente de todos ya no es "¿puede destronarse al dólar?", sino "¿qué podría sustituirlo y cuándo sería?".¿Qué es una moneda de reserva mundial? Una moneda de reserva es dinero reconocido internacionalmente como depósito de valor estable, seguro y fiable, y aceptado como medio de cambio dentro de los países y entre países en el comercio. Los bancos centrales y las principales instituciones financieras utilizan monedas de reserva para las transacciones internacionales, facilitando el comercio mundial y reduciendo los quebraderos de cabeza que a menudo conlleva el comercio en monedas locales (como el desequilibrio entre importaciones y exportaciones que puede dejar a un país con resmas de moneda de otro país que no se pueden gastar fácilmente, así como los riesgos de inflación). Por lo general, una moneda de reserva es algo resistente a la inflación, lo que significa que no es tan vulnerable a una caída repentina de su valor como otras formas de dinero fiduciario (es decir, dinero no respaldado por oro u otras materias primas o recursos que tengan un valor real y tangible).¿Cómo se convirtió el dólar en la moneda de reserva mundial? El dólar se convirtió en la moneda de reserva mundial de facto al final de la Segunda Guerra Mundial con la llegada del Acuerdo de Bretton Woods, el sistema monetario responsable de la gestión de las relaciones comerciales, financieras y mercantiles entre Estados Unidos y su esfera de influencia de posguerra, que incluía Canadá, Europa Occidental, Australia y Japón, así como varias colonias y Estados clientes de esos países. El Acuerdo de Bretton Woods dio origen a instituciones como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, precursor de la Organización Mundial del Comercio. El dólar fue elegido como moneda de reserva debido al enorme poder económico de Estados Unidos al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando gran parte de Europa y Asia estaban en ruinas. La cuasi vinculación del dólar al oro añadió credibilidad a su uso: para mediados y finales de la década de 1940, Washington había acumulado casi 18.000 toneladas de oro. La hegemonía del dólar no se aceptó inmediatamente como universal. La URSS, que se unió a las negociaciones de Bretton Woods, pero nunca ratificó los acuerdos tras considerarlos instrumentos para asegurar la hegemonía económica mundial de Estados Unidos, tenía unas 2.050 toneladas de oro en sus reservas tras la Segunda Guerra Mundial (dando a Estados Unidos unas 1.500 toneladas del metal precioso, entre otros recursos, a cambio de ayuda en el marco del Lend-Lease). Con el tiempo, Moscú creó el Consejo de Ayuda Mutua Económica, un bloque económico dirigido por los soviéticos y formado por países de Europa del Este y otros países del mundo de orientación socialista. En el comercio con los países en desarrollo, Moscú solía firmar acuerdos de trueque, intercambiando energía, productos de ingeniería, diversos bienes industriales y conocimientos de ingeniería por alimentos y bienes industriales ligeros con países como la India, Egipto y Cuba.La URSS abandonó el patrón oro en el comercio internacional en 1961, lo que debilitó la posición del rublo frente al dólar. El rublo se hizo convertible en 1992, tras el colapso de la URSS y del bloque socialista, y a lo largo de la década de 1990 el dólar se convirtió a menudo en la moneda elegida para las grandes compras en Rusia y en toda Europa del Este, lo que reforzó aún más su fortaleza internacional. El dólar recibió otro fuerte impulso en 1973, cuando Arabia Saudita y otros países productores de petróleo de Oriente Medio acordaron vender el petróleo exclusivamente en dólares y "reciclar" el excedente de dólares que tenían invirtiendo en la economía y la deuda estadounidenses a cambio de los compromisos de Washington en materia de armamento y defensa. Este acuerdo de 50 años está ahora en peligro, ya que Riad ha expresado su voluntad de comerciar en monedas distintas del dólar, en particular el yuan chino, que supone un serio desafío potencial para la divisa estadounidense.¿Es el dólar la única moneda de reserva? En todo el mundo, el dólar sigue siendo la moneda de reserva más importante, con cerca del 40% del comercio mundial, casi el 90% de las transacciones de cambio de divisas y aproximadamente el 60% de las reservas de los bancos centrales extranjeros. Sin embargo, el dolar no es la única moneda en juego, ya que el euro, la moneda común de la Unión Europea, representa alrededor del 30% del comercio y el 20% de las reservas de divisas de los países. Como moneda importante, el euro es una opción popular para las naciones sancionadas por Estados Unidos; Irán, por ejemplo, cambió oficialmente a euros (y en menor medida a yuanes) en su comercio de petróleo a partir de 2012. No obstante, el estatus del euro se ha visto obstaculizado por su inestabilidad en comparación con el dólar, y por los intentos de Bruselas de utilizar su moneda de forma punitiva para sancionar a otros países, emulando a Washington.¿Perderá el dólar su estatus de moneda de reserva mundial? "Ya estamos viendo cómo se perfila el patrón en nuestro propio caso. Podemos retirarnos con elegancia, como propongo, o podemos quedarnos en nuestro mundo de fantasía y esperar hasta que la bancarrota nos obligue a reducir nuestros compromisos exteriores. Una vez más, sé qué opción prefiero", añadió el político estadounidense.Década y media después, las declaraciones de Paul están pasando de ser una advertencia a convertirse en una profecía, ya que una serie de factores sugieren que el dólar va camino de perder su condición de depósito de valor reconocido internacionalmente. Estos factores incluyen: ¿Qué ocurrirá si el dólar deja de ser la moneda de reserva? Durante casi 80 años, Estados Unidos ha utilizado su posición única como emisor de la moneda de reserva mundial para amasar una riqueza y un poder mundial increíbles. El estatus del dólar no solo permite a los líderes estadounidenses realizar continuamente una excesiva impresión de dinero para pagar gastos por encima de las posibilidades de la nación, lo que provocaría una hiperinflación si se intentara en cualquier otro país, sino que el comercio en dólares permite a Estados Unidos obtener bienes del mundo real, como energía, alimentos y diversos bienes de consumo, a cambio de trozos de papel. El fin repentino de la hegemonía del dólar probablemente desencadenaría una recesión mundial o incluso una depresión, con países, empresas y particulares con billones de dólares o deuda denominada en dólares, enfrentándose a la bancarrota, cuyas ondas expansivas se propagarían por el resto de la economía mundial. Pero Estados Unidos sería el país más afectado, ya que el fin del estatus de reserva significaría la pérdida de una parte importante de su poder económico, su riqueza y su estatus mundial.La mayoría de los economistas no esperan que el dólar desaparezca por completo como moneda de reserva, sino que se convierta en una moneda regional o en una de las monedas o medios de pago internacionales que compiten entre sí. Se espera que esto amortigüe el golpe económico de un colapso repentino.¿Qué sustituirá al dólar como moneda de reserva mundial? El yuan chino se ha promocionado como una importante alternativa al dólar y, de hecho, su creciente participación en el comercio mundial indica que la República Popular está en camino de desafiar el orden financiero mundial liderado por Estados Unidos. Sin embargo, este proceso no está exento de matices, a la luz de las restricciones a las transacciones de capital en China, que dificultan el atractivo de la moneda, y debido al eficaz uso que hace Pekín de su dinero como herramienta de crecimiento económico (incluidas las devaluaciones periódicas destinadas a aumentar el atractivo de los productos fabricados en China en el extranjero, por ejemplo, o la emisión de dinero para grandes proyectos de inversión estatal, que normalmente conlleva penalizaciones inflacionistas). Una moneda común basada en los BRICS para el comercio internacional puede ser una alternativa eficaz y, de hecho, según Foreign Policy, "podría sacudir el dominio del dólar" hasta sus cimientos. Las conversaciones sobre la creación de esta moneda están en marcha, pero los detalles importantes sobre lo que implicaría siguen envueltos en el misterio, como por ejemplo cómo se fijarían los tipos de cambio.Una alternativa al dólar basada en los BRICS debería ser una opción razonable para sus miembros, porque cualquier acuerdo tendría que ser aprobado por los pesos pesados económicos del bloque, a saber, China y la India. Esto sería una buena noticia para Rusia, Brasil, Sudáfrica y la docena de países que han expresado su interés en unirse, ya que ayudaría a garantizar que la hegemonía del dólar no sea simplemente sustituida por la de otro país.

