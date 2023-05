https://sputniknews.lat/20230525/pesadilla-sin-esperanza-biden-parece-tener-cada-vez-menos-opciones-en-el-conflicto-ucraniano-1139850127.html

"Pesadilla sin esperanza": Biden parece tener cada vez menos opciones en el conflicto ucraniano

"Pesadilla sin esperanza": Biden parece tener cada vez menos opciones en el conflicto ucraniano

Al presidente de EEUU, Joe Biden, se le acaba el tiempo para apuntarse una 'victoria' en Ucrania, declaró la teniente coronel retirada Karen Kwiatkowski a... 25.05.2023, Sputnik Mundo

El anuncio de Biden de un nuevo paquete de armas para Ucrania en la cumbre del G7 celebrada la semana pasada coincidió con la liberación de Artiómovsk (Bajmut) por parte de Rusia. A principios de mayo, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, emprendió a buscar apoyo de Europa para la posible contraofensiva de Kiev.Sin embargo, la antigua analista del Pentágono y veterana de las Fuerzas Aéreas estadounidenses declaró a Sputnik que es poco probable que las FFAA ucranianas logren un éxito significativo, a pesar de la afluencia de nuevo armamento occidental."La ayuda que [las tropas de Ucrania] están recibiendo de la OTAN no es interoperable. No es compatible con lo que los ucranianos están acostumbrados a utilizar. En muchos casos, no funcionan juntas. Así que no pueden organizar una operación de armas combinadas. No tienen una fuerza aérea. Están realmente en desventaja", resaltó Kwiatkowski.Muchos de los planes militares anunciados por los dirigentes de Kiev no se sostienen, según la experta militar. Por ejemplo, a principios de 2023 Zelenski prometió apoderarse de Crimea, que se reunificó con Rusia en respuesta al golpe de Estado de febrero de 2014 en Ucrania, respaldado por EEUU."Por supuesto, Zelenski dice: 'Vamos a tomar Crimea'. ¿Con qué? Sus ejércitos están en gran parte diezmados y exhaustos. Están reclutando adolescentes y hombres de 65 años. No es una buena señal", comentó la experta.En este contexto, también planteó la cuestión de si lo que queda de Ucrania va a ser gobernable: "¿Hay suficiente territorio, cultura, gente, industria? ¿Hay suficiente para constituir un país que continúe? Esa conversación tiene que producirse. Imagino que los ucranianos están teniendo esta conversación".¿Cambiarían los F-16 las tornas en Ucrania?A finales de la semana pasada, la Casa Blanca señaló que EEUU apoyará un programa conjunto de entrenamiento de F-16 para los ucranianos, allanando el camino para futuras transferencias de los aviones a la línea del frente. Además, se permitirá a los aliados europeos de Washington exportar los cazas a Kiev, aunque anteriormente, la Administración Biden dudó en proporcionarlos a pesar de reiteradas peticiones de Ucrania."En todo momento, EEUU ha desempeñado un papel fundamental para garantizar que Ucrania reciba lo que necesita cuando lo necesita. Seguiremos haciéndolo", declaró el 22 de mayo el asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan.En opinión de Kwiatkowski, mientras dure el conflicto militar, "cualquier F-16 será destruido muy rápidamente" y cualquier piloto de tal caza "debe ser considerado un piloto kamikaze".Como ejemplo puso los tanques Abrams estadounidenses, los que calificó de "complicados, altamente dependientes de una logística compleja, difíciles de operar" vehículos que requieren toneladas de entrenamiento. "En el campo de batalla, ninguno de estos sistemas hace ninguna diferencia. Simplemente, acaban volando por los aires", indicó.A juzgar por la tendencia que se ha ido perfilando en los últimos meses, "los responsables políticos estadounidenses y el establishment militar y la OTAN se están preparando para 'otanizar' lo que queda de Ucrania", sugirió la exanalista del Pentágono.Participación de las tropas de EEUU en el conflictoSegún Kwiatkowski, es improbable que Biden envíe tropas estadounidenses a Ucrania en un intento de poner las cosas a favor de Kiev, señalando que el presidente estadounidense tendría dificultades para justificar tal escalada ante el pueblo estadounidense. "A los políticos les encantan las guerras indirectas porque no tienen que decir que es una guerra. No conmueve al pueblo estadounidense porque nuestros hijos no vuelven a casa", afirmó."Perdimos a 18 o 20 soldados estadounidenses retirados o lo que sea que intentaron luchar con el bando ucraniano. Algunos de ellos volvieron a casa el año pasado después de unos meses. ¿Y qué dijeron? Dijeron: 'Mira, esto es un desastre. Esto es una pesadilla sin esperanza. Esto no funciona. Todos estos datos una persona común los puede entender. Pero nuestros políticos aún no lo han entendido'", profundizó la experta.Lo que es aún más importante, prosiguió, "Washington no ganaría nada financieramente si pusiera las botas sobre el terreno en Ucrania". En este sentido, Kwiatkowski subrayó que cuando EEUU envió tropas a Siria, lo hizo para hacerse con el control de los campos petrolíferos del país.Según la analista militar, las multimillonarias peticiones de ayuda de Zelenski también se hicieron impopulares entre los estadounidenses, sobre todo teniendo en cuenta la creciente inflación y la inminente recesión."Los estadounidenses están frustrados. Muchos de ellos recibieron dinero del Gobierno durante el COVID. Por supuesto, a medida que se agota, parece como si recibieras menos dinero, y así es. Tu dinero da para menos debido a la inflación. Es un hecho. Así que la gente siente el pellizco y si EEUU tuviera 100.000 millones de dólares para dar a alguien, ¿por qué se los daría a Zelenski en lugar de dárselos a los estadounidenses?", preguntó.Además, los informes sobre la corrupción de Zelenski parecen haber agravado aún más la situación. El periodista Seymour Hersh, ganador del premio Pulitzer, enfatizó el 12 de abril que, mientras la ayuda estadounidense sigue llegando a Kiev, la Agencia Central de Inteligencia (CIA) calcula que el presidente ucraniano y su entorno malversaron alrededor de 400 millones de dólares solo en 2022.Cabe recordar que en octubre de 2021, el Proyecto de Información sobre la Delincuencia Organizada y la Corrupción lanzó una bomba revelando que Zelenski y sus socios fundaron una red de empresas offshore en 2012 para realizar transferencias de dinero cuestionables. Los legisladores del Partido Republicano han calificado repetidamente al presidente ucraniano de "corrupto".¿Afecta el conflicto las probabilidades electorales de Biden?El equipo de Biden quiere que Ucrania pase a un segundo plano antes de la campaña presidencial de 2024, considera Kwiatkowski. Cuanto más se prolongue la crisis ucraniana, "más tóxico" será políticamente para el presidente Biden y su Gobierno.Además de perder Artiómovsk, el régimen de Kiev perdió también su sistema de defensa antiaérea estadounidense Patriot. El espectacular impacto del misil hipersónico ruso Kinzhal, que logró resistir el lanzamiento de la friolera de 32 proyectiles del Patriot y destruir las defensas antiaéreas ucranianas, causó sensación en las redes sociales. En general, las últimas noticias del frente no aumentan la popularidad de Joe Biden de cara a las elecciones presidenciales estadounidenses de 2024."No creo que este vaya a ser un tema que quieran tener en la portada del periódico", opinó la teniente coronel retirada, explicando que es "la guerra de Biden" y de todas las personas que se consideran élite política estadounidense, como Jake Sullivan, la subsecretaria de Estado Victoria Nuland, etc. Las consecuencias de su implicación, incluso indirecta, en el conflicto se observarán durante las elecciones presidenciales, y "ya lo estamos viendo".La experta se refirió a la declaración del expresidente de EEUU, Donald Trump, sobre que va a poner fin al conflicto ruso-ucraniano en 24 horas. "A los estadounidenses les encanta oír eso", subrayó."El hecho de que lo dijera atrae a muchísimos estadounidenses de ambos partidos. Luego tienes un contrincante en el Partido Demócrata, Robert F. Kennedy Jr., al que intentan bloquear por completo (...) pero aboga por lo mismo y es muy popular por ello. De hecho, el 18% de los demócratas (...) dijeron que le votarían", explicó Kwiatkowski. Resumió afirmando que el pueblo estadounidense "está preparado para la paz". "Cualquier político que venda paz y que pueda afirmar que pondrá fin a la implicación de EEUU en la situación ucraniana ganará. [La Administración Biden] lo sabe, así que tienen que salir", concluyó.

